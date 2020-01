Les rugbiers accusés d’avoir tué Fernando Báez Sosa sont déjà détenus à la prison de Dolores

Après 5h30 du matin, les rugbiers accusés d’avoir tué Fernando Báez Sosa sont arrivés à la prison de Dolores. Tôt le matin après 15 h 30, les dix jeunes ont quitté le 1er commissariat de police de Pinamar dans un mobile de l’unité de transfert de la délégation de Quilmes, gardé par des camionnettes et des motos de la police de la province de Buenos Aires, pour être dirigé en prison situé à plus de 200 kilomètres. Ils resteront isolés des autres détenus dans une cellule de gardien jusqu’à ce qu’ils soient placés en détention préventive.

Selon des sources proches de la cause, l’heure du transfert Cela est dû au fait qu’en été, ils ont lieu à l’aube pour éviter la circulation des touristes sur la route. Le voyage a duré environ deux heures. Ils ont également signalé que les rugbiers n’avaient pas été envoyés à Dolores mardi après la fin des roues de reconnaissance, car le téléphone portable de la prison était destiné à déplacer les prisonniers vers les tribunaux de Mar del Tuyú. Les informations sur le mouvement il a été maintenu étroitement par des sources autour de l’affaire, peut-être pour éviter une accumulation de journalistes aux portes de la prison avec 875 détenus.

Sera gardé à travers une petite fenêtre dans la cellule, sous la responsabilité d’un chef de prison. S’ils doivent se déplacer à l’intérieur de la prison, une sécurité supplémentaire leur sera attribuée, des sources proches de leur lieu de détention.

Les prisonniers de rugby recevront leurs visites un jour par semaine en particulier, de même pour tous les autres détenus de la prison, dans le secteur scolaire. Cependant, les dix jeunes de Zarate n’y resteront pas longtemps. Ils continueront à être emprisonnés à Dolores, selon les mêmes sources, jusqu’à ce que la demande de détention préventive à leur encontre soit signée. Ensuite, ils seront transférés à un autre criminel, peut-être Unité de campagne n ° 57, un établissement pénitentiaire ouvert l’année dernière pour des jeunes de 18 à 21 ans inculpés de vol qualifié ou de leur première condamnation.

Pendant, Le procureur Verónica Zamboni renforce son enquête avec des demandes de preuves pour la demande éventuelle de détention provisoire: en plus des témoignages forts et des résultats des roues, il y a des experts sur les téléphones des accusés en charge de la police fédérale, avec au moins cinq appareils déjà déverrouillés après que les dix joueurs de rugby aient refusé de donner leur mot de passe.

L’avis d’expert cela se fait via l’UFED (Universal Forensic Extraction Device), un appareil utilisé pour extraire et décoder les informations de la grande majorité des téléphones du marché. Analyser chaque téléphone prend une journée, Pour ce que d’après le PFA, ils ont estimé que les travaux pourraient être prolongés jusqu’à jeudi ou vendredi.

L’enquête se poursuit en attendant également l’analyse des vêtements des accusés et des le test scopométrique sur la chaussure sanglante qui a été trouvé dans la maison qu’ils occupaient dans le quartier Pinar del Norte à Villa Gesell.

Après avoir finalisé le dernier des quatre jours de roue de reconnaissance, neuf des onze accusés ont été identifiés. À la suite des trois premières procédures, sept agresseurs ont été identifiés: Maximiliano Thomsen (20 ans) et Enzo Comelli (19 ans) ont été désignés respectivement comme l’auteur et le participant nécessaire du crime, et sont les plus compliqués. Mais Mardi, deux autres ont été identifiés, qui jusqu’à présent n’avaient pas été indiqués.

Les témoins qui ont participé à la dernière roue de reconnaissance ont placé Juan Pedro Guarino (19) et Blas Cinalli (18) en place le jour de l’attaque. Selon votre contribution à la cause, Cinalli a frappé Baez Sosa avant de tomber au sol et de perdre connaissance. De plus, le témoignage contredit la version de la mère de Guarino, qui a soutenu il y a quelques jours que son fils “n’était pas sur les lieux”.

Les joueurs de rugby sont Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Matías Benicelli, Alejo Milanesi, Blas Cinalli, Juan Pedro Guarino, Maximiliano Thomsen, Enzo Comelli, Ciro Pertossi et Lucas Pertossi. Tous sont accusés par le procureur de l’affaire, Verónica Zamboni, pour le crime de “Homicide aggravé par le concours prémédité de deux personnes ou plus”, pour lequel elles pourraient être condamnées à la réclusion à perpétuité.

Le onzième jeune homme qui a dû subir les roues de reconnaissance est le rameur Pablo Ventura – faussement accusé par les rugibers – qui a été détenu pendant quatre jours jusqu’à sa libération par le juge – pour défaut de mérite – après avoir déterminé qu’il n’était pas à Gesell au moment du crime. Aucun témoin n’a désigné Ventura comme membre de la patota. Son avocat, Jorge Santoro, a présenté la demande de licenciement, tout en évaluant la dénonciation des détenus “pour dommages et intérêts pour atteinte à la dignité”.

En plus de Ventura, Alejo Milanesi (20 ans) n’a été reconnu par aucun témoin sur aucune des quatre roues de reconnaissance. Selon des sources révélées proches de l’enquête, le rôle qu’il a joué cette nuit-là reste inconnu. Il reste cependant inculpé.

En tant, Lundi, trois des onze jeunes ont été identifiés: Luciano Pertossi (18 ans), Ayrton Viollaz (20 ans) et Matías Benicelli (20 ans). À Pertossi, deux témoins l’ont indiqué comme étant la personne qu’ils ont vu Fernando donner des coups de poing à la sortie du bowling, tandis que deux témoins ont également identifié Viollaz comme ayant “harangué” les agresseurs sur la voie publique. Pendant ce temps, Benicelli a été indiqué par un seul témoin faisant partie du groupe, mais n’a pas précisé de rôle spécifique dans les coups. Cependant, la semaine dernière dans d’autres roues de reconnaissance a également été marquée comme une harangue et pour avoir empêché d’autres personnes d’intercéder pour défendre la victime.

Il y a quelques jours, d’autres deux témoins ont désigné Ciro Pertossi (19 ans) avec son frère Luciano comme deux de ceux qui ont battu l’un des amis de Báez Sosa, ce qui les place comme des participants nécessaires en empêchant cet ami de se rendre auprès de la victime. De son côté, le cousin des frères Pertossi, Lucas, Il a également été reconnu pour avoir attaqué Fernando.