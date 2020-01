Les protocoles de sécurité s’appliquent aux USA, contre le coronavirus

Les autorités sanitaires des États-Unis redoublent d’efforts en matière de sécurité pour arrêter la propagation du coronavirus. Les principaux aéroports des États-Unis ont immédiatement activé les protocoles de sécurité. Aux États-Unis, l’alerte contre le coronavirus a été activée lorsqu’une personne affectée en provenance de Chine a été détectée.

La propagation de coronavirus à d’autres pays du monde, il a provoqué les aéroports des États-Unis pour activer le protocoles de sécurité immédiatement et a annoncé qu’il restait en état d’alerte.

Parmi les protocoles de sécurité contre coronavirus Il est important d’effectuer un contrôle médical approfondi de tous les passagers arrivant de Chine aux aéroports des États-Unis.

N’oubliez pas que coronavirus, un nouveau virus mortel a commencé à se propager dans le pays asiatique susmentionné, où il a infecté jusqu’à présent 300 personnes et six décès.

Photo / Capture du monde hispanique

Face à cet appel d’alerte, le personnel des Centers for Disease Control and Prevention prend les températures et interroge les passagers en provenance de Chine vers les aéroports de San Francisco, Los Angeles et New York, dans le cadre du Protocoles de sécurité contre les coronavirus.

Les protocoles de sécurité Ils sont également en cours de développement dans les aéroports de Hartsfield-Jackson à Atlanta et à Chicago aux États-Unis, car ce sont des terminaux avec un plus grand nombre de passagers.

Les États-Unis en alerte pour un premier cas de coronavirus

La nation américaine avait rapporté mardi dernier son premier cas de coronavirus

Il s’agit d’un citoyen de la ville de Washington, qui est retourné au États Unis la semaine dernière au centre-ville La Chine, où le virus a déjà commencé à gagner du terrain.

L’homme infecté par le virus mortel est âgé d’environ 30 ans qui, au moment de son entrée sur le territoire américain, ne présentait pas les symptômes et ne représentait donc pas une menace pour le personnel médical ou le grand public.

Le reste du monde attentif à la propagation du virus

Les aérogares du monde intensifient les protocoles de sécurité à la recherche de passagers présentant des symptômes de coronavirus pour arrêter sa propagation.

Photo / Capture du monde hispanique

Pendant la saison des voyages chargée en provenance d’Asie, les autorités sanitaires souhaitent éviter la récurrence du syndrome respiratoire aigu sévère qui a commencé dans le sud de la Chine fin 2002, qui s’est propagé dans 12 pays, tuant au moins 800 personnes.

Symptômes du coronavirus

Toux, fièvre Difficulté respiratoire Pneumonie