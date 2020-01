Les quarantaines à l’échelle de la Chine: sont-elles éthiques et efficaces?

La nouvelle flambée de coronavirus qui a apparemment commencé dans la gigantesque ville chinoise de Wuhan s’est maintenant propagée à d’autres parties de ce pays et à plusieurs pays au-delà, y compris aux États-Unis. Vers la fin de cette semaine, des responsables de la santé ont déclaré que le virus avait infecté plus de 1000 personnes, causant au moins 41 décès en Chine. Les autorités chinoises ont réagi en interdisant tous les déplacements à destination et en provenance de Wuhan et d’une douzaine d’autres villes, limitant ainsi les déplacements d’environ 35 millions de personnes.

Les restrictions – qui surviennent pendant les vacances du Nouvel An chinois, lorsque des millions de personnes voyagent habituellement pour rendre visite à leurs familles – sont une tentative d’empêcher la propagation du virus en Chine, où la grande majorité des cas ont jusqu’à présent été concentrés. Mais les experts sont divisés sur la question de savoir si cette approche est efficace ou équitable pour les habitants des villes touchées.

«Pour autant que je sache, essayer de couper complètement les déplacements dans une zone de cette taille — si ce n’est pas sans précédent, c’est proche», explique Chandy John, ancien président de l’American Society of Tropical Medicine and Hygiene et professeur de pédiatrie à Université de l’Indiana. “Je ne suis au courant de rien de si drastique depuis [such an area] autrefois.”

L’action soulève un certain nombre de problèmes potentiels, notamment «des préoccupations fondamentales en matière de droits de l’homme concernant la restriction d’un groupe de personnes qui se trouvent dans une zone d’épidémie à cette zone», dit John. De plus, «si vous faites quelque chose comme ça, acheminer des fournitures de santé dans la ville, soigner les habitants de la ville qui sont malades – tout cela sera plus difficile. Et bien sûr, ceux qui sont en ville qui ne sont pas malades – et ne peuvent pas partir – peuvent être plus exposés qu’ils ne le seraient s’ils pouvaient partir. »Le New York Times a rapporté que les habitants de Wuhan faisaient face à de longues attentes soins médicaux, que certains ont été renvoyés chez eux sans examen ni traitement approfondis et que certains résidents avaient un accès limité à des aliments frais en raison de la fermeture de nombreux magasins et marchés. John dit que dans une ville aussi grande que Wuhan, qui compte plus de 11 millions d’habitants, certaines personnes peuvent encore trouver des moyens de partir. Et ils pourraient ne pas vouloir dire aux autres d’où ils viennent, ce qui pourrait rendre plus difficile le traçage des infections potentielles.

D’un autre côté, John dit: «il est encore relativement tôt dans l’épidémie, et donc la prévention des voyages est un moyen efficace de le confiner dans une zone – d’autant plus que [Wuhan] semble être une plaque tournante majeure pour les transports et les voyages en Chine. ils rentrent chez eux. «De ce point de vue, je pense que cela pourrait être efficace pour réduire la propagation», dit John. Mais quelque chose de moins draconien que de restreindre tous les voyages – comme dire aux personnes présentant des symptômes de l’infection de rester chez eux – «pourrait avoir un gros coup pour le dollar sans tous les inconvénients des restrictions de voyage», dit-il.

D’autres experts n’ont pas exprimé les mêmes scrupules à propos des quarantaines. «Très peu de pays ont réussi. La Chine est l’un de ceux qui le peuvent », explique Arthur Caplan, bioéthicien à la Grossman School of Medicine de l’Université de New York. Mais devraient-ils? «Mon attitude ici est oui», dit-il. “Nous ne savons pas s’il s’agit d’un gros risque ou d’un petit risque”, ajoute Caplan. “Chaque fois que vous obtenez une nouvelle mutation [in a virus], cependant, cela ressemble à une personne à personne et pourrait être mortel en raison de la pneumonie – je pense que c’est quelque chose à laquelle il faut prêter une attention immédiate. ” dans une ville de 11 millions d’habitants – c’est à peine enchaîné à votre appartement … Donc, je ne vois pas cela comme une sorte de gigantesque intrusion dans les libertés civiles. Je le considère comme prudent. “

Mais la mise en quarantaine d’une grande ville entière – ou de plusieurs villes – n’est pas une approche qui fonctionnerait dans de nombreux autres endroits. “Vous n’allez jamais mettre la ville de New York en quarantaine”, a déclaré Caplan, notant que les autorités américaines ne pouvaient même pas appliquer efficacement une quarantaine imposée à une infirmière qui est retournée dans le pays après avoir soigné des patients Ebola en Sierra Leone en 2014. Qu’il soit plus efficace de mettre les villes en quarantaine, comme l’a fait la Chine, ou de simplement demander aux personnes qui se sentent malades de rester à la maison est une question de culture, dit-il.

Lorsqu’un gouvernement décide de mettre quelqu’un en quarantaine, il devrait s’assurer que les personnes touchées ont une qualité de vie tolérable, dit Caplan. Si une personne est gardée dans une pièce sans télévision, mauvaise chaleur et sans eau courante, par exemple, c’est inacceptable. Mais ne pas permettre à quelqu’un de quitter une ville de 11 millions d’habitants n’est “pas particulièrement contraignant”, dit-il – du moins jusqu’à ce que l’on en sache davantage sur le virus et son caractère mortel.

Un deuxième cas américain de nouveau coronavirus a été confirmé vendredi dans l’Illinois. Des cas de transmission interhumaine ont été signalés en Chine, y compris des chaînes de quatre personnes maximum. La plupart de ceux qui sont décédés étaient plus âgés et avaient des problèmes de santé sous-jacents. Jusqu’à présent, l’Organisation mondiale de la santé a refusé de déclarer l’épidémie une urgence de santé publique de portée internationale, bien qu’elle ait déclaré que la décision pourrait changer à mesure que davantage d’informations deviendraient disponibles.