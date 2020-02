Les scientifiques en marge ne peuvent qu’aggraver le COVID-19

En 1918, la Première Guerre mondiale faisait rage et la grippe espagnole est arrivée sur les côtes américaines. Mais le Sedition Act a interdit les communications qui pourraient saper l’effort de guerre, y compris les informations qui pourraient ralentir la circulation des personnes ou des biens.

Dans ce climat politique, «les responsables de la santé publique, déterminés à maintenir le moral, ont commencé à mentir», a écrit John Barry dans le magazine Smithsonian. «Chaque jour, la maladie s’accélérait. Chaque jour, les journaux ont assuré aux lecteurs que la grippe ne représentait aucun danger. » Le Congrès a abrogé la loi sur la sédition en 1920, mais les dégâts ont été causés. Des centaines de milliers de personnes aux États-Unis finiraient par mourir de la maladie.

Au cours du siècle prochain, nous avons développé des systèmes complexes de surveillance des maladies. Nous avons créé les meilleures pratiques pour communiquer le risque de maladie. Et nous avons investi dans l’indépendance des agences gouvernementales, permettant aux experts gouvernementaux de partager ouvertement des informations sur les dangers pour la santé publique.

Les Centers for Disease Control and Prevention sont maintenant bien pratiqués dans la communication à risque. Un manuel de 65 pages détaille la manière dont l’agence doit communiquer lors d’une crise sanitaire comme celle à laquelle nous sommes actuellement confrontés. C’est pourquoi il est si troublant que la Maison-Blanche prenne en charge la communication autour du coronavirus COVID-19.

Bien que cette décision soit inquiétante sous n’importe quel président, cette administration crée des défis uniques. Sous ce président, les systèmes mondiaux de surveillance des maladies ont été affaiblis, les programmes de recherche ont été abandonnés et des experts mondiaux de la santé mondiale ont quitté le gouvernement. Les demandes de budget du président sollicitent régulièrement des coupes extrêmes dans les agences fédérales de la santé, y compris les CDC. Au milieu de ce vide de leadership, le président dira tout ce qu’il veut sur pratiquement n’importe quel sujet sans preuves, allant même parfois à l’encontre des experts à ses côtés.

Il y a des échos de 1918. Le Washington Post a rapporté qu’un employé du gouvernement a fait face à des représailles pour avoir soulevé des préoccupations concernant l’évaluation dangereuse des personnes potentiellement infectées. Le New York Times a rapporté que les communications publiques sur le virus par les scientifiques du CDC devront être «autorisées».

Le haut responsable des NIH et médecin-scientifique Anthony Fauci a dû annuler plusieurs apparitions à la télévision après que le vice-président eut pris le relais. Fauci a dit qu’il n’était pas bâillonné et nous devrions le croire sur parole. Mais permettez-moi d’être clair: en aucun cas, la diffusion d’informations sur la santé publique ne devrait être soumise à la Maison Blanche ou à toute autre autorisation politique.

La communication ouverte n’est pas seulement une bonne pratique; c’est aussi une politique. La politique des médias du CDC (désormais archivée) place le personnel scientifique de l’agence dans le contrôle de la suppression des informations. La politique d’intégrité scientifique du CDC encourage le partage des informations scientifiques «d’une manière ouverte, opportune et appropriée».

Le coronavirus se déplace rapidement à travers le monde. Notre réponse doit être ciblée et claire, privilégiant la santé publique plutôt que les fluctuations des marchés financiers ou les avantages politiques. Nous devrions entendre directement les experts, pas seulement les personnes nommées par la politique avec une hache politique à moudre.

Malheureusement, les hauts fonctionnaires continuent de troubler le public. Le 28 février, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mick Mulvaney, a suggéré que les médias avaient un programme. “La raison pour laquelle vous y voyez tant d’attention aujourd’hui, c’est qu’ils pensent que c’est ce qui va faire tomber le président”, a-t-il déclaré devant un auditoire. “C’est de cela qu’il s’agit.” Si des millions d’Américains sont induits en erreur quant à la gravité de cette menace, nous avons de vrais ennuis.

Si vous avez déjà entendu le nom de Mulvaney lié à la science, cela vient peut-être du fiasco SharpieGate. Après que le président a dit à tort au public que l’ouragan Dorian frapperait l’Alabama, Mulvaney a fait taire les scientifiques du National Weather Service et a forcé la National Oceanic and Atmospheric Administration à publier une déclaration suggérant que le président avait raison et que les météorologues avaient tort. Lorsque la science ne renforce pas le message du président du jour, fermez-le.

Le président ne semble même pas comprendre pourquoi nous avons du tout des experts scientifiques au sein du gouvernement fédéral. Interrogé sur les réductions proposées des CDC et d’autres programmes de santé publique, il a répondu: «Je suis un homme d’affaires. Je n’aime pas avoir des milliers de personnes quand tu n’en as pas besoin. Lorsque nous en avons besoin, nous pouvons les récupérer très rapidement. » Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne; vous ne pouvez pas vous préparer à une crise une fois qu’elle est en cours.

La coordination de l’action gouvernementale est utile et nécessaire, mais il n’y a aucune raison pour que ce processus devienne une barrière à l’information. “[Government]des initiatives à l’échelle mondiale peuvent fonctionner », a tweeté l’ancienne avocate des États-Unis, Joyce Alene. “[I]Il est impératif que Trump ne politise pas l’accès à l’information et ne rétablisse pas le personnel qualifié et l’expertise pour réussir, comme il le doit. »

Il n’y a pas de coronavirus rouge et bleu. La composition politique d’un État n’influencera pas si vous ou votre famille tomberez malade. La politisation des informations sur COVID-19 rendra les gens moins confiants et compromettra le respect des conseils de santé publique. Et le seul gagnant est le virus lui-même.