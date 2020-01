Les restes de Fernando Báez Sosa sont rejetés au cimetière de Chacarita

Le corps de Fernando Báez Sosa, le garçon de 18 ans assassiné par un groupe de rugbiers à la porte d’un bowling à Villa Gesell samedi à l’aube, sera brûlé aujourd’hui lors d’une cérémonie avec des amis et de la famille dans le cimetière de Chacarita.

Les restes du jeune homme ont été voilés à partir de 10 heures du matin ce dimanche dans l’Escalada cochería du quartier de Caballito à Buenos Aires, près de la Collège marianiste où Fernando avait terminé ses études secondaires. À cette même institution, située au coin de Rivadavia et de l’avenue Mitre, Le cortège funèbre est arrivé quelques minutes après 9 heures du matin pour une messe et à 10h30, le transfert au cimetière a commencé.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans une pièce au sous-sol de l’école. Les parents du jeune homme sont restés assis à côté du cercueil et une centaine d’assistants ont suivi la masse du pied.

Dans cette école, que Fernando a fréquentée grâce à une bourse d’études car sa famille n’avait pas les moyens financiers de faire face aux frais, il avait rencontré sa petite amie Juliette, qui était également en vacances à Gesell et avec qui ils avaient prévu de se rencontrer dans la ville thermale pour célébrer leur premier anniversaire.

Elle avait écrit deux lettres pour les remettre dans l’après-midi et les deux ils avaient prévu de faire des crêpes maison à manger sur la plage tout en regardant le coucher du soleil. Cependant, loin de ces plans, la jeune femme est retournée dans la capitale fédérale et s’est approchée dimanche vers 13 heures du réveil pour dire au revoir à son petit ami.

“C’était un bon garçon, sportif, calme … et ma fille est brisée, je ne sais vraiment pas comment je vais la tenir”a déploré Alejandra, la mère de la jeune femme en larmes pendant le sillage. Les deux ont étudié et approuvé tous les sujets du cycle de base commun tout au long de 2019 et ont décidé de s’inscrire au diplôme de droit à l’Université de Buenos Aires et se préparaient à affronter la course.

«Fernando était mon tout, ma vie, je n’ai pas de mots, c’était tout, bon fils, je ne peux pas croire ce qui nous est arrivé, un couple de meurtriers a arraché mon enfant. Que justice soit faite, mon fils a été battu à mort jusqu’à ce qu’il soit tué »dit Graciela, la mère du jeune homme tué Infobae, qui était le seul enfant du mariage.

«Mon fils était tout, c’était notre vie, c’était tout pour nous. Nous voulons juste rentrer chez nous et que tout cela se produise. »a ajouté Silvino, son père, qui travaillait comme gérant d’immeuble dans le quartier de Recoleta où vivait la famille Báez Sosa.

«Ils doivent payer ce qu’ils lui ont fait. Mon fils ne le méritait pas. Ni personne. Je dis aux mères d’étreindre leurs enfants parce que vous ne savez pas. Mon fils était heureux, il est parti et de nulle part il a trouvé son destin »Dit Graciela à la sortie du sillage de son fils.

Jusqu’à présent, 11 personnes ont été arrêtées pour la mort de Báez Sosa. Dix d’entre eux ont été arrêtés dans une villa de la Villa Gesell: Matías Franco Benicelli (20); Ayrton Michael Viollaz (20); Maximum Pablo Thomsen (20); Luciano Pertossi (18); Ciro Pertossi (19); Lucas Fidel Pertossi (20); Alejo Milanesi (20); Enzo Tomás Comelli (19); Juan Pedro Guarino (19) et Blas Cinalli (18). Pendant ce temps, le onzième arrêté est Pablo Ventura (21), qui a été appréhendé dans la ville de Zarate même et que les dix autres désignent comme responsable.

Fiscal Walter Mercuri, de la UFI n ° 8 de Madariaga et le procureur Veronica Zamboni, de la UFID N ° 6 de Villa Gesell, en charge de la cause qualifiée d ‘”homicide aggravé par le concours prémédité de deux personnes ou plus”, en attendant, essayez de vérifier si Ventura était bien à Villa Gesell.