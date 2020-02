Les robots se rapprochent de la douleur ressentie

SEATTLE – Un robot au toucher peut un jour «ressentir» de la douleur,

à la fois sa propre douleur physique et son empathie pour la douleur de ses compagnons humains. Tel

les robots délicats sont encore loin, mais les progrès de la détection tactile robotique sont

rapprocher cette possibilité de la réalité.

Capteurs intégrés dans un matériau doux et artificiel

la peau qui peut détecter à la fois un toucher doux et un coup douloureux a été accrochée

jusqu’à un robot qui peut ensuite signaler des émotions, Minoru Asada a rapporté le 15 février à

la réunion annuelle de l’Association américaine pour l’avancement des sciences. Cette

le «système nerveux douloureux» artificiel, comme l’appelle Asada, peut être un petit bâtiment

bloc pour une machine qui pourrait finalement ressentir de la douleur (d’une manière robotique). Un tel sentiment pourrait également permettre à un robot de «sympathiser» avec un humain

souffrance du compagnon.

Asada, ingénieur à l’Université d’Osaka

au Japon, et ses collègues ont conçu des capteurs tactiles qui captent de manière fiable

une gamme de touches. Dans un système de robot nommé Affetto, la tête d’un enfant d’aspect réaliste et troublant, ces signaux de toucher et de douleur peuvent être

converti en expressions faciales émotionnelles (SN:

7/2/19).

Un matériau doux au toucher, comme

contrairement à une surface métallique rigide, permet des interactions plus riches entre la machine

et le monde, dit le neuroscientifique Kingson Man de l’Université de Southern

Californie à Los Angeles. La peau artificielle «permet la possibilité de

engagement de manière polyvalente et vraiment intelligente.

Un tel système, dit Asada,

pourrait finalement conduire à des robots capables de reconnaître la douleur des autres, un

compétences précieuses pour les robots conçus pour aider à prendre soin des personnes âgées, pour

exemple.

Mais il y a un important

distinction entre un robot qui répond de manière prévisible à un douloureux

un bruit sourd et un robot capable d’approcher une sensation intérieure, dit

Antonio Damasio, neuroscientifique également à l’Université de Californie du Sud.

Dans un article récent, lui et Man soutiennent qu’un tel sentiment artificiel pourrait se produire si des robots étaient programmés pour vivre quelque chose

semblable à un état mental tel que la douleur (SN:

11/10/19).

Un robot avec des capteurs tactiles

qui peut détecter le toucher et la douleur est “dans le sens d’avoir un robot, par

par exemple, cela sourit lorsque vous lui parlez », explique Damasio. “C’est un appareil pour

communication de la machine à un être humain. » Bien que ce soit un intéressant

développement, “ce n’est pas la même chose” qu’un robot conçu pour calculer une sorte

d’expérience interne, dit-il.