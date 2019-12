Les Raiders sont confiants que Carr gagnera dans le froid

ALAMEDA, Californie, États-Unis (AP) – Parmi les nombreuses choses qui doivent arriver aux Oakland Raiders pour se qualifier pour les séries éliminatoires, l'une des plus importantes implique que Derek Carr coupe sa sécheresse de triomphes par temps glacial.

Carr n'a pas gagné lors de ses neuf derniers matchs où la température au moment du coup de pied initial était inférieure à 50 degrés Fahrenheit (10 degrés Celsius), y compris deux duels joués cette saison, quand Oakland a battu des défaites consécutives dans les champs des Jets. de New York et des chefs de Kansas City.

Oakland devrait faire face à une température similaire dimanche à Denver. Le thermomètre descendrait même à 44 degrés Fahrenheit (six degrés Celsius). Les Raiders sont obligés de gagner ce match, qui doit être combiné avec d'autres scénarios pour les déposer en séries éliminatoires.

Bien que les chiffres suggèrent le contraire, le coordinateur offensif Greg Olson a rejeté l'idée que Carr ne peut pas gagner dans le froid.

"Je pense que c'est un sujet dont nous parlons", a déclaré Olson mardi, après que les Raiders aient pratiqué une pratique pratiquement symbolique, un jour où ils se seraient normalement reposés. «Je sais que le froid n'affecte pas Derek Carr. Nous nous entraînons par temps froid, et il le fait sans manches. Lancer la balle très bien comme ça. Faites les ajustements nécessaires dans les pratiques.

«Je connais les quarts-arrière. Ils sont généralement évalués pour les gains et les pertes. Peu importe le temps qu'il fait. Ils seront toujours jugés sur leur dossier. Nous n'interprétons pas trop cela. »

Carr a remporté les deux premiers matchs avec froid dans sa carrière. Les deux étaient en 2015, quand il a battu Denver lors d'une visite avant de vaincre les Chargers lors d'une réunion de Noël à Oakland, où la température était de 47 degrés Fahrenheit (huit degrés Celsius). Depuis lors, il a une cote de 65,9 par temps glacial et 94,7 lorsque les températures dépassent 50 degrés Fahrenheit.

Carr a admis que les versions de son incapacité à gagner dans le froid le dérangeaient.

"Avant, cela me dérangeait, mais pour être honnête, c'est un sport commun", a déclaré Carr. "Nous jouons tous et gérons ce problème, les deux équipes. Il suffit d'essayer de gagner le match. Le temps ne me dérange pas, nous n'avons tout simplement pas gagné. »