Les réseaux 5G n’ont PAS causé le coronavirus comme ils le prétendent

Les utilisateurs de Facebook ont ​​partagé des publications qui prétendent que les réseaux 5G, et non les coronavirus, rendent les gens malades.

Les articles contiennent une liste d’autres allégations qui nient la réalité du virus et mentionnent divers arguments de type complot sur le virus.

La propagation du coronavirus dans le monde

L’épidémie de coronavirus a commencé en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. Les Centers for Disease Control and Prevention indiquent sur son site Web que le virus est lié à un «marché de fruits de mer et de crustacés vivants» où les humains auraient pu contracter le virus d’un animal. Le virus s’est ensuite propagé d’une personne à l’autre.

Les symptômes de la maladie COVID-19 comprennent la fièvre, la fatigue, la toux et l’essoufflement qui peuvent apparaître de deux à 14 jours après l’exposition au virus.

Qu’est-ce que la 5G a à voir avec ces rumeurs?

Les téléphones portables utilisent des ondes radio. Ils envoient et reçoivent des champs électromagnétiques radiofréquences (CEM RF). La 5G utilise une «technologie de formation de faisceaux» qui permet aux champs électromagnétiques de radiofréquence d’aller directement là où ils sont nécessaires.

La Commission internationale sur la protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) a publié en 2020 un règlement visant à limiter l’exposition aux champs électromagnétiques, après sept ans de recherche. Ils contiennent des informations sur les réseaux 5G.

Les effets du G5 sur le corps humain

La commission affirme que le principal effet des champs électromagnétiques radiofréquences sur le corps humain est une température plus élevée des tissus exposés. Le corps peut gérer de petites augmentations de la température corporelle, comme pendant l’exercice, mais l’exposition aux radiofréquences et à des températures plus élevées peut être dangereuse au-dessus d’un certain seuil.

Selon l’ICNIRP, «Une autre caractéristique générale des champs électromagnétiques RF est que plus la fréquence est élevée, plus la profondeur de pénétration des champs électromagnétiques dans le corps est faible. Étant donné que les technologies 5G peuvent utiliser des fréquences CEM plus élevées (> 24 GHz) en plus de celles actuellement utilisées (<4 GHz), la puissance de ces fréquences plus élevées sera absorbée principalement à un niveau plus superficiel que celui des technologies de télécommunications précédentes (… ) Par conséquent, l'exposition à la 5G ne causera aucun dommage tant qu'elle respecte les normes ICNIRP (2020). "

Eric van Rongen, président de l’ICNIRP, a déclaré dans une vidéo que il n’y a aucune preuve que les champs électromagnétiques provoquent des effets sur la santé comme le cancer, l’électrohypersensibilité, l’infertilité ou autre. Les deux seuls effets sur la santé reconnus sont la stimulation nerveuse au-dessus de 10 MHz et la chaleur à partir de 100 kHz.

Que dit l’OMS des réseaux G5?

L’Organisation mondiale de la santé déclare que aucune recherche n’a associé l’exposition à la technologie sans fil à des effets négatifs sur la santé. L’OMS déclare sur son site Web qu’elle continuera à examiner les recherches dans ce domaine et à effectuer des “évaluations des risques pour la santé” de toutes les gammes de radiofréquences qui seront disponibles en 2022.

Marvin C. Ziskin, professeur émérite de radiologie et de physique médicale, a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de s’attendre à ce que la 5G cause des problèmes de santé, tant que les limites d’exposition sont respectées.

Les symptômes du coronavirus peuvent être trouvés en détail sur les sites officiels des gouvernements et des organisations internationales de santé. Ils n’ont aucune similitude avec les effets possibles sur la santé de l’utilisation de téléphones mobiles ou de réseaux 5G.

Les réseaux du G5 sont-ils responsables des effets néfastes sur la santé de millions de personnes et non de Covid-19?

Faux: Il n’y a aucune relation entre l’épidémie de COVID-19 et les effets possibles sur la santé des réseaux 5G.

