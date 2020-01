Les serpents ne sont probablement pas à l’origine de l’épidémie de coronavirus en Chine

Une éclosion de pneumonie

virus en Chine a des scientifiques perplexes sur les origines de la maladie et la recherche

pour les animaux qui peuvent l’avoir transmis aux humains. Une nouvelle étude montre que les serpents

le coupable, mais d’autres chercheurs sont sceptiques.

Il est peu probable que le virus

sauté d’un reptile à un humain, dit Edward Holmes, virologue au

Université de Sydney. “Je ne peux pas affirmer catégoriquement que cela ne s’est jamais produit”, dit-il.

“Mais le [animal] les réservoirs de virus humains sont principalement des mammifères et peut-être des oiseaux. »

Les animaux sont souvent à l’origine d’épidémies de maladies humaines. De nombreuses épidémies récentes et en cours sont zoonotiques, prenant leur origine chez les animaux, comme l’épidémie d’Ebola en 2014-2016 en Afrique et le virus Zika qui a frappé les Amériques en 2016. (Les scientifiques soupçonnent les chauves-souris d’être derrière le saut d’Ebola des animaux aux humains (SN: 12 / 31/14); Zika provient de primates non humains (SN: 2/8/17).) Savoir quels animaux sont porteurs du virus derrière la nouvelle épidémie peut aider les gens à se protéger de l’exposition.

L’épidémie actuelle en Chine est causée par un coronavirus, un groupe de virus

derrière des maladies telles que le rhume, ainsi que les plus graves mortelles

syndrome respiratoire aigu, ou SRAS, et syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou

MERS (SN: 1/23/20).

Le SRAS et le MER ont commencé

chez les chauves-souris, puis déplacé dans un autre animal, appelé hôte intermédiaire, avant

se propager aux humains. Dans le cas du SRAS, ces animaux étaient des civettes, tandis que

hôtes intermédiaires pour MERS, qui continue d’infecter les gens dans le Moyen

Est, sont des chameaux

(SN: 25/02/14).

Pour le nouveau coronavirus

– actuellement appelé 2019-nCoV – les scientifiques ne savent pas encore comment les humains se sont contractés

la maladie. Mais une nouvelle étude publiée le 22 janvier dans le Journal of Medical Virology suggère que les serpents pourraient être la source.

Wei Ji, microbiologiste à l’École des sciences médicales de base du Centre des sciences de la santé de l’Université de Pékin, et ses collègues ont analysé les codons utilisés par 2019-nCoV. Les codons, qui sont des trios d’ADN ou d’ARN qui dictent les acides aminés dans une protéine, ont tendance à être similaires entre un virus et l’animal qu’il infecte. L’équipe a comparé les codons de 2019-nCoV avec ceux des réservoirs d’animaux potentiels, y compris les humains, les poulets, les chauves-souris, les hérissons, les pangolins et deux espèces de serpents.

Basé sur des similitudes

entre les codons du virus et ceux de ses hôtes animaux potentiels, “le serpent est

le réservoir d’animaux sauvages le plus probable pour le 2019-nCoV », les chercheurs

écrire. Wei et son équipe suggèrent un virus du krait à plusieurs bandes (Bungarus multicinctus) ou du cobra chinois

(Naja atra) peut avoir combiné avec un

virus de la chauve-souris et déclenché la nouvelle épidémie.

Mais «les coronavirus ont tendance

chez les mammifères », explique David Robertson, virologue à l’Université

de Glasgow en Ecosse. Il est donc improbable que le nouveau virus provienne de serpents, il

dit.

Robertson et Holmes disent

que les données de l’étude ne correspondent pas à ses conclusions. Les résultats génétiques semblent

suggèrent que le virus provient de chauves-souris, pas de serpents, disent les deux scientifiques.

L’équipe de Wei n’a pas encore répondu

aux courriels de Science News demandant

commenter la critique de l’étude.

Les chercheurs doivent tester

animaux vendus sur le marché où le foyer a commencé à la recherche de

virus liés, dit Holmes. Trouver le virus lui-même ou les anticorps

contre elle chez les animaux est l’étalon-or pour les virologues pour déterminer où

le virus derrière une épidémie est venu.

Et repérer le

la source du virus est une étape vers la protection des personnes contre les contacts

avec des animaux plus infectés.

“Les coronavirus sont définitivement chez les chauves-souris, et il y a très probablement un hôte intermédiaire mammifère [for the new virus], mais nous ne l’avons pas encore découvert », explique Robertson. “Les gens ne devraient pas maintenant commencer à tuer des serpents – ce serait une chose horrible.”