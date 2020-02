Les scientifiques découvrent la plus grande explosion connue dans l’univers

Les astronomes ont repéré une explosion cosmique qui éclipse tous les autres.

Une explosion gargantuesque a déchiré le cœur d’un amas de galaxies éloignées, libérant environ cinq fois plus d’énergie que le précédent détenteur du record, selon une nouvelle étude.

“À certains égards, cette explosion est similaire à la façon dont l’éruption du mont St. Helens en 1980 a arraché le sommet de la montagne”, a déclaré l’auteur principal de l’étude Simona Giacintucci, du Naval Research Laboratory de Washington, DC, dans un communiqué. . “Une différence clé est que vous pourriez insérer 15 galaxies de la Voie lactée d’affilée dans le cratère, cette éruption a insufflé le gaz chaud de l’amas.”

L’explosion s’est produite dans l’amas d’Ophiuchus, qui se trouve à environ 390 millions d’années-lumière de la Terre. Giacintucci et ses collègues pensent que la source était un trou noir supermassif dans l’une des galaxies constituantes de l’amas – en particulier, des jets de rayonnement et de matière crachant du monstre engloutissant la lumière, qui sont alimentés par des gaz et de la poussière.

La possibilité d’une explosion incroyablement puissante d’Ophiuchus a été évoquée pour la première fois en 2016 dans une étude menée par Norbert Werner, qui a examiné des images capturées par l’Observatoire de rayons X Chandra de la NASA. Werner et ses collègues ont signalé un bord étrangement incurvé dans l’amas, qui pourrait faire partie de la paroi d’une cavité formée par une explosion. Et quelle explosion ce serait: les scientifiques ont calculé qu’il faudrait environ 5 fois 10 ^ 54 joules d’énergie pour créer une telle cavité. (À titre indicatif, la consommation énergétique mondiale totale de l’humanité chaque année est d’environ 6 fois 10 ^ 20 joules.)

Mais l’étude de 2016 n’a pas établi qu’une explosion était en fait responsable de ce bord incurvé. Giacintucci et ses collègues viennent de prendre cette décision, après avoir analysé des données radiographiques supplémentaires de Chandra et du télescope spatial XMM-Newton en Europe, ainsi que des informations radio recueillies par le Murchison Widefield Array en Australie et le Giant Metrewave Radio Telescope en Inde.

Les données combinées montrent que le bord incurvé fait en effet partie d’un mur creux, car il borde une zone riche en émissions radio. Cette émission a probablement eu lieu lorsque l’explosion du trou noir a accéléré les électrons à presque la vitesse de la lumière, ont déclaré les chercheurs.

“Les données radio s’intègrent à l’intérieur des rayons X comme une main dans un gant”, a déclaré le co-auteur Maxim Markevitch, du Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland, dans la même déclaration. “C’est le clincher qui nous dit qu’une éruption d’une taille sans précédent s’est produite ici.”

L’énergie libérée par l’explosion d’Ophiuchus est des centaines de milliers de fois supérieure aux explosions généralement observées dans les amas de galaxies, ont déclaré les chercheurs. Et il est environ cinq fois plus élevé que le précédent recordman, une éruption dans le cluster MS 0735.6 + 7421.

Soit dit en passant, les feux d’artifice d’Ophiuchus sont terminés; les données radio ne montrent aucune preuve d’une activité continue des jets, ont déclaré les scientifiques.

Les données de Chandra révèlent une seule région d’émission radio. C’est un peu étrange, car les jets à trou noir partent généralement dans deux directions différentes. Il est possible que le gaz d’alimentation en jet de l’autre côté – celui opposé à la cavité détectée – ait été moins abondant et que les émissions radio là-bas se soient dissipées plus rapidement en conséquence, selon les chercheurs.

La nouvelle étude a été publiée dans le numéro du 27 février du Astrophysical Journal. Vous pouvez lire une préimpression du papier gratuitement via arXiv.org.

