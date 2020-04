Les scientifiques craignent une deuxième vague de coronavirus alors que les blocages de la Chine se relâchent

Pour la première fois depuis des mois, la province chinoise du Hubei, où le coronavirus est apparu pour la première fois, attire l’attention pour une bonne raison. Les cas de COVID-19 y sont tombés à presque zéro, et la semaine dernière, les autorités ont levé les restrictions de voyage à l’intérieur et à l’extérieur de la province, environ 60 jours après qu’une grande partie de celle-ci ait été considérablement verrouillée. Maintenant, les scientifiques – et le reste du monde – surveillent de près pour voir si l’assouplissement des mesures intenses pour séparer les gens se traduit par l’émergence de nouveaux cas. Une première analyse suggère que, jusqu’à présent, ces craintes ne se sont pas concrétisées.

“Il est temps de relâcher le verrouillage, mais nous devons être attentifs à une deuxième vague potentielle d’infections”, explique Ben Cowling, épidémiologiste à l’Université de Hong Kong, qui suivra la situation en Chine. Si une deuxième vague venait, Cowling s’attendait à la voir émerger d’ici la fin avril.

La façon dont les choses se déroulent au Hubei – et dans toute la Chine – sera pertinente pour de nombreux pays européens et certains États américains qui ont restreint les déplacements à l’intérieur de leurs frontières, fermé la plupart des entreprises, des écoles et des universités et dit aux gens de rester chez eux, dans le but d’arrêter la propagation du pathogène. La modélisation de l’épidémie au Royaume-Uni suggère que les mesures de distanciation sociale du pays, y compris les fermetures d’écoles et d’universités, pourraient être nécessaires pendant une grande partie des deux prochaines années pour maintenir la proportion de personnes atteintes de graves infections à COVID-19 à l’hôpital à des niveaux gérables.

Mais si la Chine peut montrer qu’elle peut lever son verrouillage sans une réapparition significative de COVID-19, il pourrait être possible que de telles restrictions prolongées ne soient pas nécessaires.

Des tests approfondis

Les provinces chinoises utiliseront désormais des tests approfondis et la recherche des contacts pour identifier de nouvelles infections et maintiendront certaines pratiques de distanciation sociale pour éviter une résurgence. Le pays a également fermé ses frontières à tous, sauf aux citoyens, pour empêcher l’importation de cas. Les résidents qui reviennent seront mis en quarantaine pendant 14 jours.

Mais certains chercheurs disent que la situation en Chine est différente parce que son gouvernement a agi de manière agressive, en utilisant des mesures de distanciation sociale pour ralentir la propagation et des tests approfondis et l’isolement des personnes infectées pour éliminer les sources potentielles de transmission. Cette stratégie a aidé le pays à contenir l’épidémie. Mais d’autres pays, comme l’Italie et l’Espagne, se sont principalement concentrés sur le ralentissement du virus – par le biais de l’éloignement social – sans tests intensifs et recherche de contacts. Ils feront face à plus de défis lorsqu’ils tenteront de reprendre vie avant la pandémie, dit Cowling.

Et pourtant, le risque de nouvelles épidémies en Chine est élevé étant donné la facilité avec laquelle le virus passe entre les gens et la possibilité que certaines infections persistent encore sans être détectées, explique Gabriel Leung, chercheur en maladies infectieuses à l’Université de Hong Kong. Il est possible qu’un verrouillage ne soit pas suffisant, et des efforts importants pour supprimer le virus pourraient être nécessaires à nouveau, dit-il. «La tension entre la santé, la protection de l’économie et le bien-être émotionnel va contrarier tous les gouvernements dans un avenir prévisible.»

Facilité de restriction

La vie au Hubei – qui abrite environ 60 millions de personnes – n’est pas encore revenue à la normale, mais les gens quittent lentement leur domicile et retournent au travail, et les usines rouvrent. Les universités, les écoles et les crèches restent fermées en attendant “une évaluation scientifique de la situation de la lutte contre l’épidémie”, selon les autorités gouvernementales. Et les déplacements à destination et en provenance de la capitale provinciale, Wuhan, restent limités jusqu’au 8 avril. Jusque-là, les gens devront subir un test de dépistage du virus pour apparaître et disparaître. Depuis le 18 mars, un seul nouveau cas a été signalé au Hubei.

Une équipe britannique a modélisé si l’augmentation des mouvements suite à l’assouplissement des restrictions de voyage dans les six provinces chinoises avec le plus grand nombre de cas de COVID-19 a entraîné une recrudescence de nouvelles infections. Dans ces provinces – Hubei, Pékin, Guangdong, Henan, Hunan et Zhejiang – les blocages ont contribué à ramener les nouveaux cas de COVID-19 à presque zéro.

L’équipe, dirigée par les chercheurs sur les maladies infectieuses Neil Ferguson et Steven Riley de l’Imperial College de Londres, a constaté que le mouvement et l’activité économique dans ces régions augmentaient fin février pour toutes les provinces sauf le Hubei, le nombre de nouvelles infections est resté proche de zéro. Alors que l’activité reprenait au Hubei en mars, le nombre de nouveaux cas est resté faible. L’analyse conclut qu’après avoir contenu le virus avec les sévères blocages, «la Chine a réussi à mettre un terme à sa politique stricte de distanciation sociale dans une certaine mesure».

«Jusqu’ici, tout va bien», déclare Andrew Tatem, chercheur sur les maladies émergentes à l’Université de Southampton, au Royaume-Uni. Mais les résultats doivent être abordés avec une certaine prudence, ajoute-t-il. Les mouvements et les niveaux d’activité économique dans les six régions que le groupe a mesurés ne représentaient que la moitié de ce qu’ils étaient avant l’épidémie, sauf dans la province du Zhejiang, où il semble avoir correspondu aux niveaux d’avant la pandémie. Il pourrait également y avoir un décalage entre l’augmentation de l’activité et les rapports de nouveaux cas. “Nous sommes au stade” attendre et voir “. L’aspect des graphiques alors que les niveaux de mouvement continuent de remonter vers la normalité sera très intéressant », dit-il.

Seconde vague

Le virus aurait du mal à se réinstaller dans la communauté si une partie importante de la population, entre 50% et 70%, était infectée et est désormais immunisée, explique Leung. Mais il note que même à Wuhan – qui représentait plus de la moitié des 81 000 cas en Chine – le nombre de personnes infectées et immunisées contre la maladie est probablement inférieur à 10% – ce qui signifie qu’il y a beaucoup de personnes encore vulnérables à l’infection. Un vaccin augmenterait le pourcentage de personnes immunisées, mais aucun vaccin n’est attendu avant au moins un an. “Ces chiffres ne permettent pas de soupirer de soulagement”, dit-il.

Pour voir le risque d’assouplir ces mesures, “il suffit de regarder à Hong Kong pour voir ce qui s’y est passé avec une résurgence”, explique Tatem. Hong Kong, ainsi que Singapour et Taïwan, ont contenu la propagation initiale du coronavirus avec des tests intensifs et un suivi des contrats.

Mais au cours de la semaine dernière, les trois régions ont vu un bond des nouvelles infections. La plupart étaient des voyageurs étrangers, mais une transmission locale a été détectée. Les trois régions ont désormais temporairement interdit les visiteurs internationaux et obligent les résidents de retour à subir une quarantaine de deux semaines.

Les mesures de confinement doivent être assouplies «progressivement et avec une extrême prudence et un suivi et une surveillance très étroits», explique Tatem.

Tester et tracer

La Chine met toujours en œuvre une surveillance COVID-19 étendue à l’échelle nationale. Les provinces délivrent à tous les résidents un code QR, un type de code-barres contenant des informations qui sont révélées lors de la numérisation, en fonction de leurs informations de santé et de leurs antécédents de voyage. Si une personne est restée dans des zones considérées comme sûres en Chine ou a été mise en quarantaine et testée négative pour la maladie, elle se voit attribuer un «statut vert» – le risque le plus faible – qui lui permet de traverser les frontières provinciales, d’entrer dans les hôpitaux et les zones résidentielles, et prendre le métro et les trains.

La mesure empêche non seulement les personnes infectées de se mêler aux autres, mais si une nouvelle infection est détectée, le gouvernement peut suivre les mouvements de cette personne et localiser les personnes avec lesquelles elles pourraient avoir été en contact. Cowling appelle cela une «forme avancée de test et de trace» qui permettra à la Chine d’identifier le plus de personnes infectées le plus rapidement possible, puis de les isoler.

La grande question est de savoir si cela sera suffisant pour arrêter une nouvelle épidémie. Cowling pense que d’autres villes auraient des problèmes si elles devaient effectuer le nombre de tests effectués par Wuhan, qui, à son apogée, atteignait environ 10 000 tests par jour. «Il y a un danger à trop se concentrer sur les tests et l’isolement», dit-il, et ajoute que les mesures de distanciation sociale seront toujours importantes.

Les villes chinoises semblent craindre le danger de desserrer les mesures pour séparer les gens trop tôt. Les musées et attractions de Shanghai, ouverts depuis 18 jours, ont été fermés à partir d’aujourd’hui. Les cinémas ont également été fermés à nouveau. Bien que la ville ait assoupli certaines règles: les gens ne sont plus tenus d’avoir un laissez-passer pour quitter les complexes résidentiels et les livreurs peuvent entrer dans ces zones. La ville a également abandonné l’obligation de porter des masques dans certaines zones publiques – une pratique que la police avait auparavant appliquée avec des drones ou des robots.

La plupart des pays confrontés à des flambées épidémiques, dont l’Italie, l’Espagne et les États-Unis, s’appuient sur des politiques de distanciation sociale et obligent les gens à rester chez eux. La Chine a mis en œuvre ces mesures, mais elle a également construit de nouveaux hôpitaux et effectué des tests approfondis. Ensuite, les autorités ont fait du porte à porte pour vérifier la température des gens. Ils ont testé toute personne ayant de la fièvre et isolé des cas positifs. «Le travail supplémentaire leur a permis d’arrêter le virus», explique Cowling. «Les gens suivent la Chine, mais pas exactement de la même manière», dit-il.

