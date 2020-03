Les restaurants britanniques pourraient manquer de chefs après le Brexit

PETERBOROUGH, Angleterre, 4 mars (.) – Avant l’heure du dîner dans son restaurant, Damian Wawrzyniak est occupé à préparer une variété élaborée de plats: agneau mijoté avec du brocoli fermenté, inspiré par le temps qu’il a passé à cuisiner dans le le noma mondialement connu et les saucisses polonaises de sa patrie.

Wawrzyniak est arrivé au Royaume-Uni il y a 16 ans et s’est fait connaître comme chef cuisinier aux Jeux olympiques de Londres et cuisinier pour les membres de la famille royale.

Cependant, il passe maintenant une partie de son temps à s’inquiéter de trouver suffisamment de personnel qualifié pour son restaurant et une autre entreprise qu’il souhaite ouvrir cette année.

Cet homme de 40 ans a déclaré à . qu’il devra augmenter les prix de son restaurant de 20% s’il doit payer à ses serveurs et chefs de cuisine le salaire minimum fixé par le gouvernement pour amener les citoyens de l’Union européenne au Royaume-Uni de travailler à partir de l’année prochaine.

Wawrzyniak dit qu’environ 70% de son personnel vient de l’UE et qu’il n’a pas encore reçu une seule candidature pour un poste de chef qu’il a annoncé le mois dernier.

“Je ne trouve pas suffisamment de personnel pour le moment et si ces coûts doivent être transférés, les prix augmenteront considérablement”, a déclaré Wawrzyniak. “Le plus gros problème sera de trouver des gens pour travailler ici. Sans travailleurs, cette entreprise n’existe pas.”

Le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson a récemment annoncé son intention de fermer les frontières aux travailleurs non qualifiés, mettant ainsi fin à l’ère de la main-d’œuvre bon marché de l’UE dans les restaurants, les hôtels et les usines.

Selon les nouvelles normes post-Brexit qui débuteront l’année prochaine, les immigrants devront satisfaire à une série de critères pour obtenir un visa de travail, y compris des compétences spécifiques. Les candidats doivent recevoir une offre d’emploi avec un salaire minimum de 25 600 £ et devront prouver qu’ils parlent anglais.

Les entrepreneurs disent que cela rendra l’embauche de personnel plus difficile à un moment où les économistes disent que le pays est proche du plein emploi. Ils soutiennent qu’un plus petit nombre d’immigrants entraînera une hausse des prix, une baisse des bénéfices et forcera certaines entreprises à fermer.

Selon un rapport de KPMG, les citoyens de l’UE représentent environ un quart des 3 millions de travailleurs de l’hôtellerie britannique, le quatrième plus grand secteur du pays. À Londres, environ 75% des serveurs et 25% des chefs sont originaires de l’UE.

L’inquiétude quant à l’impact des niveaux élevés d’immigration dans l’UE a été l’un des principaux moteurs du vote britannique en 2016 en faveur de la sortie du bloc.

Depuis le vote sur le Brexit, l’immigration annuelle de l’intérieur de l’Europe continentale est tombée à plus de la moitié.

Les partisans de règles d’immigration plus strictes affirment que le grand nombre de travailleurs de l’UE, en particulier après l’adhésion de plusieurs anciens pays communistes d’Europe centrale et orientale en 2004, a entraîné la stagnation des revenus des travailleurs britanniques.

Une porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré à . qu’avec les nouvelles règles, le gouvernement répond aux demandes des électeurs pour des règles d’immigration plus strictes et que les entreprises doivent s’assurer que les travailleurs britanniques possèdent les compétences nécessaires pour le marché.

Cependant, les propriétaires d’entreprise qui dépendent d’une main-d’œuvre peu qualifiée soutiennent que le vrai problème est qu’il y a trop peu d’immigrants, pas trop.

Wawrzyniak a déclaré que la pénurie de personnel signifie qu’il ne peut ouvrir son restaurant que pendant cinq jours, au lieu de sept, et le soir en semaine.

Il se plaint chaque matin de devoir travailler au 0600 GMT pour faire du pain frais car il ne trouve pas de boulanger qualifié pour faire le travail. “Je ne trouve pas de chefs. Je passe tout le temps ici”, a-t-il déclaré.

Kate Nicholls, directrice exécutive de la UKHospitality trade association, a déclaré que les changements introduits dans les réglementations britanniques en matière d’immigration, les plus importants depuis des décennies, rendraient plus difficile l’embauche de personnes pour des emplois moins qualifiés, tels que des serveuses et des employés de cuisine.

“Nous n’allons pas voir de nouveaux restaurants, et il y en aura plus qui réduiront leurs heures d’attention”, a-t-il déclaré.

Mark Jones, PDG de Carluccio’s, qui possède une chaîne de restaurants italiens, s’est dit “très déçu” par les changements proposés en matière d’immigration. Cependant, il a souligné que les plans sont gérables au fil du temps.

Jones a déclaré que plus des deux tiers de ses employés provenaient de l’UE et le reste principalement du Royaume-Uni. Il prédit que d’ici une décennie, cette proportion aura été inversée.

Il dit que son entreprise devra travailler plus dur pour conserver son personnel actuel et est sceptique quant au nombre suffisant de Britanniques pour combler le vide créé par le moins d’employés de l’UE.

Jones prévoit qu’un restaurant sur 10 au Royaume-Uni devra fermer en raison des changements, ce qui augmentera les coûts à un moment où le secteur est déjà confronté au défi des entreprises de livraison de nourriture en ligne.

Cependant, il a dit que la chose la plus décevante est qu’il n’aura plus une telle variété de main-d’œuvre étrangère, un facteur populaire parmi les clients. “Pour moi, ce sera triste de ne pas pouvoir embaucher des Italiens pour travailler dans un restaurant italien.”

(Édité en espagnol par Javier Leira)