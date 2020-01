Les Redsticks, champions d’Europe de hockey en salle à Santander | Sports pratiques

L’équipe espagnole masculine de hockey en salle a été proclamé ce dimanche champion d’EuroHockey Indoor Championship III (M) qui s’est tenu le week-end à Santander, en battant L’Ecosse 5-2 dans le pavillon des sports de l’Université de Cantabrie.

Avec ce triomphe, l’Espagne atteint le promotion dans la deuxième catégorie continentale, rapporte la Fédération royale espagnole de hockey (RFEH).

L’après-midi de Santander a de nouveau accueilli l’Espagne et l’Écosse après s’être affrontés dans le dernier match correspondant à la phase initiale et au cours duquel les hôtes ont réalisé un ajustement triomphal de 4-3. Quelques heures plus tard, les deux équipes se sont regardées pour décider du titre du tournoi européen.

Comeback

L’équipe écossaise est allée de l’avant en répétant le scénario du match du matin. Adam Mackenz a culminé une action sur le corner pour donner l’avantage à son équipe (Min 7). Les de Edu Aguilar revient confier le retour et entame le tirage au sort réalisé par Marc Vizcaino, également à partir du PC (Min 8).

Le deuxième quart-temps a maintenu le tirage au sort dans une partie très contestée dont aucune équipe n’a pu profiter. Le tableau d’Eduardo Aguilar reviendrait à son effet. Joaquim Malgosa terminé un bon jeu pour certifier le retour et mettre le 2-1 dans le résultat (Min 25).

Cependant, l’Écosse a remis les planches avec un tir de Craig Falconer (Min 29).

Déjà au dernier trimestre, l’Espagne a pris du muscle et a démontré son potentiel en défense et en attaque. Enrique Zorita Il a signé deux tirs précis depuis le coin des pénalités et a établi le 4-2 en un clin d’œil (Min 32 et 34).

Le pavillon cantabrique s’animait fortement et poussait des #Redsticks qui en recherchaient plus. Ainsi est venu un insaisissable Jordi Bonastre qui a mis fin à un jeu collectif fantastique après une combinaison à laquelle presque toute l’équipe a participé. Triomphe et titre pour l’Espagne qui a remporté le trophée des champions des Championnats d’Europe en salle

Avec ce résultat, l’Espagne a atteint la promotion en catégorie II grâce au travail formidable que cette équipe a accompli lors de son retour au hockey. De son côté, la troisième place revient à Irlande qui a battu le Pays de Galles 2-1.

