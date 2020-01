Les rugbiers sont venus au procureur de la Villa Gesell pour témoigner de la mort de Fernando Báez Sosa

Dix des onze jeunes accusés du meurtre de Fernando Báez Sosa à la sortie d’un bowling à Villa Gesell ils sont enquêtés par le procureur Veronica Zamboni, de l’UFID N ° 6 de Villa Gesell.

Matias Benicelli, Ayrton Violaz, Macimo Thomsem, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Alejo Milanessi, Enzo Cornelli, Juan Guarino, Ciro Pertossi, Blas Cinalli et Pablo Ventura Ils ont été identifiés comme les auteurs présumés du crime et détenus dans une villa de deux étages située sur la 202e rue, où ils résidaient.

Cet après-midi, le procureur Walter Mercuri de l’UFI n ° 8 de Madariaga, a informé les médias que le jeune homme décédé avait été roué de coups auquel avaient participé entre 3 et 4 personnes. «Ils seraient identifiés. Vous voyez dans les vidéos ceux qui vous ont frappé la tête », a-t-il déclaré. En outre, il a dit qu’il avait des preuves confirmant que les 11 détenus “avaient participé à la gresca”, bien qu’il ait précisé que tout le monde n’avait pas frappé le jeune décédé.

Dans la maison de l’accusé, la police a trouvé des vêtements et des baskets tachés de sang. Même certains des jeunes détenus ont été blessés à la main.

La victime s’était rendue à Villa Gesell pour passer le week-end avec ses amis de l’école et pour célébrer sa première année de rencontre avec Juliette, qui avait également passé des vacances sur la côte avec d’autres amis.

À l’heure actuelle, la cause a été qualifiée d ‘”homicide aggravé par la contestation préméditée de deux personnes ou plus”. Le combat a été enregistré après 5 heures devant la discothèque Le Brique, située sur la 3ème Avenue et la 102ème Rue. Selon le témoignage des amis du groupe, le problème a commencé par un événement mineur. Les compagnons de la victime disent que Julian, l’un des amis de Fernando, a trébuché sur l’un des jeunes de Zárate et dans cet incident, il a jeté le liquide de la boisson qu’il portait dans un verre sur la chemise d’un des rugbiers.

Cela a provoqué une agression immédiate d’au moins deux athlètes contre Julian. C’est là que Fernando Baez est apparu pour défendre son ami et essayer d’arrêter l’attaque. Une fois que le combat a éclaté, les hommes de bowling sont apparus, qui ont emmené le groupe de rugby et Fernando. Constatant que son ami avait été expulsé, le groupe scolaire marianiste a également décidé de quitter la salle de danse.

Quelques minutes plus tard, alors que Fernando et ses amis étaient assis sur le trottoir devant, un des membres du groupe a reçu une nouvelle attaque par derrière des rugbiers et un nouveau combat a éclaté. Comme vous pouvez le voir sur les images qui sont devenues virales, Sosa a reçu un coup dur à la tête qui l’a laissé inconscient sur le trottoir.

Le corps de la victime a été transféré hier et les compagnons qui l’accompagnaient à Villa Gesell sont également retournés dans la ville de Buenos Aires. Ce dimanche matin, il a été voilé à Caballito et sa dépouille a été enterrée au cimetière de Chacarita.