Les scientifiques ont refroidi une nanoparticule à la limite quantique

Une minuscule nanoparticule a été refroidie pour

le max.

Les physiciens ont refroidi une nanoparticule

température la plus basse autorisée par la mécanique quantique. Le mouvement des particules a atteint

ce qu’on appelle l’état fondamental, ou niveau d’énergie le plus bas possible.

Dans un matériau typique, la quantité

ses atomes se bousculent indique sa température. Mais dans le cas du

nanoparticules, les scientifiques peuvent définir une température efficace en fonction de la

mouvement de la nanoparticule entière, qui est composée d’environ 100 millions d’atomes.

Cette température a atteint douze millionièmes de kelvin, selon les scientifiques

30 janvier dans Science.

La lévitation avec un laser à l’intérieur d’un

cavité spécialement conçue, Markus Aspelmeyer de l’Université de Vienne et

collègues ont réduit le mouvement des nanoparticules à l’état fondamental, un niveau minimum fixé par le

Principe d’incertitude de Heisenberg, qui stipule qu’il existe une limite à la qualité

vous pouvez simultanément connaître la position et l’élan d’un objet.

Alors que la mécanique quantique est indubitable

en petits atomes et électrons, ses effets sont plus difficiles à observer à plus grande échelle.

Pour mieux comprendre la théorie, les physiciens ont précédemment isolé ses effets dans d’autres objets solides, tels que des membranes ou des poutres vibrantes (SN: 4/25/18). Mais les nanoparticules ont le

avantage qu’ils peuvent être lévités et contrôlés avec précision avec des lasers.

Finalement, Aspelmeyer et ses collègues

viser à utiliser des nanoparticules refroidies pour étudier comment la gravité se comporte pour le quantum

objets, un domaine de la physique mal compris. «C’est le très long terme

rêve », dit-il.