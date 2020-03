Les sèche-mains combattent-ils le coronavirus? Ce sont quelques mythes et réalités du Covid-19

L’anxiété et, dans certains cas, la paranoïa provoquée par la pandémie de coronavirus ont facilité la circulation de toutes sortes de mythes sur sa propagation et ses modes de guérison qui n’ont rien à voir avec la réalité, comme l’Organisation mondiale de la Santé a voulu clarifier. (OMS).

Comme dans d’autres situations qui suscitent la peur, la diversité des plateformes et autres moyens de diffusion de l’information a également conduit à de fausses nouvelles dans le cas du coronavirus, comme celles affirmant que les produits importés de Chine peuvent être contaminés ou que le virus peut également Il se transmet par la piqûre de moustique.

S’il est vrai qu’il existe des recherches sérieuses indiquant que le coronavirus peut rester sur une surface pendant quelques heures et même des jours (en fonction largement du type de surface), l’OMS estime qu’il est très peu probable que le virus persiste sur une surface après un objet il a été déplacé, voyagé et a été exposé à diverses conditions et températures.

Dans tous les cas, si vous avez peur, il est conseillé de nettoyer la surface du produit avec un désinfectant et de bien vous laver les mains après l’avoir déballé.

Dans certains pays, il est dit que le nouveau coronavirus est transmis par la piqûre de moustique, une déclaration qui n’a aucun soutien, car il est certain que le moyen de transmission est des gouttelettes respiratoires du nez ou de la bouche et qu’elles sortent se séparer quand une personne tousse ou éternue puis tombe sur des objets ou des surfaces autour d’elle.

Si d’autres touchent cette surface contaminée et mettent ensuite leurs mains vers leurs yeux, leur nez ou leur bouche, la contagion se produit, bien que ces gouttelettes puissent également être inhalées, d’où l’importance de maintenir une distance de plus d’un mètre avec toute personne malade. .

Un autre mythe qui s’est répandu sur Internet est que le virus meurt si un sèche-mains est utilisé, ce que l’OMS a nié dans un document qu’elle vient de publier, comme elle l’a fait avec la version selon laquelle les lampes de désinfection Les rayons UV tuent le coronavirus.

Les lampes UV ne doivent pas être utilisées pour stériliser les mains ou d’autres zones de la peau, car le rayonnement ultraviolet peut provoquer une irritation cutanée, ajoute l’organisation.

De même, il est dit que la pulvérisation d’alcool ou de chlore sur tout le corps peut tuer le coronavirus, auquel les experts de l’OMS ont répondu qu’aucun de ces produits ne peut fonctionner si le virus est déjà entré dans le corps, mais c’est le cas. ils peuvent être nocifs pour les membranes du nez ou de la bouche, par exemple.

Il a également commencé à être entendu que les animaux domestiques sont des vecteurs potentiels du virus, pour lesquels il n’existe aucune preuve scientifique, bien qu’il soit également recommandé de bien se laver les mains après avoir été en contact avec des animaux.

D’autre part, l’OMS indique que les vaccins existants contre la pneumonie ne protègent pas contre le coronavirus, car ce virus est nouveau et différent, il nécessite donc son propre vaccin que de nombreuses sociétés pharmaceutiques tentent de développer à toute vitesse.

Les antibiotiques sont un autre type de produit que, selon divers rapports, les gens de certains pays épargnent dans le but supposé d’être traité s’ils contractent le coronavirus, mais l’OMS se souvient que les antibiotiques ne fonctionnent que contre les bactéries et non contre les virus.

Si une personne contaminée reçoit des antibiotiques dans un hôpital, c’est pour éviter les co-infections bactériennes qui peuvent apparaître.

À l’heure actuelle, il n’existe aucun médicament spécifique pour prévenir ou traiter le coronavirus, ni aucun produit naturel qui le combat, il n’est donc pas vrai que la consommation d’ail – un aliment connu pour ses propriétés antibactériennes – sert à prévenir la maladie, dont Jusqu’à présent, il y a environ 125 000 cas dans le monde et cela a causé 4 613 décès.

Triste histoire d’amour: un couple de grands-parents meurt de coronavirus presque en même temps

Avec des informations de l’EFE

