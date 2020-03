Les sénateurs soutiennent que les agriculteurs pauvres peuvent cultiver de la marijuana au Mexique

MEXICO CITY, 5 mars (.) – Le Sénat mexicain discutera dans les prochains jours d’une loi visant à réglementer l’utilisation de la marijuana dans le pays qui prévoit que les agriculteurs pauvres peuvent cultiver, transformer, commercialiser, importer et exporter la plante ou ses dérivés , dans le cadre d’une stratégie gouvernementale de lutte contre le crime organisé.

L’initiative, incluse dans un projet qui pourrait encore être modifié lors des discussions au Congrès, vise à compenser les dommages causés par l’interdiction actuelle, étape importante dans un pays ravagé par la violence liée aux cartels de la drogue.

“Nous voulons que les avantages de la plantation restent également à la campagne, dans les populations rurales”, a déclaré le sénateur José Narro, président de la commission de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et du développement rural.

Au Mexique, il est courant que le crime organisé kidnappe des paysans pauvres pour les forcer à cultiver de la marijuana ou du pavot à base d’héroïne, principalement entre avril et novembre en raison de pénuries de main-d’œuvre.

Chaque année, environ 300 000 personnes pratiquent des cultures illicites. Beaucoup d’entre eux proviennent de communautés autochtones des États du sud-est du pays, comme Oaxaca et Guerrero. Bien qu’ils travaillent contre leur gré, ils perçoivent des salaires jusqu’à neuf fois plus élevés que dans les cultures licites, selon des études privées.

La norme qui est en discussion dans les commissions du Sénat et qui sera débattue en plénière la semaine prochaine, comprend également la création de l’Institut mexicain du cannabis, à travers lequel l’État réglementera et contrôlera l’utilisation de la plante, d’ici janvier 2021. .

L’entité délivrera quatre types de licences pour contrôler certains des actes liés à la culture, la transformation, la vente et l’exportation ou l’importation de marijuana et de ses dérivés.

La loi stipule que seules les personnes de plus de 18 ans peuvent cultiver, transporter et consommer de la marijuana et ses dérivés, mais avec la permission de l’Institut. De plus, 28 grammes – comme en Californie – de poids de consommation personnelle seront autorisés.

Les entreprises souhaitant utiliser la plante à des fins scientifiques et de recherche doivent disposer d’un maximum de 20% de capital étranger, précise le projet de norme.

En 2018, le Canada est devenu le premier pays industrialisé à légaliser la marijuana récréative. Plusieurs États américains limitrophes du Mexique autorisent l’utilisation du cannabis et de ses dérivés.

