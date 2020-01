Les républicains attendent que Trump mette fin rapidement au procès, mais les démocrates demandent toujours des témoins

Par Patricia Zengerle et Susan Cornwell

WASHINGTON, 30 janvier (.) – Le Sénat américain conclurait jeudi la phase initiale du procès politique du président Donald Trump, avant que le processus ne se poursuive sur la question explosive de savoir s’il fallait appeler l’ancien John National de la sécurité nationale à comparaître comme témoin. Bolton

Les républicains, qui contrôlent le Sénat, ont déclaré qu’il y avait des chances que le procès se termine vendredi avec l’acquittement par Trump des accusations d’abus de pouvoir et d’obstruction au Congrès approuvées en décembre par la Chambre des représentants, dirigée par les démocrates.

Un acquittement laisserait le président républicain en fonction et lui permettrait de réussir peu de temps avant que le Parti démocrate n’ait organisé sa première bataille électorale lundi dans l’Iowa pour définir son candidat aux élections du 3 novembre. Trump organisera un rassemblement dans cet état jeudi soir.

Les démocrates accusent Trump d’abus de pouvoir en utilisant l’aide militaire approuvée par le Congrès comme une sorte de levier pour obtenir une puissance étrangère pour diffamer l’ancien vice-président Joe Biden, candidat à l’investiture démocrate.

Les avocats de Trump et le groupe de démocrates de la Chambre des représentants agissant en tant que procureurs lors du procès répondront aux questions sur l’affaire jeudi pour le deuxième jour, écrites par des législateurs et lues à haute voix par le président de la Cour suprême, John Roberts, qui dirige le tribunal.

Par la suite, probablement vendredi, chaque parti clôturera ses arguments avant que les sénateurs ne passent à la question centrale: si des témoins sont appelés à faire la lumière sur la tentative de Trump de persuader le président ukrainien, Volodmyr Zelenskiy, d’enquêter Biden

Les démocrates doivent persuader au moins quatre sénateurs républicains de voter avec eux pour obtenir une majorité simple à la chambre haute de 100 sièges, un effort que le leader démocrate au Sénat a décrit comme une lutte difficile.

Au moins quatre républicains – Lisa Murkowski de l’Alaska, Mitt Romney de l’Utah, Susan Collins du Maine et Lamar Alexander du Tennessee – et deux démocrates – Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Doug Jones d’Alabama – sont considérés comme la clé pour déterminer s’il faut appeler témoigner des témoins, car ils n’auraient pas défini leur vote.

Quoi qu’il arrive, il est peu probable que les démocrates réunissent la majorité des deux tiers nécessaire pour destituer Trump, mais la comparution de témoins au procès pourrait politiquement nuire au président dans sa tentative de réélection.

Le témoignage de Bolton est particulièrement intéressant après la publication d’un rapport, qu’il n’a pas nié, qu’il a dit avoir l’intention de dire dans un livre qui n’est pas encore en vente que Trump lui a dit qu’il voulait que 391 millions de dollars soient gelés. L’aide militaire américaine à l’Ukraine jusqu’à ce que l’ancienne République soviétique enquête sur Biden et son fils Hunter.

“Aujourd’hui, notre travail consistera à les convaincre (aux sénateurs) que ce sera un procès équitable”, a déclaré jeudi lors d’une téléconférence Sylvia Garcia, membre du Congrès démocrate qui fait partie de l’équipe d’opposition qui accuse Trump au Sénat.

(Édité en espagnol par Rodrigo Charme)