Les secrets du “Parasite” magistral et imprévisible, le premier film coréen nominé aux Oscars

Parasite Il est devenu la grande star du cinéma asiatique ces derniers mois. Gagnant de la Palme d’Or lors de la dernière édition du festival de Cannes, et du Golden Globe du meilleur film étranger (et cela pour avoir simplement nommé les deux prix les plus marquants dans une longue liste de prix), inclus dans la liste des meilleurs Films sortis en 2019 pour les lieux où il est allé et nominé pour l’Oscar 2020 du meilleur film étranger. Comme si cela ne suffisait pas, Parasite Il a réussi à récolter, en plus du prestige, beaucoup de popularité à la fois dans son pays d’origine et à l’extérieur. Quelque chose qui est dû, avant tout, à ses mérites narratifs et à sa gestion imprévisible du suspense.

Pour ceux qui n’ont jamais rien vu de leur réalisateur Bong Joon Ho, un film comme Parasite Ce sera probablement quelque chose de totalement surprenant. Ceux qui, par contre, connaissent ce réalisateur, apprécieront en Parasite des tons et des thèmes très typiques de l’un des réalisateurs les plus importants du cinéma contemporain. Pour retrouver ce réalisateur tout au long de sa carrière, il a réalisé jusqu’à présent sept longs métrages et appartient à une génération de nouveaux cinéastes sud-coréens apparus depuis le milieu des années 1990.

Ils sont là, pour dire quelques noms notables (soit à cause de la qualité de leurs films, soit à cause de l’énorme popularité de certains de leurs longs métrages): Lee Chang Dong, Park Chan Wook, Kim Ki Duk, Hong Sang Soo, ou Yeong Sang Ho. Certains d’entre eux ont su faire des films commerciaux différents des films habituels, qui ont su relire les genres américains en les déplaçant dans les rues de leur pays. Bong a toujours été un expert dans ce dernier art. En fait leurs films sont généralement follement drôles et ont des scènes choquantes. Une qualité qui a retenu l’attention des producteurs américains qui l’ont convoquée à deux reprises (le Snowpiecer et l’échec Okja, réalisé pour Netflix) pour diriger de grandes productions d’action et d’aventure.

Son cinéma particulièrement saisissant et lucide, a également fait son prestige dans le monde des festivals et auprès d’un public cinéphile. En fait, après un premier film intéressant mais raté comme Le chien qui aboie ne mord jamais (Flandersui Gae-2000), a fait un policier appelé Souvenirs d’un meurtrier (Salinui chueok-2003), peut-être son premier chef-d’œuvre.

Là, Bong a raconté l’histoire d’un meurtrier cruel et d’un violeur en série dont les jeunes filles étaient les victimes. Ce qui semble commencer comme un policier conventionnel où vous devez attraper un meurtrier dans une petite ville, finit par dériver dans un endroit complètement différent. Progressivement, subtilement, ce qui finit par se produire est l’histoire de deux détectives essayant désespérément de trouver un criminel qui est non seulement au-delà de leurs capacités mais aussi au-delà d’une bureaucratie policière dotée d’une technologie précaire et d’une préparation dans certains cas pratiquement nulle . Souvenirs d’un meurtrier C’était le premier film étonnant de Bong qui tournait autour de deux choses dont ce réalisateur est obsédé.

D’une part, une idée cinématographique: Bong a été très conscient tout au long de sa filmographie que il existe certains types de genres qui ne peuvent plus être narrés de la même manière et qu’ils ne peuvent récupérer qu’en transgressant complètement. De cette façon, le policier démissionne dans les Souvenirs d’un meurtrier, mais aussi dans La mère, un long métrage que Bong ferait en 2009 sur une mère qui tente désespérément de trouver un meurtrier avant que son fils ne soit reconnu coupable d’un crime qu’il n’a pas commis. En L’hôte (Film de 2003 et peut-être son plus grand chef-d’œuvre à ce jour), resignifie le cinéma des monstres face à un insecte aquatique puissant et énorme avec une famille marginale de Corée du Sud qui doit défier à la fois le frai fantastique et un appareil d’État coréen Déjà une société paranoïaque. Dans Snowpiecer, Bong se concentre sur un univers dystopique d’action et de science-fiction dans lequel il utilise un commentaire politique furieux sur la division des classes et la construction de mensonges systématiques pour l’assujettissement de la population.

Dans tous ces cas, il y a une forte empreinte du cinéma politique et social, un intérêt qui dans le cas de Bong Joo Ho Il se connecte même avec son propre diplôme universitaire (avant de se consacrer au cinéma, il est diplômé en sociologie). Au sein de ces intérêts sociaux, ce qui persiste le plus, c’est un regard personnel sur les relations de pouvoir. Non seulement parce que dans son cinéma il y a des tensions de classe ou d’autorité (ce qui est la plupart du temps la même chose), mais parce que plus d’une fois ce pouvoir se manifeste de manière maladroite et même inconsciente. Un exemple clair de cela est L’hôte Là, ce qui est frappant, c’est que les forces militaires peuvent non seulement être cruelles, mais elles peuvent manquer de bon sens et céder à l’obéissance d’une plus grande puissance (en l’occurrence celle des États-Unis) sans ricaner. Dans Souvenirs d’un meurtrierPar exemple, les policiers de petites villes utilisent des aveux via la torture non seulement en raison d’un contexte de violence généralisée (le film se déroule pendant une dictature de droite subie par la Corée du Sud dans les années 1980), mais parce qu’ils manquent de trop de renseignements, et même dans Okja Les principaux méchants sont présentés comme un groupe de personnes grotesques qui finissent par être dépassées en ruse par un adolescent.

Bien sûr, l’accent mis sur l’incapacité ou l’ignorance de certains personnages entraîne plus d’une occasion où le cinéma de Bong utilise, et beaucoup, la satire et l’humour. Mais il est également vrai que la stupidité ou l’ignorance de certains de ses personnages est non seulement comique mais aussi nuisible et tragique. Et c’est là que nous entrons dans l’une des caractéristiques les plus étonnantes de son cinéma: son imprévisibilité. Qui entre dans le monde de Bong Joon Ho, entrez dans un univers où il semble que tout peut arriver. Son cinéma est riche en rebondissements narratifs, et de brusques changements de disques qui le font passer rapidement du comique au terrible. Cependant, la chose intéressante à propos de son cinéma est que ces enregistrements changent, bien qu’ils semblent nets au premier coup d’œil, ils se révèlent aussi logiques lorsque vous regardez le film ou même que vous y pensez. Autrement dit, le cinéma de Bong peut être imprévisible, mais cette imprévisibilité n’est jamais gratuite. Au final, cela finit par être une conséquence attendue, parfois même logique tant pour l’environnement dans lequel vivent leurs personnages que pour leurs propres décisions.

Parasite C’est un parfait exemple de ce dernier aspect. Son intrigue tourne autour d’un groupe familial marginal de Corée du Sud qui utilise l’arnaque pour habiter progressivement la maison d’une famille riche. Sa stratégie sera que, progressivement, chaque membre de la famille occupera une position différente, à la fois de la servitude et du corps des professeurs privés de leurs enfants. À un moment donné, Parasite Il est thématiquement jumelé avec deux films américains particulièrement résonnants de l’année dernière: Nousde Jordan Peele, et surtout Jokerde Todd Phillips. Tous ces longs métrages ont une idée similaire en commun: présenter une société divisée en deux classes sociales très marquées, dont les plus basses sont furieuses et désireuses d’occuper des lieux plus privilégiés, et les plus hautes complètement ignorantes de ce qui se passe avec les secteurs les plus malheureux.

Cependant, il y a quelque chose qui fait Parasite très différent des deux autres: les personnes qui occupent des lieux privilégiés ne sont à aucun moment montrées avec mépris. Leurs attitudes mesquines, bien qu’elles puissent exister, ne font pas nécessairement d’eux des horribles méchants ou même de mauvaises personnes, mais simplement des gens qui ont eu la chance de naître dans des endroits paisibles où ils pourraient construire un bien meilleur avenir. En tout cas, ce qui leur a donné cette vie privilégiée, c’est un monde entouré d’une bulle de bonheur qui a fait d’eux des gens très naïfs pour certaines choses, qui ne savent pas ou qui sont les gens qui sont entrés dans sa maison ou qui se connaissent complètement des coins de votre propre maison.

Compte tenu de la manière dont les personnages riches sont décrits et des actions criminelles des moins privilégiés, Parasite Cela peut s’avérer être un film trompeusement misanthropique. Mais la vérité est que la misanthropie est un sentiment qui vient de l’idée de penser à un homme mauvais dans sa nature. Bong, en revanche, ne pense pas que ses personnages sont mauvais, mais qu’ils sont le produit d’une circonstance donnée. En fait, il n’y a aucune attitude vile dans Parasite que l’on ne peut pas finir par comprendre par le contexte que souffrent leurs personnages. Au point c’est que jusqu’à ce que tuer puisse devenir vers la fin une attitude compréhensible dérivée de personnages qui ont atteint un point de folie qui ne doit pas être révélé.

En tout cas, en Parasite Tout semble une question d’environnements. Par conséquent, dans le film, la figure de l’architecture est si importante. Les riches embellissent avec le beau design de leur grande maison où ils peuvent rester protégés et à l’abri des menaces; tandis que les pauvres souffrent dans des maisons fragiles, situées dans le pire endroit possible, où même quelque chose d’aussi commun que de fortes pluies peut être une menace. Dans ces stocks fragiles, comme l’un des personnages de la classe inférieure le dira à un moment donné dans le film, cela ne peut pas être planifié, cela ne peut pas être pensé à moyen ou long terme car tout est finalement lié à la survie de façon permanente. À un moment donné, cet envoûtant que les pauvres personnages ont pour les belles demeures n’est pas nécessairement frivole ou superficiel: c’est plutôt une attitude logique dans la recherche d’un obus qui leur permet de vivre leur vie avec plus de sécurité. Et à un moment donné aussi, Les changements d’enregistrement brusques de ce film ne font pas seulement partie de la marque de style d’un réalisateur, mais reflètent également des stocks instables, qui peuvent être modifiés d’un jour à l’autre aussi fortement que le ton d’un film en même temps comique, tragique et désespéré.

Parasite c’est un reflet amer et passionnant de ce genre de vie; celui qui parvient à parler de pauvreté sans misérabilismes ou gestes démagogiques, et de divisions de classe sans conception manichéenne. En somme, un de ces longs métrages heureusement différents, que le cinéma livre très occasionnellement.