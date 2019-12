Les scientifiques recherchent un mystérieux papillon géant en République centrafricaine

Appuyé sur les branches d'un arbre, à 40 mètres du sol, Nicolas Moulin inspecte l'horizon avec ses jumelles entomologistes à la recherche d'un insecte très précieux, caché dans la jungle d'émeraude.

Il s'agit du Papilio antimachus, le plus grand papillon d'Afrique, presque inconnu de la science. Depuis sa découverte en 1782, personne n'a réussi à retrouver la chenille et la chrysalide de cet insecte vénéneux pouvant atteindre une taille de 20 à 25 centimètres.

Pour clore le halo de mystère de ce papillon, une expédition française, formée d'une vingtaine de scientifiques et financée par des fonds privés, a été installée au sud de la République centrafricaine, au milieu de la jungle du bassin de la Lobaye.

"C'est une zone de chasse où les papillons mâles viennent boire des sels minéraux dans la rivière et les capturer pour les vendre aux collectionneurs ou faire des photos avec eux", explique Moulin depuis sa tour de guet.

Les photos avec des ailes de papillon sont un objet d'artisanat que de nombreux chasseurs vivent en République centrafricaine et dont le prix atteint 1 500 euros.

Les papillons mâles qui volent près du sol sont appréciés pour leurs vastes ailes orange à rayures noires.

Mais les femelles sont beaucoup plus difficiles à trouver, car elles vivent au sommet des arbres où elles collectent le nectar des fleurs exposées au soleil.

"Cette espèce, comme beaucoup d'autres, est en train de disparaître", explique Philippe Annoyer, le chef d'expédition.

Actuellement, les niveaux de conservation de l'antimaque ne peuvent pas être déterminés avec précision en raison du manque de données scientifiques. "Les derniers disponibles datent de 1960 et il faisait une demi-page dans une revue scientifique", explique ce scientifique chevronné.

Selon l'hypothèse de la délégation française, l'Antimaque obtiendrait son poison par l'ingestion de feuilles de Strophanthus gratus, une liane épaisse qui se trouve au sommet des arbres.

Pour cette raison, les scientifiques recherchent des fleurs de Strophanthus à l'aide d'un drone, puis installent une structure de cordes sophistiquée qui leur permet d'explorer les vignes, dans l'espoir de trouver une chenille dont personne ne connaît son apparence exacte.

Un projet incertain, mais passionné d'entomologistes, dont le visage s'illumine lorsqu'ils trouvent une fougère ou une mante religieuse.

Après plus de 30 ans consacrés à l'étude de ce papillon, Annoyer, un Français né en Côte d'Ivoire, entend sensibiliser à la nécessité de favoriser la procréation de l'antimaque.

"Les populations locales devraient être suffisantes pour fournir des collectionneurs et des artisans", explique ce scientifique à la barbe épaisse, qui se souvient que "la chasse devrait être limitée".

– Aucune trace de la chrysalide –

Après trois semaines de recherches intenses, l'expédition n'a trouvé aucune trace de la chenille et de la chrysalide.

Aux alentours du camp de la délégation, un étrange silence prédomine et les rongeurs ne sont pas vus au sol, ni les primates ou les oiseaux dans les arbres.

Au lieu de cela, les pièges laissés par les chasseurs et les tunnels d'or et de chercheurs de diamants sont omniprésents.

Les groupes armés qui contrôlent les deux tiers du territoire de la République centrafricaine ne sont pas présents dans cette zone boisée, mais les activités économiques sont tout aussi primaires que dans le reste du pays.

Le sentiment d'échec s'est installé dans la délégation au fil des semaines et les premières tensions apparaissent parmi ses membres.

En plus de ces difficultés, les fourmis légionnaires se sont mêlées de leurs tâches et ont grimpé jusqu'à la cage de l'un des papillons mâles capturés et l'ont dévorée.

Ils n'ont laissé qu'une aile et une jambe, que les scientifiques peuvent inspecter en laboratoire.