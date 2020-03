Les rendements obligataires approchent du plancher historique après la baisse des taux de la Fed

Par Tom Wilson et Scott Murdoch

LONDRES / HONG KONG, 4 mars (.) – Les prix des obligations d’État se négociaient plus haut mercredi, tandis que les investisseurs digéreraient la baisse inattendue des taux de la Réserve fédérale annoncée la veille pour contenir les dommages économiques causés par le coronavirus.

* La réduction de 50 points de base, première mesure d’urgence prise par la Fed depuis 2008, a été annoncée accompagnée de commentaires sur les enjeux de la décision extraordinaire et les limites des outils de politique monétaire. [nL1N2AW0TF]

* En réponse, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, qui évoluent en prix inverses, est resté inférieur à 1%, à une courte distance de son plancher du matin de 0,9060%. = rr>

* Les rendements de la dette de la zone euro ont également été à leur plus bas historique, avec une rentabilité du Bund allemand à 10 ans autour de 0,64%, proche des plus bas de six mois observés lundi. = Rr>

* Certains analystes ont estimé que la mesure sans précédent de la Fed souligne la nécessité d’appliquer des changements drastiques et anticipés car elle s’attend à plus de dégâts économiques de la propagation de l’épidémie.

* “Ils ont montré leur volonté de prendre plus de mesures, la raison pour laquelle nous assistons à une augmentation des obligations”, a déclaré Tim Drayson, économiste en chef chez Legal & General Investment Management. “Certains soutiennent que la politique monétaire ne peut pas lutter contre la paralysie de la chaîne d’approvisionnement, mais qu’elle peut soutenir la demande et la confiance.”

* Avec les monnaies de refuge en forte demande, le dollar s’est échangé près des plus bas de cinq mois face au yen et s’est déprécié à son plus bas niveau en près de deux ans face au franc suisse. Il s’échangeait presque à plat devant un panier de pièces rivales <=USD>. [nL1N2AX09B]= ebs> = ebs>

* Les marchés boursiers mondiaux étaient disparates, les investisseurs ayant analysé les implications de la décision de la Fed et du solide résultat de Joe Biden dans le primaire démocrate américain. [nL8N2AX17V]

* La référence Euro STOXX 600 <.STOXX> ajouté 0,7%. Les marchés de Francfort <.GDAXI> et Londres <.FTSE> progressé de 0,8%, tandis que l’indice boursier de Paris <.FCHI> J’ai gagné 0,7%. [nL8N2AX2OK]

* À Wall Street, les futures du S&P 500 ont augmenté de 1,5% aux résultats qui ont poussé Biden vers la nomination présidentielle, après avoir chuté tôt le matin malgré la baisse des taux de la Fed.

* Les analystes disent que Biden, considéré comme un démocrate modéré, présente moins de possibilités d’augmentations d’impôts et de nouvelles réglementations financières aux États-Unis. L’ancien vice-président avait remporté au moins huit États lors des primaires du Super mardi jusqu’à mercredi matin.

* Les cours en Europe ont renforcé les gains des marchés de l’Asie-Pacifique, où l’indice MSCI <.MIAPJ0000PUS> des papiers hors du Japon ont augmenté de 0,3%. Pendant ce temps, l’indice mondial MSCI <.MIWD00000PUS>, qui comprend des références boursières de 49 pays, a augmenté de 0,2%.

(Rapport de Tom Wilson à Londres, Scott Murdoch à Hong Kong et Tom Westbrook à Singapour. Édité en espagnol par Marion Giraldo)