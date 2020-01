Les Pumas de Míchel mènent la Clausura et la Mena équatorienne aux buteurs | Réseaux sociaux sportifs

Les Pumas UNAM de l’entraîneur espagnol Míchel mènent le classement du tournoi Clausura 2020 de football mexicain, tandis que l’Équatorien Angel Mena mène les buteurs après trois jours.

Dans leur stade, l’Université de Mexico, les Pumas de Míchel ont battu les champions des Rayados de Monterrey 1-0 dimanche dans un match qu’ils ont dominé du début à la fin et ont décidé à 14 minutes de la fin, lorsque le gardien de but L’Argentin Marcelo Barovero a dégagé un ballon, Juan Pablo Vigón l’a sauvé et s’est dirigé 1-0.