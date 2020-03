Les sacs ostréicoles recyclés offrent de nouveaux biens immobiliers aux oiseaux migrateurs

Debout au sommet d’une digue de 16 pieds de haut sur la côte ouest de la Corée du Sud, Chris Purnell et ses collègues glissent des sacs en filet remplis de coquilles d’huîtres vides sur les vasières sablonneuses de l’estuaire de Geum. Ils attachent ensuite les lourds sacs aux cordes et les traînent dans les eaux qui clapotent doucement qui se jettent dans la mer Jaune.

L’objectif de Purnell est que ces sacs, attachés à des flotteurs en mousse et attachés ensemble en grappes jusqu’à 80 pieds de large, agissent comme des sites de repos artificiels pour les dizaines de milliers d’oiseaux de rivage migrateurs qui traversent la voie de migration Asie de l’Est-Australasie. Le développement côtier a privé ces voyageurs de lieux de repos cruciaux, ce qui a entraîné une baisse drastique des oiseaux de rivage dans des zones d’escales clés comme celle-ci. «Nous espérons que cela pourrait être une intervention rapide», déclare Purnell, directeur du programme des oiseaux des zones humides chez Birdlife Australia, une organisation de conservation à but non lucratif.

Le littoral de la mer Jaune fournit certains des sites de repos et de ravitaillement les plus importants pour les oiseaux de rivage migrant entre leurs sites de reproduction en Chine, en Russie et en Alaska et des habitats de non-reproduction en Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour les barges à queue barrée, les vasières de la mer Jaune sont le seul endroit pour se reposer et se nourrir au cours d’un voyage de 6 000 miles. Au cours des dernières décennies, cependant, le développement côtier a englouti plus de 65% de cet habitat.

En 2006, par exemple, la quasi-achèvement d’une digue de 21 milles – la plus longue barrière maritime artificielle au monde – a coupé une grande partie du riche plat de marée du Saemangeum de la mer Jaune afin que les terres récupérées puissent être utilisées pour agriculture, aquaculture, industrie et logement. Ce projet a causé une zone près de sept fois la taille de Manhattan à manquer de reconstitution des marées. En conséquence, les escargots de mer et autres mollusques et crustacés sur lesquels les oiseaux de rivage ont grignoté ont rapidement décliné. En 2014, le nombre d’oiseaux revenant chaque année sur le site était passé de plus de 250 000 à environ 50 000. Le nombre d’oiseaux en voie de disparition, tels que le garrot tacheté et le grand noeud, a été réduit à une fraction de son niveau de 2006. Le bécasseau à bec cuillère en danger critique d’extinction a presque disparu de Saemangeum.

Les oiseaux migrateurs se sont alors de plus en plus tournés vers l’estuaire de Geum, un site au nord de Saemangeum qui représente un quart de sa taille. Bien qu’ils aient pu se nourrir le long des vasières étroites de l’estuaire à marée basse, les dunes de sable et les sables à proximité dont ils avaient besoin pour se percher étaient souvent submergés à marée haute. «Vous verriez de 10 000 à 20 000 oiseaux encercler la côte et plonger vers le bas, essayant de trouver un endroit pour atterrir», explique Purnell. “C’est assez triste, parce que les oiseaux sont censés y arriver pour se reposer, faire le plein et grossir. Et au lieu de cela, ils brûlent plus d’énergie. “

Pour offrir un répit immédiat et donner aux oiseaux de rivage les meilleures chances d’atteindre leurs lieux de reproduction, Purnell et son équipe se sont inspirés de l’aquaculture des huîtres. De nombreux agriculteurs le long de la côte est de l’Australie élèvent des huîtres dans des sacs flottants, qui, selon lui, pourraient également fournir la perche océanique idéale pour les oiseaux d’eau.

Lors d’essais de validation de principe en 2018 et 2019, respectivement, Purnell et son équipe ont construit deux de ces îles flottantes à Port Phillip Bay et à Hunter Estuary, toutes deux en Australie, où les oiseaux de rivage arrivent à une extrémité de leur migration. Chacun consistait en 120 sacs en filet de quatre pieds carrés reliés par des cordes. Des bouées en mousse maintenaient les sacs à flot et le poids des coquilles d’huîtres vides les rendait relativement stables dans les eaux en mouvement. Les obus ont également fourni une maison pour les invertébrés à coloniser – un buffet d’oiseaux aquatiques flottant.

Même si les oiseaux de rivage migrateurs n’utilisaient pas beaucoup les gîtes artificiels parce qu’ils avaient accès à leurs gîtes naturels, l’équipe a vu des oiseaux aquatiques et des sternes atterrir sur les plates-formes de sacs d’huîtres. Cela a donné à l’équipe la confiance nécessaire pour tester plus en profondeur la configuration avec un essai de cinq ans en Corée du Sud. Faisant équipe avec Birdlife International en Asie et des responsables du comté de Seocheon, qui borde l’estuaire de Geum, ils ont déployé trois groupes de flotteurs artificiels pendant la période de migration vers le nord en avril dernier. Puis ils ont attendu.

Mais ils n’ont pas eu à attendre longtemps. Quelques minutes seulement après l’installation, les oiseaux atterrissaient sur les flotteurs. En mai 2019, 43 espèces d’oiseaux de rivage – y compris la spatule à visage noir en voie de disparition et le courlis extrême-oriental – utilisaient ces plates-formes pour se percher. Ce même mois, une caméra de surveillance a enregistré près de 300 individus blottis sur l’un des clusters. Ce succès instantané a surpris Hong-Tae Jeon, un responsable de la division culturelle et touristique du comté de Seocheon. «Nous nous demandions si les oiseaux de rivage utiliseraient les gîtes flottants», dit-il.

En septembre 2019, pendant la période de migration de pointe pour les oiseaux de rivage de retour, le nombre d’entre eux perchés sur une île artificielle a atteint 600. Jeon espère que plus les utiliseront à l’avenir, une fois qu’ils se seront familiarisés avec le nouveau concept. Purnell envisage l’utilisation de dortoirs artificiels dans d’autres zones côtières de la mer Jaune en développement rapide – et peut-être le long d’autres voies de migration des oiseaux où l’élévation du niveau de la mer pourrait engloutir des sablières et des habitats de repos bas à mesure que le climat se réchauffe. L’équipe devrait présenter les résultats de la première année de l’essai en novembre lors de la première réunion scientifique des oiseaux de rivage de la voie de migration Asie de l’Est-Australasie en Corée du Sud.

Alors qu’il applaudit à l’initiative des sacs à huîtres, Nial Moores, directeur d’une organisation de conservation appelée Birds Korea, souligne qu’il y a encore beaucoup plus d’oiseaux déplacés qui ont besoin de divers sites de repos. «Les gîtes flottants ne suffisent pas à eux seuls», dit-il. Moores note qu’il est également important de garder à l’esprit les besoins des pêcheurs locaux qui dépendent des poissons que ces oiseaux peuvent manger. Et il prévient que les gîtes artificiels pourraient être utilisés comme justification pour poursuivre le développement côtier. Il plaide pour une protection et une gestion actives de l’habitat restant.

Mais Purnell n’envisage l’utilisation de ces flotteurs que dans des situations où l’habitat a déjà été détruit. «C’est presque comme un projet de secours d’urgence», dit-il. Au cours des quatre prochaines années, son équipe continuera de surveiller le nombre d’oiseaux qui utilisent les perchoirs et la résistance des flotteurs et autres matériaux aux éléments. Les responsables des comtés voisins ont manifesté leur intérêt pour les structures artificielles, et les résultats de ces premiers efforts pourraient aider à l’élaboration d’une stratégie de conservation plus complète pour la région.

En attendant, le comté de Seocheon les fonctionnaires voient les oiseaux qui se rassemblent sur les dortoirs artificiels comme une occasion de sensibiliser à la conservation dans la région. Ce projet contribue à générer de l’empathie envers les ressources naturelles parmi les citoyens, dit Jeon, donc «nous espérons que ces gîtes flottants resteront dans cette région».