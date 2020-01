Les responsables britanniques proposent un rôle limité pour Huawei dans la 5G: sources

LONDRES, 23 janvier (.) – Les autorités britanniques ont proposé d’accorder à Huawei un rôle limité dans le futur réseau 5G au Royaume-Uni, résistant aux appels des États-Unis à une interdiction totale de peur de l’espionnage chinois, ont déclaré deux personnes familières avec le situation à ..

La recommandation, formulée mercredi lors d’une réunion de hauts fonctionnaires du gouvernement, arrive avant la réunion qui se tiendra la semaine prochaine par le British National Security Council pour décider comment déployer l’équipement Huawei, ont indiqué des sources.

Les responsables ont proposé de tenir Huawei à l’écart de la partie “centrale” sensible des données du réseau et des systèmes gouvernementaux restreints, dans une initiative très similaire à la décision provisoire prise l’année dernière par la première ministre de l’époque, Theresa May.

“Les directives techniques et politiques n’ont pas changé”, a déclaré l’une des sources, qui a demandé de préserver l’anonymat. “Maintenant, tout dépend des calculs politiques.”

Un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson a déclaré: “Les travaux sur la question des vendeurs à haut risque du réseau 5G sont toujours en cours et une fois achevés, ils seront annoncés au Parlement”.

Huawei a refusé de commenter. L’entreprise a rejeté à maintes reprises et catégoriquement les accusations d’espionnage.

Londres est plongée dans une lutte géopolitique autour de Huawei, le plus grand fabricant mondial d’équipements de réseaux mobiles. Le gouvernement Johnson doit équilibrer sa “relation spéciale” avec Washington avec des liens commerciaux précieux avec Pékin et des avertissements de l’industrie selon lesquels le blocage de Huawei coûterait des milliards de dollars et retarderait le développement au Royaume-Uni de connexions 5G ultra-rapides .

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré qu’il rencontrerait samedi le ministre britannique des Finances pour discuter de la question.

“Permettez-moi de répéter que c’est une question compliquée”, a déclaré Mnuchin. “Nous avons indiqué très clairement qu’il est lié à tous les domaines critiques qui nous concernent de manière significative. Mais, encore une fois, il y a une discussion en cours sur ces questions.”

