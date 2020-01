Les scientifiques doivent défendre l’internationalisme

L’une des caractéristiques indélébiles de la science est l’internationalisme. Alors que les communautés scientifiques nationales peuvent avoir des caractéristiques distinctement différentes – l’empirisme britannique, le rationalisme français et le pragmatisme américain viennent à l’esprit – les produits finaux sont presque universellement acceptés une fois que les scientifiques d’une discipline donnée parviennent à un consensus. Contrairement à la politique, la science ne connaît pas de frontières.

Et jusqu’à présent au cours de ce siècle, les collaborations internationales ont produit certaines de ses percées scientifiques majeures – par exemple, la découverte du boson de Higgs au CERN, les observations LIGO des fusions de trous noirs et d’étoiles à neutrons et l’imagerie récente de la collaboration Event Horizon Telescope sur le supermassif trou noir au cœur de la galaxie M87. Aucune de ces avancées scientifiques monumentales n’aurait pu être réalisée par des efforts purement nationaux.

En fait, l’histoire de la science depuis la Seconde Guerre mondiale a connu une coopération scientifique sans cesse croissante au-delà des frontières nationales, en particulier dans une Europe auparavant déchirée par la guerre. Une réalisation marquante a été la création, en 1953, du CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) à Genève par 12 pays européens, dont la Grande-Bretagne et la France, ennemis de la guerre, d’une part, et l’Allemagne et l’Italie, d’autre part. Sa fondation a été suivie en 1975 par la naissance de l’Agence spatiale européenne ESA, qui a souvent travaillé en étroite collaboration avec la NASA et l’agence spatiale japonaise JAXA. Même l’Union soviétique, puis la Russie et la Chine se sont impliquées dans ces efforts scientifiques internationaux.

Mais la fragmentation apparente de l’ordre mondial international ces dernières années et un retour parallèle à la rhétorique nationaliste des décennies d’avant-guerre menacent inévitablement cette coopération scientifique accrue. Nous pouvons voir que cela se produit déjà – peut-être comme corollaire de la slogane «America First!» De l’actuel président américain – dans les sombres soupçons lancés contre les scientifiques d’origine chinoise parmi nous. Si cette tendance se poursuit, elle nuira inévitablement à la productivité scientifique américaine.

Et l’internationalisme est crucial pour établir des faits scientifiques. Si les diverses communautés scientifiques nationales ne parviennent pas à s’entendre sur une nouvelle théorie ou un résultat expérimental, comment peut-on considérer qu’il est en fait «vrai»?

Dans son nouveau livre perspicace, Why Trust Science?, L’historienne des sciences de l’Université de Harvard, Naomi Oreskes, aborde de front la crédibilité de la science. Pourquoi devrions-nous faire confiance à ce que les scientifiques ont à nous dire, par exemple, sur le changement climatique? Cette crédibilité est établie, écrit-elle, en grande partie à travers un processus social complexe dans lequel une communauté scientifique sceptique et diversifiée – comme cela a été le cas parmi les milliers de climatologues du monde entier – parvient à un consensus.

L’internationalisme sans cesse croissant (c’est-à-dire jusqu’à récemment) de la science peut être considéré comme faisant partie intégrante de l’établissement de l’après-guerre et de l’expansion ultérieure de l’ordre mondial fondé sur des règles qui a caractérisé les trois derniers quarts de siècle. Ils ont grandi main dans la main. Et la science (en particulier la physique et la biologie) a trouvé son chemin dans les couloirs du pouvoir dans les capitales nationales du monde entier – avec des avantages financiers mesurés en milliards de dollars et en euros revenant aux disciplines concernées.

Les scientifiques devraient donc être extrêmement préoccupés par le fait que les attaques populistes nationales en plein essor contre le mondialisme finiront par entraver le progrès scientifique – si ce n’est déjà fait. Le financement de projets scientifiques internationaux pourrait dépérir et les scientifiques étrangers pourraient devenir importuns dans des pays autres que le leur, restreignant les échanges d’informations. Nous pourrions même assister à un retour à la fragmentation scientifique des années 1930, lorsque certains éminents physiciens allemands défendaient la «Deutsche Physik» comme supérieure à celle des autres nations.

À son grand crédit, Albert Einstein a catégoriquement rejeté une telle rhétorique nationaliste. Pendant la Première Guerre mondiale, il a refusé d’ajouter son nom au Manifeste des 93 intellectuels allemands, qui vantait la supériorité culturelle allemande; au lieu de cela, il a embrassé l’internationalisme. Lorsque le régime nazi d’Adolf Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, il était aux États-Unis et a rapidement décidé de ne pas retourner en Allemagne.

Mais les scientifiques ne doivent pas ignorer les réactions populistes contre le mondialisme qui ont éclaté en Occident au cours des dernières années. Nous le faisons à nos risques et périls. Qu’on le veuille ou non, nous faisons partie du problème politique que les populistes perçoivent.

Le travailleur à la chaîne de montage de l’Indiana sans emploi avec des enfants accrochés aux opioïdes a peu de compréhension ou d’appréciation pour une découverte de boson de Higgs qui s’est produite à travers l’Atlantique. Dans le même ordre d’idées, elle peut voir peu de valeur sur Internet et le World Wide Web, qui sont originaires du CERN et ont été amenés en Amérique par des laboratoires américains de physique des hautes énergies. Ces innovations ont peut-être transformé l’économie mondiale, mais elles ont également permis à de grandes sociétés impersonnelles basées ailleurs d’externaliser son travail au Mexique, en Chine ou dans d’autres pays tout en préservant les chaînes d’approvisionnement.

En tant qu’auteur principal de Tunnel Visions, une histoire du super collisionneur supraconducteur, j’ai examiné les premiers émois d’un tel ressentiment populiste dans le Midwest américain après que ce projet soit allé au Texas au lieu d’être construit au Laboratoire national des accélérateurs Fermi existant juste à l’ouest de Chicago. L’Illinois, le Michigan, New York, l’Ohio et le Wisconsin ont ouvert la voie à ce qui était essentiellement une réaction régionale – Rust Belt contre Sun Belt – qui a finalement condamné le projet SSC, qui a pris fin en octobre 1993.

Les scientifiques, en particulier les physiciens, devraient reconnaître que nous sommes devenus des initiés influents dans la culture politique de Washington que les populistes américains rejettent maintenant. Nous appartenons à des groupes d’intérêts spéciaux dont l’accès au pouvoir politique a conduit à un généreux financement scientifique depuis les années 50. Et bien que la santé humaine et l’économie nationale aient certainement bénéficié de ces dépenses, ce financement n’a pas toujours été orienté vers des objectifs pragmatiques louables, comme l’illustre le triste cas du Super Collider.

Alors, que doivent faire les scientifiques américains?

D’abord et avant tout, nous devons continuer à insister sur la vérité – une espèce de plus en plus menacée dans cette administration capricieuse. Nous avons un moyen unique et puissant d’établir la vérité sur la base de preuves empiriques et d’arguments motivés. Et les scientifiques restent parmi les professions les plus respectées en Amérique, sinon dans le monde, donc notre parole est prise au sérieux. Les gens ordinaires écoutent ce que nous avons à dire.

Les scientifiques doivent agir en tant que gardiens de la vérité dans l’environnement actuel de «post-vérité» qui est pollué par des «faits alternatifs» – en rejetant le mensonge chaque fois qu’il soulève sa tête laide. Et en disant la vérité au pouvoir. Mais cela peut prendre du courage politique, comme l’illustre le sort des responsables de la NOAA et du National Weather Service dans le récent scandale «Sharpiegate» sur la trajectoire projetée de l’ouragan Dorian.

Comme l’a dit le représentant de la Californie, Adam Schiff, devant le Sénat américain le 24 janvier, “la vérité compte”.

Nous devons également examiner sérieusement si nos efforts et nos projets de recherche profitent vraiment à la société dans son ensemble – plutôt que de générer uniquement des fonds universitaires et de conduire à des distinctions universitaires et à des prix ayant peu ou pas d’incidence sur l’économie et le bien-être humain. Ou menant à des technologies qui drainent le cœur du pays et permettent aux entreprises à but lucratif de délocaliser des emplois vers des pays à bas salaires. Mais j’admets que de tels jugements ne se feront pas facilement.

Enfin, nous devons fermement défendre l’internationalisme face aux nationalismes ardents qui agrippent actuellement le monde. Il se distingue du mondialisme commercial et technologique qui a stimulé la réaction populiste actuelle. Ce faisant, les scientifiques peuvent aider à ramener le monde à l’ordre rationnel et fondé sur des règles qui caractérise les relations diplomatiques depuis des décennies.