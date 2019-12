Les records Guinness argentins de la dernière décennie, une carte des passions les plus étranges

Lorsque la vingtième année commencera à courir -2020, les horloges diront- sur un coup de tête une nouvelle liste commencera. Est-ce peut-être pour le plaisir des symétries ou par simple caprice mégalomaniaque, l'être humain aime accumuler des données entre les dates. Puis à la chose propre: quels records la nouvelle décennie qui nous précipitera? Quels sont les soins qui deviendront des jalons avec le diplôme et la cérémonie?

Mais il y a plus que de simples statistiques: le livre des records Guinness n'est-il pas une encyclopédie de nos passions? Si quelqu'un arrivait sans information et le voyait, que découvriraient-ils à notre sujet? Bien sûr, ce qui nous hante.

C'est pourquoi cette note a du sens, cette revue pour des besoins plus féroces et constants des Argentins qui ont réussi à faire leur propre record. Dans notre histoire en tant que pays, nous avons déjà accumulé 69 enregistrements depuis que le livre / classement existe (créé il y a 60 ans et avec plus de 100 millions d'exemplaires vendus).

Mais sur ces 69, neuf seulement se sont produits au cours des dix dernières années. Il y a tout: des dossiers gastronomiques, des cheveux infinis, de l'art en hauteur, des passe-temps pour les idoles populaires, des jeunes médecins responsables des hôpitaux, un bébé né après des années d'attente et l'art du tatouage coloré sur le corps d'un couple . Avant la fin de l'année, rappelez-vous d'avant en arrière de quoi il s'agit.

Miguel Doura et Aconcagua

Miguel Doura est le propriétaire de la galerie d'art Nautilus. C'est justement une galerie d'art mais avec une particularité: elle mesure 4300 mètres de haut, rien de moins qu'en Aconcagua. C'est le plus haut du monde. Il a obtenu son diplôme en 2010 et a commencé à recevoir beaucoup plus de visiteurs. Curieux qu'en voyant le certificat Guinness World Records, ils entrent rapidement dans la tente (après tout, et compte tenu des conditions du lieu, ce n'est rien de plus qu'une tente pleine d'art à l'intérieur).

Pourquoi c'est plus simple que ce à quoi on pourrait s'attendre: Doura est venu là-bas pour escalader la montagne, comme tant d'autres, et quand il a atteint le sommet (après trois tentatives), il a pensé: comment passer plus de temps dans ma vie ici. La logique l'a conduit sans scrupules: une galerie d'art, bien sûr! Et le voilà tous les étés: entre décembre et mars il se rend en Aconcagua et reçoit des visiteurs.

Rodolfo Renato Vázquez, fou des Beatles

Rodolfo Renato Vázquez est le propriétaire et créateur d'une des plus grandes collections privées des Beatles au monde. Son arrivée à la Guinness a eu lieu pour la première fois en 2001, puis il a revalidé le titre en 2011. Il possède plus de 10 500 chiches Beatles, des objets originaux au merchandising le plus étrange.

Rodolfo est une référence nationale par rapport aux quatre de Liverpool. De plus, il est le créateur du bar The Cavern Club Buenos Aires (Corrientes 1660), où il honore le groupe et quiconque entre peut se sentir dans l'original The Cavern.

Des tatouages ​​aux ongles

Nous allons en 2014, lorsque le couple de Victor et Gabriela Peralta a conquis la couronne et que personne ne l'a jamais enlevée. C'est le couple avec le plus de tatouages ​​au monde. Ils sont mariés depuis 20 ans et se sont déjà tatoués le corps. Victor a 95% du corps tatoué (le premier était à 13 ans) et Gabriela 75%. En outre, des anneaux, des implants et toutes sortes d'interventions. Le sien ne semble pas être un record de déverrouillage facile, et ils ont encore 20% de liberté pour garder la distance!

Mario Matías Sebely, le plus jeune directeur d'un hôpital

A 29 ans, le jeune missionnaire a remporté la Guinness pour être devenu le plus jeune à être nommé directeur d'un hôpital. Il s'agit de l'hôpital Samic de Leandro N. Alem de Misiones, responsable de Sebely depuis 2011. C'est-à-dire qu'il a repris l'institution avec 26 ans et a reçu la mention quatre ans plus tard, en 2015, quand il a eu 30 ans.

Le plus curieux, c'est que Sebely n'est pas un médecin mais un avocat. La proposition de le nommer pour le livre Guinness n'était pas la sienne mais la pensée de ses amis que la mention pourrait aider l'hôpital à collecter des fonds pour améliorer leurs soins.

Quatorze ans d'attente pour la maternité

En 2016, le record Guinness est allé à l'institut médical Halitus. La raison ne pouvait pas être meilleure: avoir donné la vie. C'est qu'en 2013 un nouveau jalon a été marqué dans l'histoire: après 14 ans de congélation des œufs, Monica Colonel a réussi à être mère à 40 ans. C'était comme ça: en 1999, Monica avait 25 ans et a décidé de cryoconserver les œufs parce qu'elle ne pouvait pas être mère à l'époque. Quatorze ans plus tard, en 2013, un traitement de fertilité a été effectué et avec ces mêmes œufs conservés, elle a réussi à tomber enceinte.

Le bébé s'appelait Yanina, est né avec 3 kilos et demi et est aujourd'hui une fillette de cinq ans (qui aura 6 ans en mars). Le précédent record était également détenu par le Halitus Institute, mais avec une attente de 12 ans.

Deux Guinness pour 2017

April Lorenzatti et Damián Cotarelo étaient les Argentins de Guinness il y a deux ans. Le premier, pour ses cheveux très longs. Le second, pour son penchant phénoménal pour Potro Rodrigo. Chacun à sa manière a réussi à transformer sa passion en son mode de vie.

April est originaire de Villa Carlos Paz. Il y a 12 ans, il ne se coupe pas les cheveux, qui dépassent déjà une soixantaine de mètres (et atteignent presque sa hauteur: 1,63). Le record de l'adolescent aux cheveux les plus longs du monde a cependant été remporté avec 1,52 mètre. Dans son compte Tik Tok, il fait toutes sortes de vidéos de plaisanterie dans lesquelles il joue avec ses cheveux, ce qui est certainement sa marque déposée.

Damián est journaliste, vit à Haedo et a 39 ans. Son prix est gagné grâce à 1 558 objets liés au poney Rodrigo. Fanatique depuis 1995, sa collection comprend de l'herbe de la maison de Rodrigo.

2018: l'année des pizzas

Plus de 150 bénévoles de l'Association du Syndrome de Down (ASDRA) ainsi que l'Association des propriétaires de pizzerias et maisons Empanadas (Appyce) étaient responsables de ce record. C'était en novembre 2018, lorsque 11089 pizzas ont été cuites en 12 heures. Le record était de 10 065 pizzas fabriquées à Rome en 2017, mais il est tombé du cœur de l'Argentine: les pizzas ont été préparées à côté de l'Obélisque. Non seulement cela, 11 472 empanadas ont également été servis (qui était une autre marque inégalée).

"The big Humita", le record de cette année

La plus grande humita du monde, aussi simple que cela. C'est arrivé le 8 juillet de cette année à la gare routière de San Miguel de Tucumán. Dans un pot de trois mètres de diamètre, 441 kilos d'humita ont été fabriqués. Il a été cuit pendant 15 heures et a eu la collaboration de 40 chefs. Peut-il y avoir plus de disque créole?

Le peut toujours. La réalité montre que lorsque la passion semble avoir transgressé toutes les frontières, une plus grande est imposée derrière. Quel record inaugurera la décennie des 20? Nous devrons être attentifs à cette curieuse coutume mondiale d'enregistrer tout dans le même livre.