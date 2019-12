Les séparatistes pro-russes annoncent un échange de prisonniers avec Kiev dimanche

Les séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine ont annoncé samedi qu'il y aura un échange de prisonniers avec Kiev dimanche, ce qui, s'il est confirmé, signifiera une nouvelle étape vers la résolution du seul conflit armé actif en Europe.

"Kiev et Donbass [région orientale où se trouvent les séparatistes] sont parvenus à un accord sur un échange de prisonniers … dimanche 29 décembre", a déclaré dans un communiqué Daria Morozova, porte-parole des séparatistes.

Selon le responsable, les deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dans l'est du pays, recevront 87 prisonniers et Kiev, 55 prisonniers. La porte-parole n'a fourni aucune information supplémentaire sur l'identité des détenus.

Jusqu'à présent, les autorités de Kiev n'ont pas réagi à cette annonce. "Nous ne commentons pas ce type d'informations", a répondu un porte-parole.

Les médias russes ont expliqué que la livraison des détenus se fera en première ligne.

Cet échange est préparé à partir de la rencontre qui s'est tenue à Paris au début du mois, entre le président russe, Vladimir Poutine, et l'ukrainien, Volodimir Zelenski, avec la présence de dirigeants français et allemands.

C'était la première fois que Zelenski voyait Poutine face à face. Le nouveau chef de l'Etat ukrainien, un exacteur, procède à un assouplissement progressif de sa politique à l'égard de la Russie, notamment en ce qui concerne le conflit dans l'est du pays.

En septembre, Kiev et Moscou ont déjà échangé 70 détenus, dont un visage familier, comme le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, libéré par Moscou.

De plus, les deux parties ont reculé à trois points de la ligne de front et d'autres retraits similaires doivent avoir lieu avant la fin mars.

Enfin, Moscou a rendu à Kiev plusieurs navires de guerre ukrainiens saisis par la Russie.

– Des visions inconciliables –

L'Ukraine accuse Moscou de financer et d'armer les rebelles, ce que la Russie nie, arguant que son rôle est humanitaire et politique et est de protéger les populations locales dans les zones russophones.

Le conflit dans l'est de l'Ukraine a déjà fait 13 000 morts depuis 2014. La signature des accords de paix de Minsk, en 2014 et 2015, a mis fin aux violents combats, mais le cessez-le-feu prévu n'a jamais été appliqué et des affrontements armés sont presque tous les jours. Dans le même temps, aucun progrès n'a été réalisé vers un accord politique pour mettre fin au conflit.

Lors de la réunion de Paris début décembre, il n'y a pas eu non plus d'avancées concrètes telles que le retrait des armes lourdes, le rétablissement du contrôle de Kiev à sa frontière avec la Russie, une plus grande autonomie des territoires sous contrôle séparatiste ou l'organisation d'élections locales dans ces pays. régions

Des deux côtés, les positions semblent inconciliables à certains moments. Zelenski a exclu, par exemple, toute élection ou augmentation de l'autonomie alors que des groupes armés se trouvent «illégalement» sur le territoire ukrainien. Le président fait référence aux séparatistes et à leurs partisans russes.

Lors de la réunion de Paris, Poutine a envoyé un message de soutien aux rebelles en rejetant le plan de retour du contrôle de la zone frontalière à Kiev.

"J'imagine ce qui pourrait arriver dans ce cas. Sebrenica!", A lancé le président russe, faisant référence au massacre de 8 000 personnes par les Serbes de Bosnie en 1995.

Après qu'un mouvement de révolte a chassé un président pro-russe du pouvoir en Ukraine, la Russie a annexé la péninsule de Crimée en 2014.

Par la suite, des militants séparatistes ont occupé des bâtiments administratifs dans plusieurs villes de l'est de l'Ukraine et proclamé l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Puis vint la guerre et la contre-offensive de Kiev.

Pour la communauté internationale, la manœuvre est très claire: Moscou a armé et financé ces séparatistes pour affaiblir un voisin ouvert à l'Occident.