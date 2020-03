Les révélations du chef de la prison où se trouve Ronaldinho: la distraction de la star, sa boisson préférée et l’inquiétude du coronavirus

“Il dit toujours qu’il va bien, qu’il ne manque de rien, qu’il est à l’aise et qu’ils le traitent bien ». Ronaldinho Il est détenu depuis 12 jours avec son frère, Roberto Assis de Moreira, dans le Groupe spécialisé de la police paraguayenne. L’ancien coup d’État de Barcelone, qui passera 40 ans en prison ce samedi, tente de faire face à la situation, tandis que l’enquête se poursuit par falsification du document avec lequel vous êtes entré dans le pays, bien que derrière il y a une raison plus profonde: la suspicion d’un complot dédié au blanchiment d’argent.

Blas Pérez, chef de la caserne avec 195 détenus où Dinho passe ses journées, a offert une série de révélations sur la façon dont le Brésilien traverse le présent inattendu. L’artiste fantastique issu de la guilde de Porto Alegre est logé dans un bureau spécialement équipé pour lui et son frère. “Dans sa chambre, il a deux lits, un réfrigérateur, une télévision et la climatisation”Pérez a décrit, en dialogue avec l’agence EFE.

En plus d’être inscrit dans un module pour apprendre la menuiserie, sa principale distraction est toujours ce qui l’a amené à être une star dans le monde du football. “Il joue au futsal tous les jours dans la cour de la prison”commenta-t-il. Et dans une note avec l’émission de radio La Oral Deportiva, il a ajouté: “Il a la même magie que toujours.”

Il y a près d’une semaine, et après plusieurs jours d’office seulement en tant qu’observateur, Dinho a emprunté du butin à un policier et a participé à son premier match en prison: il a marqué cinq buts et donné six passes décisives dans la victoire 11 à 2 de ses équipe. Plusieurs des équipes qui participent au tournoi interne du groupe spécialisé l’ont tenté de le recruter, mais pour l’instant il préfère jouer de façon récréative. Le curieux prix du concours: un cochon de 16 kilos à déguster parmi les gagnants.

Il y a une boisson qui l’accompagne en permanence et son frère. “Buvez beaucoup de café, il le prépare”Expliqua Pérez.

Un sujet qui inquiète Ronaldinho et la planète entière est la pandémie de coronavirus. Il en a fait part à la fois au directeur de sa prison et aux athlètes qui lui ont rendu visite, tels que Carlos Gamarra, Nelson Cuevas et Fernando Lugo. “Il est préoccupé par ce qui arrive à COVID-19. Tout est rapporté à la télévision “, un point.

L’association spécialisée a modifié ses règles de coexistence pendant quelques jours en raison de la crise sanitaire. Les visites ont été limitées aux avocats qui prennent en charge les causes des détenus et les travailleurs prennent la fièvre chaque fois qu’ils entrent et sortent du lieu.

Dans ce contexte, l’ancien agent de liaison attend sa libération. Comprenez qu’il est innocent. Personne de son entourage ne lui a rendu visite à Asunción. Son fils lui a envoyé des messages de soutien sur les réseaux sociaux. Oui avec sa mère, selon Pérez, “il parle quotidiennement sur Whatsapp”.

«Nous ne parlons pas d’anecdotes de son temps en tant que joueur. Oui, il m’a dit qu’il voulait être libéré », a ajouté l’autorité pénitentiaire.