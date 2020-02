Les résidus alimentaires offrent un avant-goût des origines diverses de la poterie en Asie de l’Est

La poterie n’a peut-être pas émergé dans un événement semblable à celui du Big Bang. Au lieu de cela, c’était

plus comme un groupe d’éruptions céramiques parmi les anciens d’Asie de l’Est

les groupes de chasseurs-cueilleurs alors que la dernière période glaciaire s’estompe, suggère une nouvelle étude.

Les populations de chasseurs-cueilleurs d’Asie de l’Est vivent environ 700

kilomètres à part fait et utilisé des casseroles de manière contrastée entre autour

Il y a 16 200 et 10 200 ans, raconte une équipe dirigée par Shinya Shoda, archéologue

actuellement basé à l’Université de York en Angleterre. Chacun de ces groupes a probablement

inventé ses propres techniques de poterie distinctives, les scientifiques

suspect.

“Nos résultats indiquent qu’il y avait une plus grande variabilité dans

le développement et l’utilisation de la poterie précoce que ce qui a été apprécié », Shoda

dit.

Morceaux de casseroles en céramique d’un groupe conservés

marqueurs chimiques des poissons, y compris le saumon, rapporte le groupe de Shoda dans le 1er février

Revues de la science quaternaire. De bonne heure

fabrication de poterie par ces chasseurs-cueilleurs accompagnés de récoltes saisonnières de

poissons migrateurs, disent les chercheurs.

Acides gras extraits des restes des pots d’un deuxième groupe

provenaient d’animaux à sabots comme les moutons ou les chèvres. Ces navires étaient utilisés pour

la graisse des os d’animaux, suggère l’équipe.

Chaque groupe semble avoir eu son propre style de poterie.

Les membres de la culture Osipovka, qui vivaient le long de la rivière Lower Amur dans ce qui est

maintenant l’Extrême-Orient russe, conçu des navires en forme de cône à fond plat et

murs épais. La pâte d’argile a été mélangée avec du gravier et d’autres matériaux. À l’intérieur et

parfois les surfaces extérieures des pots étaient grattées avec des outils comme des peignes.

Sur les sites de la culture Gromatukha, situés sur les rives de

la rivière de l’Amour et ses affluents au nord-ouest des sites d’Osipovka, des chercheurs

trouvé des pots légèrement incurvés qui reposaient sur des bases plates ou rondes. Clay était

généralement mélangé avec de l’herbe, en particulier dans les pots les plus anciens. Marques de cordon et

les motifs en zigzag couvrent de nombreux vaisseaux.

D’autres chercheurs ont rapporté que le

la première poterie connue, de la grotte de Xianrendong dans le sud de la Chine, date de

il y a environ 20000 ans (SN: 28/06/12).

Bien qu’il y ait eu un débat sur l’exactitude de cette estimation d’âge, «il est

certain que la plus ancienne poterie du monde a progressivement émergé dans l’Est et le Nord-Est

Il y a 20 000 à 10 000 ans en Asie », explique l’archéologue Hiroyuki Sato du

Université de Tokyo. Ce moment correspond à la fin du Pléistocène

L’âge de glace, qui a duré d’environ 2,6 millions à 11 700 ans.

Découvertes de résidus chimiques pour le défi de la poterie de Gromatukha

une opinion actuellement populaire parmi les chercheurs selon laquelle la première poterie a été utilisée

seulement pour la cuisson du poisson et des crustacés, explique Sato, qui n’a pas participé à la

nouvelle étude. Le groupe de Shoda fournit la première preuve chimique d’animaux terrestres

être cuit dans certains des premiers pots en argile du monde.

Les chercheurs ont analysé les résidus chimiques sur 23 éclats de pot

de trois sites d’Osipovka et de cinq tessons d’un même site de Gromatukha. Des signes de poisson ayant été cuit à Osipovka

les pots ne sont pas une surprise, dit Shoda. Plus de 100 espèces de poissons d’eau douce

habitent actuellement la rivière Amour, ainsi que des poissons comme le saumon qui reviennent

la rivière pour frayer de la fin du printemps au début de l’automne.

Les fouilles antérieures d’au moins 15 sites indiquent qu’Osipovka

la poterie n’a été produite en grande quantité qu’après environ 13 700 ans.

Les gens d’Osipovka ont probablement commencé à utiliser des pots en céramique pour préparer

des événements ou des cérémonies spéciales, pas des repas quotidiens, spéculent les chercheurs.

Seuls trois sites de Gromatukha ont été fouillés, donc moins

connu sur la poterie dans cette culture. Mais les résidus chimiques indiquent que

le menu Gromatukha s’appuyait fortement sur les animaux terrestres, dit Shoda.

Dans un article de 2016, Shoda et ses collègues ont signalé des produits chimiques

la preuve de ce qu’ils considèrent aujourd’hui comme un troisième,

tradition de poterie née au Japon. Pots distinctifs du Jōmon du Japon

, déterrés sur un site bien préservé, ont été utilisés pour cuire le poisson et

mollusques d’il y a environ 14 000 ans jusqu’à il y a 5 000 ans, le

les scientifiques ont trouvé.