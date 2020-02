Les serpents ont souffert après qu’un champignon tuant la grenouille ait anéanti leur nourriture

Karen Lips a connu une vague de grenouilles

la mort arrivait.

Le Batrachochytrium qui tue la grenouille

dendrobatidis ou chytride,

champignon avait commencé à ravager les populations d’amphibiens au Costa Rica au début des années 90,

et par tous les indices atteindrait finalement le Panama. Donc, en 1997, Lips, un

herpétologue maintenant à l’Université du Maryland à College Park, et son

collègues se sont empressés de faire le point sur la biodiversité d’El Copé, une forêt tropicale

site sur le terrain dans le centre du Panama, avant que la vague ne frappe.

Chytrid a frappé El Copé en 2004, éliminant

plus de 75 pour cent de la population de grenouilles là-bas. Mais Lips et ses collègues

la prévoyance leur a également permis d’évaluer la

impact sur une autre partie de cet écosystème – serpents.

Ces reptiles mangeurs de grenouilles insaisissables

peut être difficile à détecter. Pourtant, l’équipe a constaté que les deux serpents

diversité et taille moyenne du corps plongées après l’élimination du chytride

les grenouilles, une importante source de nourriture, rapportent des chercheurs dans le 14 février Science.

“Quand il y a un effondrement [like that

in frogs after chytrid], l’accent est généralement mis sur le groupe qui s’est effondré »,

dit Kelly Zamudio, un biologiste évolutionniste à l’Université Cornell qui

n’a pas participé à la recherche. Mais la nouvelle étude avance à grands pas

documenter les effets d’un effondrement sur d’autres parties d’un écosystème. “C’est un

idée intuitive », dit-elle, mais qui a été difficile à démontrer

parce que les biologistes ont besoin de bonnes données avant et après.

Pour obtenir ces données, Lips et elle

des collègues ont recherché des amphibiens et des reptiles le long de sentiers de 200 à 400 mètres

autour d’El Copé chaque année de 1997 à 2012. L’équipe a attrapé tout ce qu’ils

pourrait, en notant les espèces et en mesurant la taille du corps. L’analyse finale

exclu les données de 2005-2006, juste après que le chytride ait balayé la région.

“La communauté des serpents tropicaux ici

est incroyablement diversifié », dit Lips,« mais aussi très mal étudié. »En partie,

c’est parce que les reptiles peuvent être très difficiles à détecter. «Beaucoup de ces

les espèces sont rares au départ. Ils se cachent dans des endroits difficiles d’accès et

ils ont évolué pour être camouflés », explique Lips.

Ainsi, alors que les effets du chytride sur les grenouilles étaient évidents – «les grenouilles mortes étaient partout», se souvient Lips – il n’était pas clair quelles étaient les conséquences du champignon sur les serpents. (Le champignon ne nuit pas directement aux reptiles.)

Les enquêtes scientifiques montrent que

le nombre d’espèces de serpents observées a diminué après le chytride, passant de 30 à 21.

Mais puisque les taux de rencontre sont faibles pour beaucoup de ces espèces – une douzaine des 36

les espèces jamais observées sur le site n’ont été vues qu’une seule fois en 13 ans – simple

les statistiques ne peuvent pas raconter toute l’histoire.

Alors Elise Zipkin, un quantitatif

écologiste à l’Université d’État du Michigan à Lansing, a conçu une stratégie différente.

«Au lieu d’essayer de documenter définitivement le nombre absolu d’espèces qui

étaient là avant et après, nous avons changé les choses et demandé quel était le

probabilité qu’il y en ait moins qu’avant. »

Elle et ses collègues ont utilisé le

transecter des données pour exécuter des simulations statistiques estimant la probabilité que

des espèces de serpents observées et non observées étaient présentes dans un

transect avant et après chytride. “Nous pouvons dire avec une probabilité de 85% que

il y a moins d’espèces présentes après le chytride », dit-elle.

La taille moyenne du corps a également baissé,

peut-être en raison du manque de nourriture, pour quatre des six espèces rencontrées souvent

assez pour mesurer. L’une de ces espèces était le goo-mangeur Argus (Sibon argus),

qui dépend fortement des œufs d’amphibiens pour se nourrir.

Le serpent mangeur d’argus (Sibon argus) dîne sur des œufs d’amphibiens gluants. Après que le champignon chytride ait anéanti plus de 75 pour cent des grenouilles sur un site au centre du Panama, les chercheurs ont constaté que le goo-mangeur a diminué à la fois en nombre et en taille moyenne.

Alors que la plupart des espèces de serpents étaient

probablement blessé, une poignée a bénéficié de la disparition de tant de grenouilles.

Cinq espèces observées sont devenues plus communes, peut-être parce qu’elles ont plus

régimes généralistes. Le plus grand gagnant, la vipère de cils (Bothriechis

schlegelii), est connu pour dîner sur les oiseaux, les chauves-souris et les rongeurs en plus de

grenouilles.

«Dans l’ensemble, le chytride a probablement quitté

les choses empirent pour les serpents », explique Zipkin. Des espèces rares ont disparu,

laissant derrière elle une communauté plus petite et plus homogène. Des tendances similaires peuvent se produire

ailleurs, dit-elle. “La crise de la biodiversité est probablement pire que nous ne le sommes

capable d’estimer. ”

Mais tout comme l’effondrement d’un groupe peut envoyer des ondes de choc dans tout un écosystème, l’amélioration de la santé d’une espèce ou d’une communauté pourrait également profiter à l’ensemble. “Je ne pense vraiment pas que ce soit sans espoir”, dit Zipkin. “Il y a encore tant à faire, comme la préservation des habitats restants, pour préserver la biodiversité.”