Les rebelles républicains se réunissent pour affronter Trump

Tout comme en 2016, une faction du parti républicain a émergé pour tenter de vaincre Donald Trump lors de la prochaine élection présidentielle.

Mais contrairement à la dernière course présidentielle, où l’effort n’a jamais vraiment décollé, cette fois, ces républicains rebelles ont formé des groupes mieux organisés – et certains soutiennent même ouvertement l’adversaire démocrate de Trump, Joe Biden.

En 2016, alors que Trump se frayait un chemin à travers la primaire républicaine, certains législateurs et agents républicains ont tenté de faire un effort pour l’arrêter. Les élus et les vétérans des précédentes administrations républicaines ont organisé des lettres, approuvé Hillary Clinton et quelques-uns ont mis en place de maigres groupes extérieurs pour vaincre Trump.

Cela se reproduit – mais il y a des différences. Les groupes extérieurs sont plus nombreux et mieux organisés, et plus important encore, Trump a un dossier de gouvernance sur lequel les républicains peuvent utiliser pour décider de le soutenir ou non.

« Je pense que c’est qualitativement différent », a déclaré le républicain Tim Miller, qui a cofondé l’une des principales organisations anti-Trump. «Beaucoup de gens qui se sont opposés [Trump] a fait le tout, « Oh, Hillary est aussi mauvaise, et Trump est mauvaise, et tout le monde peut voter le genre de chose de sa conscience ».

Miller a déclaré que les efforts de 2016 étaient beaucoup plus un phénomène de «vérole sur vos deux maisons» que «l’effort organisé de 2020 pour le vaincre».

La dernière organisation républicaine anti-Trump de premier plan a fait ses débuts début juillet. C’est un Super Pac appelé 43 Alumni for Biden, et vise à rallier les anciens de l’administration de George W. Bush pour soutenir le démocrate.

Le nouveau Super Pac a été cofondé par Kristopher Purcell, un ancien fonctionnaire de l’administration Bush; John Farner, qui a travaillé au département du commerce sous l’administration Bush; et Karen Kirksey, un autre agent républicain de longue date. Kirksey est le directeur du Super Pac.

«Nous sommes vraiment une organisation de base. Notre objectif est de faire tout notre possible pour élire Joe Biden à la présidence », a déclaré Farner.

Le Super Pac en est encore à ses débuts et ne fixe pas d’attentes pour lever quelque chose comme 20 millions de dollars. Plutôt, 43 Alumni for Biden se concentrent uniquement sur l’organisation.

« Après avoir vu trois ans et demi de chaos, d’incompétence et de division, beaucoup de gens viennent d’être poussés à dire: » Nous devons faire autre chose « », a déclaré Purcell. «Nous ne sommes peut-être pas pleinement d’accord avec le programme démocrate, mais il s’agit d’une élection à un seul sujet. « Êtes-vous pour Donald Trump, ou êtes-vous pour l’Amérique. » «

43 Alumni for Biden est nouveau par rapport à deux autres grands groupes anti-républicains.

Le plus connu est le Lincoln Project, un comité d’action politique fondé en 2019 par des stratèges républicains qui ont longtemps critiqué Trump.

Le Lincoln Project s’est fait un nom pour ses publicités anti-Trump créatives. Il a également fait appel à des stratèges républicains chevronnés comme Stu Stevens, l’un des meilleurs conseillers pour la campagne présidentielle de 2012 du sénateur de l’Utah Mitt Romney. George Conway, le mari du conseiller Trump Kellyanne Conway, est également co-fondateur du groupe.

Contrairement à d’autres groupes anti-Trump, le projet Lincoln a pesé sur les courses au Sénat et a commencé à approuver les candidats au Sénat. Il a soutenu le gouverneur du Montana, Steve Bullock, dans sa candidature au Sénat contre le républicain en place Steve Daines.

Ensuite, il y a Republican Voters Against Trump, un groupe dirigé par Bill Kristol, un néoconservateur bien connu et ancien chef de cabinet du vice-président Dan Quayle, et les consultants républicains Sarah Longwell et Tim Miller.

Ce groupe se concentre sur l’organisation de républicains anti-Trump.

«Lincoln fait très bien deux choses. L’un est le cadre narratif, et juste battre Trump au-dessus de la tête avec des attaques percutantes », a déclaré Miller. «Et ils travaillent également sur des courses au Sénat, ce que nous ne faisons pas. Je pense que, franchement, ils apportent le marteau et travaillent sur les courses du Sénat, et nous élevons ces voix de manière à persuader les électeurs. «

Un ensemble de responsables républicains de la sécurité nationale a également émergé en opposition à Trump.

Ce groupe ne s’est pas encore donné de nom et comprend l’ancien conseiller de Bush pour la sécurité intérieure, Ken Wainstein, et John Bellinger III, qui a servi dans le département d’État. Le groupe cherche à rassembler les responsables de la sécurité nationale loin de Trump – soit en soutenant Biden, soit en écrivant à quelqu’un d’autre.

Même avec toute l’organisation de ces groupes, il y a toujours le fait persistant que des pans d’anciens responsables et agents républicains ont méthodiquement endossé Hillary Clinton en 2016, et depuis lors, Trump a joui d’une cote de popularité très élevée parmi l’électorat du parti républicain.

Mais ces groupes disent que cela est dû au fait que les Américains n’ont pas encore connu de présidence Trump. Ils disent également que la raison pour laquelle les élus ne viennent pas pour soutenir Biden est parce qu’ils sont inquiets du retour de flamme.

Colleen Graffey, qui fait partie du groupe de sécurité nationale des républicains opposés à Trump, a déclaré que la raison pour laquelle certains élus républicains ne se prononcent pas publiquement contre Trump est parce qu’ils ont peur.

« Ils craignent de ne pas être primariés », a déclaré Graffey. « Ils ont peur qu’ils soient tweetés, si cela peut être un verbe armé. »

Interrogé sur sa grande crainte maintenant, Farner a répondu que les républicains ne sortiraient pas du tout pour voter.

«Ma crainte est qu’ils ne se présentent pas et ne votent pas. Et nous sommes ici pour dire que ça va. Nous nous mettons ici aussi », a déclaré Farner. « C’est bon. »