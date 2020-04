Les respirateurs turcs peuvent être utilisés dans l’unité de soins intensifs, bien qu’ils aient été créés pour les transferts | EFE vérifie

Que vérifions-nous?

Les respirateurs fabriqués en Turquie que Castilla-La Mancha a achetés ne peuvent pas être utilisés car leur technologie est obsolète et ils ne conviennent pas pour une unité de soins intensifs, car ils sont pour des unités de soins intensifs mobiles.

conclusion

Ils ont été conçus pour les transferts de patients, mais peuvent être utilisés en USI.

Les respirateurs turcs acquis par Castilla-La Mancha n’étaient pas fabriqués avec une technologie actuellement obsolète qui empêche leur utilisation dans les soins intensifs, comme l’indiquent de nombreux messages diffusés sur WhatsApp et les réseaux sociaux. bien qu’ils aient été créés pour les patients transférés dans des ambulances ou des unités de soins intensifs mobiles.

Ces derniers jours, un message a été diffusé via WhatsApp, également partagé sur des réseaux tels que Twitter et Facebook, qui a assuré que les respirateurs turcs achetés par le gouvernement régional de Castilla-La Mancha sont emballés dans les hôpitaux de la région “parce qu’ils proviennent de l’UVI Les mobiles et non les unités de soins intensifs, avec lesquelles ils sont peu utiles “, et” ont également été fabriqués en 1984 avec une technologie désormais obsolète “, de sorte” qu’ils ne peuvent pas être utilisés “.

Conçu pour le transfert de patients gravement malades

Ces respirateurs turcs, achetés auprès d’une société valencienne, sont approuvés par l’UE, permettent l’intubation et la ventilation invasive et peuvent être utilisés dans des postes fixes dans les unités de soins intensifs (USI), selon le ministère de la Santé du gouvernement castillan – manchego.

Les messages viralisés comprennent un lien vers des informations du Diario Sanitario numérique qui, sous le titre “Les anesthésistes avertissent des respirateurs turcs”, contiennent le contenu d’une lettre adressée au Président et au Ministre régional de la Santé par le Président et le Vice-président de l’Association castillane-La Mancha pour l’anesthésie, la réanimation et la thérapie de la douleur (Acmartd).

Dans cette lettre, le président d’Acmartd, Ramón Peyróet le vice-président, José Luis Gómez Agraz, dénoncent que les respirateurs turcs “sont des respirateurs conçus pour le transport de patients gravement malades (certains de très mauvaise qualité), et non pour la thérapie ventilatoire en soins intensifs”.

“Nous pouvons comprendre et supposer qu’il n’a pas été possible d’acquérir autre chose, mais nous considérons inadmissible que le public soit informé que des respirateurs de soins intensifs ont été acquis”, car “une telle déclaration remet en question notre capacité de juger en affirmant le contraire et provoque le rejet des professionnels “, préviennent-ils dans la lettre.

En tout état de cause, ni dans la lettre des représentants maximaux de l’Acmartd ni dans les informations de Diario Sanitario, 1984 ou toute autre année n’est mentionnée comme date de fabrication de ces respirateurs. Il n’est pas non plus affirmé qu’ils ont été fabriqués avec une technologie obsolète qui empêche leur utilisation.

Face aux critiques de Peyró et Gómez Agraz, chefs des services d’anesthésiologie et de réanimation des hôpitaux d’Albacete et de Talavera de la Reina (Tolède), un autre anesthésiste, Francisco Javier RedondoAu lieu de cela, il a plaidé sur Twitter pour son opinion favorable sur l’achat des respirateurs turcs controversés.

Redondo, qui est coordinateur de la recherche, de la formation, de l’enseignement, de la qualité et de la bibliothèque à l’Integrated Care Management (GAI) à Ciudad Real, a maintenu le 10 avril qu’il s’agissait de «respirateurs approuvés» qui, «dans la situation de crise et la saturation des espaces et de la technologie “et” en raison de leurs caractéristiques et de leurs modalités de ventilation “,” peuvent être utiles et sauver des vies “.

“Ils peuvent même ajouter plus de valeur que certaines salles d’opération qui ont également dû être utilisées”, a ajouté cet anesthésiste.

Ce sont des fans qui, face à la crise et à la saturation des espaces et de la technologie et en raison de leurs caractéristiques et de leurs modalités de ventilation (niveaux obligatoires, de soutien et ajustables de PEP, CPAP) peuvent être utiles et sauver des vies. Un équipement similaire a été utilisé dans ce – Fco. Javier Redondo (@ fjredondocalvo1) 10 avril 2020

“Mesures extraordinaires pour des situations extraordinaires”

Quelques heures plus tard, le ministre de la Santé de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, a expliqué comment son gouvernement avait dû recourir à l’offre d’une entreprise valencienne pour acquérir ces respirateurs turcs après que les États-Unis aient réquisitionné les matières premières avec lesquelles ils allaient fabriquer ceux qui avaient déjà été engagés par un grand fournisseur habituel de l’entreprise. Conseil.

Les respirateurs turcs finalement achetés “sont portables” et ne sont pas les mêmes que ceux couramment utilisés par les unités de soins intensifs, mais ont été “approuvés et approuvés” par l’UE et “permettent une ventilation invasive pour un patient intubé”, ce qui résout les soins nécessaires à un patient COVID-19, “où le problème est principalement dans l’alvéole pulmonaire”, selon Fernández Sanz.

En plus d’insister sur le fait que plusieurs professionnels “qui travaillent quotidiennement avec des respirateurs” dans les hôpitaux de Castille-La Manche ont conseillé l’achat, le ministre de la Santé a admis, dans une apparence informative, qu ‘”ils valent la peine de prendre une ambulance, pour les transporter au lit “et” de mettre dans un UVI mobile “, mais a souligné que” même “aussi pour les rendre” fixes “.

“Pour des situations extraordinaires, des mesures extraordinaires”, a-t-il dit, avant de préciser qu ‘”elles peuvent être utilisées chez des patients en transition” ou “chez des patients qui ont besoin d’une unité de soins intensifs” et qui peuvent l’utiliser intubés “tandis que l’un est libéré d’une unité de soins intensifs fixe” .

“Nous avons 100 respirateurs, que nous avons déjà commencé à distribuer et qui sont utilisés”, a également assuré le conseiller, bien que, peu de temps après, il ait souligné qu’à cette époque, les centres hospitaliers de Castille-La Manche avaient déjà “83 respirateurs gratuits”. sinon, ils n’avaient donc pas besoin d’utiliser les Turcs, qui ne sont pas “de premier ordre”.

Les respirateurs achetés par la Junta de Castilla-La Mancha faisaient partie d’un total de 150 qui comprenaient également ceux qui avaient été acquis par la Catalogne et la Navarre et qui devaient être transportés en Espagne le 3ème jour lorsque l’avion a été bloqué à Ankara par les autorités. Turc.

La Turquie, qui a justifié ce blocus au motif que ses compatriotes malades étaient une priorité pour ce pays, a autorisé à la place le lendemain la sortie des respirateurs face à l’urgence sanitaire en Espagne, une décision que le ministre des Affaires étrangères, Arancha González Laya, remercié comme “geste d’un pays ami et allié”.

