Les sévères critiques d’Alejandro Fantino contre le médecin qui a fait le test du coronavirus en direct sur Telefe: “Vous avez utilisé un bien rare”

Ce mardi, Alejandro Fantino il a ouvert son programme américain, Fantino dans l’après-midi, visiblement obscurci. Le motif? Selon son propre récit, la nuit précédente, il avait zappé et vu Santiago del Moro faire un test de coronavirus en direct dans Together We Can Achieve it, par Telefe.

“Au début, je pensais:” Eh bien, c’est la télévision. ” et après J’ai pensé à ce mantra auquel je n’adhère pas: “Le journalisme pas les journalistes, hein?” Mais pourquoi pas? “Fantino commença à se demander. Immédiatement, le conducteur a commencé à dialoguer avec les producteurs derrière la caméra, peut-être un peu inquiet de ce qu’il allait dire. “Tout me rend très tendu, si on peut abaisser un peu les décibels … Est-ce qu’il se passe quelque chose? Nous sommes bien? Parce que c’est comme si quelque chose s’était passé … Rien ne se passe mais les satellites tombent du ciel “, a-t-il dit avant de poursuivre son histoire.

Donc, Fantino a réfléchi: “Pourriez-vous faire ce que vous avez fait hier? Apparemment oui. Pourriez-vous faire comme ils l’ont fait hier? C’est déjà discutable. Parce que, par exemple, il y a des collègues d’une chaîne d’information qui ont fait de même, mais avec un ton journalistique. Un ton sérieux. Un ton de communication, de révélation, un ton journalistique. De plus, le même médecin l’a fait, Guillermo CapuyaMais hier, nous attendions qui quittait la maison de Big Brother ».

Donc, le conducteur il a précisé que pas responsable de la production du programme Del Moro pour ce qui s’est passé. Et il a expliqué que tout le monde peut se tromper, surtout en ces temps où les règles de l’éloignement social nous ont obligés à nous adapter à un nouveau mode de vie. Mais il a fait référence à ce que Telefe avait vu comme “une erreur forcée“

“Quelqu’un doit montrer son visage et, comme on dit dans le quartier, mettre ses testicules sur la table et dire qui peut penser à banaliser un test rapide de coronavirus” Alejandro Fantino a pointé directement le professionnel de la santé. “Il s’agit du test Capuya. C’est le syndrome médical de la rue Corrientes. Il y a trois ou quatre médecins qui ont découvert la gloire. Et c’est compliqué, quand tu seras grand, d’être frappé par la renommée de la déesse. Et ils n’ont toujours pas vécu quand les restaurants ouvrent, ils vont manger gratuitement, ou quand ils n’ont pas à faire la queue au cinéma quand tout redevient normal. Ça te frappe un peu, tu as vu », a-t-il assuré.

En ce sens, le chef d’orchestre américain a dit que c’était Capuya qui devait dire à la production: “Les garçons, je vais vous faire foirer”. Et il a avoué que, bien que cette erreur puisse lui arriver, elle ne lui arriverait jamais “à ce niveau”, traitant d’un sujet aussi profond que la possibilité de contracter un coronavirus.

“Capuya: vous avez utilisé un bien rare. Il vous a été donné par la poussière naine, Green Lantern vient d’arriver sur Terre ou Juan Carlos Quick Test, vous avez utilisé un bien rare. Le monde se bat pour ces tests“Dit le conducteur en regardant la caméra.

Et puis il a évoqué la situation difficile sur la planète due à la pandémie. “Maintenant parce que nous sommes à la maison, parce que nous sommes enfermés. Mais toi Ils n’ont aucune idée de ce qui se passe dans le monde avec ces produits. C’est dramatique. Parce que nous ne sommes pas les seuls à croire que nous sommes en guerre contre le coronavirus. Vos voies respiratoires sont tendues, le prix des mentons augmente, les camisoles augmentent … Vous sortez une main de la frontière et apportez le moignon. Ensuite, Capuya, avec tout ce que vous avez étudié, pensez-vous banaliser un test rapide? Et quelqu’un qui n’a aucun symptôme? »

Fantino est allé plus loin et a demandé que l’affaire soit renvoyée à la justice. “Je pense qu’un procureur devrait agir d’office. S’ils sont rapides sur certaines choses, ils doivent aussi être rapides sur ce point et demander un rapport pour savoir ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

Et il a dit que, pour autant qu’il puisse le savoir, ces tests ne peuvent pas être achetés mais “appartiennent à l’Etat”. «Ce test qu’ils ont vu Capuya faire à Del Moro est une denrée rare. Je ne tomberai pas là-dedans que demain aurait pu être utilisé pour un pompier Junin, bien que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux aient saisi cela. Mais les médecins de Muñiz ou Posadas, qui sont de garde gardent des nouilles et ont été en contact avec des personnes atteintes de COVID-19 pendant six heures, car ils prennent soin d’eux, ils veulent savoir s’ils ont le virus ou non », a-t-il expliqué.

Fantino a demandé au professionnel d’indiquer également, même par le biais d’un tweet, si ce test avait été approuvé par l’ANMAT. Et il a insisté: “Qui vous l’a donné? Vous êtes allé à l’antenne avec Jorge Rial et vous avez dit que c’était un échantillon qu’ils vous avaient donné. Pouvez-vous dire à la société qui vous a donné ce test?

Et, avant de terminer, il s’est demandé si cela ne valait pas la peine “des excuses publiques” du professionnel. Et il a de nouveau mis de côté la responsabilité de la production du cycle et même Del Moro, bien qu’il ait souligné qu’il aurait pu avoir “un peu plus de sensibilité journalistique«Être une personne qui travaille dans les médias depuis tant d’années.

Il convient de noter que quelques minutes auparavant, en dialogue avec les intrus, Capuya avait fait sa défense en indiquant qu’il n’avait aucun intérêt personnel à cela, car les tests rapides n’étaient pas à vendre en Argentine. “Ils servent à mesurer les anticorps. Hier, le premier est arrivé de Chine. Ce sont des tests beaucoup moins chers et complètent les tests effectués par l’Etat“at-il dit.

Capuya a souligné que ce type de test est effectué sur des patients asymptomatiques et que, comme il n’était pas en quarantaine en raison de son appartenance à une profession considérée comme essentielle, Del Moro ferait partie du groupe de personnes qui devraient être testées. Et il a conclu: “C’était un échantillon qu’ils m’avaient donné du test, comme ils m’ont donné une jugulaire et d’autres choses que je ne vends jamais“