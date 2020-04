Les résidus d’essais nucléaires de la guerre froide offrent un indice sur l’âge des requins baleines

Radioactif

les résidus des essais nucléaires de la guerre froide ont donné aux scientifiques un chiffre pour décoder

âges des requins-baleines, écrits sur les vertèbres des animaux.

Baleine

les requins (Rhincodon typus) accumulent des bandes alternées de

tissu translucide sur leurs vertèbres en vieillissant, semblable à la façon dont l’arbre

les troncs poussent des anneaux. Mais jusqu’à présent, les scientifiques ne savaient pas si le requin-baleine

vertèbres gagnent une nouvelle bande de croissance chaque année ou tous les six mois – ce qui en fait

difficile de mesurer la vitesse de croissance de ces requins ou leur durée de vie.

Nouveau

mesures du carbone 14 dans les vertèbres de deux requins baleines qui vivaient

au cours du 20e siècle suggèrent que des bandes de croissance se forment chaque année, rapportent des chercheurs dans le avril 2020

Frontiers in Marine Science. Essais d’armes nucléaires soviétiques et américains

dans les années 1950 et 1960 a produit ce carbone-14, qui s’est accumulé dans la Terre

atmosphère et océans. En faisant correspondre la quantité de carbone 14 dans différents

bandes de croissance vertébrale avec les niveaux connus de carbone 14 dans l’eau de mer de

différentes années, les chercheurs ont estimé à quel moment chaque bande s’est formée – et

que les bandes suivantes ont généralement augmenté d’un an d’intervalle.

Le total

nombre de bandes de croissance dans chaque vertèbre datée a indiqué qu’un requin-baleine, un

Un mâle de 10 mètres trouvé à Taiwan, avait environ 35 ans à sa mort. L’autre

le requin, une femelle d’environ la même taille que celle collectée au Pakistan, avait environ 50

ans.

“C’est

vraiment, vraiment probable qu’il y ait des requins baleines plus âgés là-bas, tout simplement

parce que nous savons qu’il y a des requins baleines beaucoup plus gros », explique Steven Campana,

scientifique des pêches à l’Université d’Islande à Reykjavik. Les requins baleines sont

connu pour atteindre environ 18 mètres de long.

Campana

et ses collègues ont utilisé le décompte des bandes de croissance vertébrales pour déterminer l’âge de 18 ans supplémentaires

requins baleines mortes, âgés de 15 à 25 ans. Ces requins mesurés

2,7 à près de 6 mètres de long. Sur la base des longueurs de requins de différents

âges, les chercheurs ont estimé que les jeunes requins-baleines

centimètres par an, en moyenne.

Les vertèbres de requin baleine accumulent des bandes de croissance à mesure que le requin vieillit (les rayures alternées opaques et translucides visibles dans cette tranche de vertèbre, chacune marquée d’un point noir). Ces bandes de croissance, dont on estime maintenant qu’elles se forment chaque année, peuvent être utilisées pour déchiffrer l’âge d’un requin-baleine. Ce requin baleine, trouvé à Taïwan, a vécu environ 18 ans.J.J.L. Ong et al / Frontiers in Marine Science 2020

Information

sur la durée de vie et les taux de croissance des requins baleines pourraient éclairer la conservation

stratégies pour protéger cette espèce en voie de disparition, dit Campana. «Animaux à longue durée de vie

comme les requins-baleines deviennent presque certainement matures à un âge relativement avancé, et

leurs populations sont relativement lentes à augmenter leur nombre. » Alors baleine

les populations de requins peuvent ne pas rebondir contre des menaces comme la surpêche aussi rapidement que les espèces

Les cycles de la vie.

Pêche

le biologiste Allen Andrews prévient qu’il y a une certaine incertitude dans la

technique de datation au carbone 14 utilisée par l’équipe de Campana, car le carbone radioactif

des essais nucléaires ne se sont pas répartis uniformément dans les océans de la Terre. C’est quoi

plus jeune [whale] les requins disparaissent pour une grande partie de leur vie », explique

Andrews, de l’Université d’Hawaï à Manoa. Si les jeunes requins baleines dépensent beaucoup

de leur temps sous l’eau profonde, ils peuvent ne pas recevoir la même dose de carbone 14

mesurée à la surface de l’océan.

Des chercheurs

pourrait étudier plus en détail la croissance des requins-baleines en marquant les requins vivants, puis en les recapturant

eux, mesurer combien les animaux ont grandi dans l’intervalle, dit Andrews.