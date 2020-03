Les rêveurs peuvent avoir une protection pour ne pas être expulsés DACA

La Cour suprême des États-Unis pourrait renverser le programme DACA Plus de 600 000 «rêveurs» sont protégés par le président du programme, Donalt Trump a rencontré des sénateurs républicains

Le président des États-Unis, Donald Trump, évalue la possibilité de promouvoir un projet de loi qui protège les milliers de jeunes sans-papiers qui sont arrivés dans le pays comme des enfants, appelés «rêveurs» (DACA).

Le président a rencontré jeudi les sénateurs républicains pour discuter de la question qui inquiète des milliers de “rêveurs”.

Selon le sénateur républicain Lindsey Graham, la mesure envisageable ne pourrait être appliquée que si la Cour suprême des États-Unis établissait en juin le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA), promu par l’ancien président Barack Obama et interrompu en 2017 par l’actuel président.

Graham, qui a participé à la réunion avec le président des États-Unis avec d’autres sénateurs républicains, a révélé à Fox Newa que sa «conclusion est que si la Cour donne au président la raison (dans sa décision de mettre fin au DACA), nous n’allons pas laisser la vie de ces gens changer. »

“Ce que nous allons faire, c’est essayer de promouvoir un ensemble (de mesures) qui protègent la population de DACA, mais aussi faire des choses pour réparer ce système qui est si cassé, et nous verrons ce qui se passera le moment venu” en juin, a ajouté le sénateur.

Lors de la réunion susmentionnée, qui n’était pas à l’ordre du jour public de Trump, les sénateurs républicains les plus connus pour leur ligne dure sur l’immigration, tels que Tom Cotton et David Perdue, ont participé en plus de Mike Lee, Ted Cruz, Kevin Cramer ou Martha McSally

Jusqu’à présent, les autorités de la Maison Blanche n’ont pas donné d’informations sur la réunion ni fait de déclarations sur le projet de protection des “rêveurs” contre la déportation.

Donald Trump cherche à saisir l’occasion d’extraire de l’opposition démocrate d’autres mesures pour réformer le système d’immigration et ne semble pas disposé à signer une loi qui ne protège que les “ rêveurs ” de l’expulsion, promettant de rendre tout accord difficile au cours d’une année électorale Graham a révélé.

En janvier 2018, Trump a offert une voie vers la citoyenneté à 1,8 million de jeunes sans-papiers – plus que les 690 000 “ rêveurs ” protégés par la DACA – en échange de certaines réformes du système d’immigration légale et de 25 milliards de dollars dans un décennie pour ériger le mur à la frontière avec le Mexique et renforcer la frontière.

Le refus des démocrates d’accorder des fonds pour le mur et l’inflexibilité de Trump à cet égard ont empêché tout progrès dans les négociations sur le DACA et les rêveurs sont restés dans les limbes, bien que ceux qui étaient déjà inscrits au programme avant leur annulation aient pu maintenir Pour l’instant ses avantages.

Le sénateur républicain a déclaré que le président des États-Unis avait déjà fait une offre sur le message afin que 1,8 million de «rêveurs» puissent avoir un chemin vers la citoyenneté; cependant, ils cherchent à «obtenir quelque chose pour régler le problème sous-jacent» à la frontière.

Jusqu’au 30 juin, 660 800 «rêveurs» étaient couverts par le programme DACA, dont 529 760 étaient d’origine mexicaine, suivis par 25 350 Salvadoriens et 17 260 Guatémaltèques, selon le Service de la citoyenneté et de l’immigration (USCIS).

Avec des informations de l’EFE.