Les questions du coronavirus auxquelles les scientifiques tentent de répondre

L’épidémie d’un nouveau coronavirus en Chine et sa propagation dans plus d’une douzaine de pays ont posé aux experts de la santé un défi complexe et en évolution rapide.

Cela signifie qu’il y a beaucoup d’inconnues.

Voici quelques-unes des questions en suspens auxquelles les médecins, les scientifiques et les agences de santé se pressent de répondre. (Et un rappel que, déjà, ils ont beaucoup appris.)

Quand les gens sont-ils contagieux?

L’une des ruptures les plus chanceuses du monde avec l’épidémie de SRAS de 2002-2003 a été que les gens n’étaient pas contagieux jusqu’à ce qu’ils développent des symptômes. Il en va de même pour le MERS. En conséquence, il est devenu plus facile pour les responsables de la santé d’essayer de limiter la propagation une fois qu’ils ont identifié un nouveau cas.

Les experts en santé publique qui regardent cette épidémie se dérouler espéraient que 2019-nCoV, qui est membre de la même famille de virus, suivrait ce schéma. Maintenant, ils ne sont pas si sûrs.

Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré au cours du week-end avoir enregistré des cas de transmission avant que la personne transmettant ne présente des symptômes. Si c’est une caractéristique courante de cette infection, cela va causer de graves problèmes.

Avec certaines maladies virales – comme la grippe par exemple – les gens peuvent réellement commencer à infecter les gens autour d’eux un jour ou deux avant de commencer à se sentir malades. C’est insidieux, car cela signifie que les personnes infectées peuvent aller travailler, prendre le métro, aller à l’église ou au cinéma – sans savoir qu’elles émettent des virus qui peuvent infecter les autres.

Quelle est la période entre le moment où une personne est infectée et le moment où elle développe des symptômes?

Au cours des derniers jours, plusieurs articles de la Chine décrivant la maladie ont été publiés ou publiés sur des sites Web préimprimés (sites qui partagent des articles avant d’avoir été évalués par des pairs ou publiés dans des revues). Dans un article publié sur bioRxiv, les scientifiques de la province du Guangdong ont estimé la période d’incubation – le temps entre l’infection et les symptômes – à une moyenne de quatre à cinq jours, ce qui était également le cas pour le SRAS. Il y a cependant clairement une gamme; Lundi, l’OMS a déclaré que les informations à ce jour suggèrent deux à 10 jours.

Un autre article, publié vendredi dernier dans The Lancet, estimait la période d’incubation dans un groupe de six membres de la famille à trois à six jours. Ces estimations sont compatibles et suggèrent qu’il faut quelques jours pour que les gens commencent à se sentir malades – ce qui explique comment un certain nombre de voyageurs qui ont amené le virus dans d’autres pays n’ont réalisé qu’ils étaient malades un jour ou deux après leur retour à la maison.

Y a-t-il des cas bénins qui ne sont pas détectés? Quelle est la proportion de l’ensemble des cas?

La plupart des maladies ont un spectre de maladies, allant parfois d’une infection asymptomatique – sans symptôme – à une maladie très grave et à la mort. Mais certaines maladies ont tendance à s’incliner vers une extrémité du spectre.

Avec le SRAS, la plupart des cas étaient gravement malades. Bien que cela soit mauvais pour toute personne infectée, cela facilite la détection de la propagation du virus. Dans cette épidémie, il semble qu’il y ait des cas bénins et même asymptomatiques.

La fréquence à laquelle ils se produisent n’est pas encore claire. On ne sait pas encore s’ils sont capables de transmettre le virus, ni à quelle fréquence. Avec certaines maladies, les cas bénins et asymptomatiques ne contribuent pas beaucoup à la propagation.

Quelle est la dangerosité de cette infection?

Les rapports qui émergent suggèrent qu’une partie assez importante des cas sont gravement malades. Par exemple, dans un rapport publié lundi par les autorités sanitaires nationales chinoises, environ 17% du total des cas étaient gravement malades. Et environ 3% des cas confirmés étaient décédés.

Ce sont des chiffres effrayants. Mais si les cas confirmés ne représentent qu’une fraction du total des cas – et ils le font probablement – cela pourrait vraiment changer les calculs. Tant que nous ne maîtriserons pas mieux le nombre total de cas, il est prématuré de tirer des conclusions.

Jusqu’où le virus s’est-il déjà propagé?

Il est difficile d’obtenir une image claire.

Lundi, des experts en maladies infectieuses de l’Université de Hong Kong ont déclaré qu’ils pensaient que le virus se transmet désormais de personne à personne, de manière soutenue, dans toutes les grandes villes de Chine continentale.

Les épidémiologistes qui utilisent la modélisation mathématique pour calculer la propagation de la maladie ont examiné le nombre de cas trouvés dans d’autres pays. Il existe des formules qui vous donnent une idée du nombre d’infections probablement survenues en Chine avant l’exportation d’un cas.

Dimanche, alors que le nombre de cas exportés approchait les 60, Neil Ferguson de l’Imperial College de Londres a estimé qu’il y avait probablement déjà 100 000 cas en Chine. Mais c’était il y a deux jours.

Ferguson a déclaré à STAT qu’il était difficile de faire ce calcul, «étant donné le contrôle de sortie puis la mise en quarantaine de Wuhan», la ville du centre de la Chine où l’épidémie aurait commencé.

À ce jour, environ 14 pays et territoires en dehors de la Chine continentale ont détecté des cas, mais aucun n’a encore signalé avoir observé une transmission interhumaine soutenue du virus.

La Chine prend des mesures sans précédent et draconiennes pour empêcher le virus de se propager, coupant ainsi le transit vers les villes de millions de personnes. Ces mesures peuvent-elles fonctionner?

Rien de tel n’a jamais été essayé auparavant.

Au cours de l’épidémie de SRAS de 2003, l’Organisation mondiale de la santé a émis ce que l’on a appelé des «avis de voyage» – disant aux gens du monde entier de ne pas se rendre dans les villes touchées. Les avis aux voyageurs, que l’OMS n’a jamais utilisés depuis, ont été détestés par les endroits qui luttent contre le SRAS, qui ont vu le tourisme se tarir et les vacances d’hôtel s’envoler. Bien qu’ils aient certainement eu l’effet escompté de chasser les touristes, les conseils aux voyageurs n’étaient que des conseils.

En Chine, ce n’est pas un conseil. Le pays coupe les voyages entre les villes. Est-il possible de faire respecter? L’économie chinoise peut-elle soutenir cela? De grandes inconnues en ce moment.

Et ces mesures vont-elles arrêter la propagation de la maladie? Lorsque des restrictions draconiennes sont imposées, les personnes désespérées ont tendance à utiliser des efforts clandestins pour les contourner. Pourtant, la propagation du virus peut se produire à un rythme inférieur ou plus lent que si les mesures n’étaient pas mises en place.

En fin de compte, il se peut que ces mesures aient été imposées trop tard. L’analyse des séquences génétiques des virus de plus de deux douzaines de cas suggère que le virus transmettait de personne à personne depuis quelques mois maintenant – peut-être à partir de novembre ou début décembre.

Y a-t-il eu une transmission initiale en dehors du marché des fruits de mer à laquelle les autorités ont lié bon nombre des premiers cas?

Maintenant que le virus semble se propager efficacement parmi les gens, la recherche de la source initiale est devenue secondaire pour tenter de contenir l’épidémie. Mais à la fois par curiosité scientifique et pour obtenir des informations sur la façon de prévenir la prochaine épidémie, il est utile de savoir quand et comment le virus a commencé à infecter les gens.

Au début de l’épidémie, les autorités locales de Wuhan ont déclaré que la plupart des premiers cas étaient liés d’une manière ou d’une autre à un grand marché de fruits de mer qui avait également des animaux vivants pour la viande. Cela semblait être une source logique pour l’épidémie; les coronavirus peuvent sauter des animaux pour infecter les humains. On pense que ces virus proviennent de chauves-souris, mais peuvent utiliser un intermédiaire lorsqu’ils marbrent les humains. L’épidémie de SRAS de 2002-2003, par exemple, a été attribuée aux civettes de palmier, tandis que les infections à MERS proviennent de chameaux.

Mais la semaine dernière, dans certaines des premières analyses des premiers cas, une équipe de chercheurs a rapporté que le premier patient de Wuhan hospitalisé pour une pneumonie causée par le virus n’avait aucun lien avec le marché. Les symptômes du patient ont également commencé une semaine plus tôt que les cas ultérieurs liés au marché.

Cela soulève plusieurs possibilités: peut-être que le virus s’est propagé parmi les personnes plus tôt que ce qui avait été remarqué ou signalé par les autorités sanitaires de Wuhan, et que l’un de ces patients a introduit le virus sur le marché. Ou peut-être qu’il y avait un groupe d’animaux infectés qui auraient pu ensemencer l’épidémie à différents endroits.

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article a été initialement publié le 28 janvier 2020