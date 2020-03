Les producteurs de films espagnols disent que leur priorité est l’emploi | Culture et divertissement

Maintenir le tissu industriel et l’emploi face à la crise des coronavirus est la priorité des producteurs de films espagnols, qui estiment le coût du maintien de l’emploi dans le secteur à 104 millions d’euros par mois, selon Efe le directeur général de l’Association nationale du cinéma (AEC), José Nevado.

L’association, qui regroupe une quarantaine de sociétés de production comme El Deseo, Bowfinger, La Zona, Morena Films, Mod Producciones ou Vaca Films, a identifié à ce jour 91 titres affectés par la fermeture des cinémas et la suspension du tournage et chiffre les pertes pour cette raison dans une fourchette qui se situe entre 150 et 200 millions d’euros.