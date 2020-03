Les sites Web de «fausses nouvelles» pourraient ne pas avoir d’effet majeur sur les élections

Au cours du cycle électoral de 2016, certains sites Web ont diffusé de fausses informations sur Internet. Mais une nouvelle étude suggère qu’ils n’ont pas eu autant d’impact que certains le craignaient.

L’étude a révélé que les sites étaient vus par environ 20% des électeurs, pour la plupart de droite. Pourtant, ces électeurs ont également vu de nombreuses nouvelles légitimes sur le Web. «Ce contenu, bien qu’inquiétant, ne représente qu’une petite fraction des informations de la plupart des gens», explique Brendan Nyhan, professeur de gouvernement au Dartmouth College et l’un des trois auteurs de l’étude, publiée aujourd’hui dans Nature Human Behavior.

La recherche a fourni l’examen le plus systématique de l’exposition des gens à ces sites Web marginaux à ce jour. Il a montré que, bien que ces sources douteuses puissent avoir un faible effet sur l’opinion publique, en 2016, elles n’ont pas sensiblement modifié la position des individus sur le candidat à la présidence de Donald Trump ou sur l’opportunité de se rendre aux urnes.

Emily Thorson, professeur adjoint de science politique à l’Université de Syracuse, dit qu’elle n’est pas surprise que ces sites n’aient pas eu un effet énorme. Une seule information change rarement l’opinion de qui que ce soit, «que ce soit vrai ou faux», explique Thorson, qui n’a pas participé à la nouvelle étude. “C’est une bonne chose.” L’idée selon laquelle une poignée de points de vente peu fiables allait modifier considérablement les points de vue ou les comportements “est assez farfelue, compte tenu de ce que nous savons de la stabilité des attitudes politiques des gens”, dit-elle.

La recherche a couplé les réponses à un sondage en ligne avec des données sur les sites Web visités par les participants. En 2016, les réponses au sondage ont été recueillies auprès de 3 251 bénévoles entre le 21 et le 31 octobre, et le trafic Web a été enregistré entre le 7 octobre et le 14 novembre. L’élection a eu lieu cette année-là le 8 novembre.

L’étude “est cohérente avec, et s’ajoute à, des recherches antérieures qui suggèrent que si un bon nombre de personnes étaient exposées à de” fausses nouvelles “, que l’exposition était fortement concentrée parmi un petit nombre de conservateurs”, explique David Lazer, University Professeur émérite de science politique et d’informatique et d’information à l’Université Northeastern.

Lazer, qui a fourni des commentaires sur le document mais n’a pas été impliqué dans le travail, note qu’il a examiné le comportement de navigation d’un individu, alors que les études précédentes ne visaient qu’à partager de fausses informations sur Facebook ou, dans le cas de ses propres recherches, sur l’exposition à, et la diffusion de ce contenu sur Twitter.

Dans son étude, Lazer et ses collègues ont montré que les informations fausses représentaient près de 6% de toutes les informations consommées sur Twitter. Mais seulement 1% des utilisateurs ont été exposés à 80% de ces informations erronées, et 0,1% en ont partagé 80%.

Les nouvelles recherches de Nyhan et de ses collègues concluent que la plupart des gens trouvent ces sites Web non fiables sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook. “Il montre Facebook comme un canal majeur pour les fausses nouvelles [and] la désinformation », dit Lazer.

Thorson dit que bien que l’étude Nature Human Behavior était coûteuse et difficile à mener, Facebook a déjà une grande partie des mêmes informations facilement disponibles et devrait en fournir davantage aux chercheurs. «L’un des grands points à retenir pour moi est l’importance de commencer à pouvoir regarder à l’intérieur de ce que Facebook fait», dit-elle.

En 2018, les électeurs étaient moins exposés à un contenu trompeur qu’ils ne l’avaient été en 2016, a déclaré Nyhan. Mais il n’est pas clair si cette réduction est due au fait que les plateformes de médias sociaux telles que Facebook prenaient des mesures pour minimiser les effets de ces sites marginaux ou s’il y avait tout simplement moins d’activité pendant une année électorale de mi-mandat.

Nyhan ajoute que lui et ses collègues ont mené l’étude en raison des lacunes qu’ils ont constatées dans certaines autres recherches et des idées fausses courantes sur le rôle de ces sites Web. “Je crains que le sentiment souvent incorrect des gens de la prévalence de ce type de contenu les amène à soutenir des réponses plus extrêmes”, dit-il. Les mesures visant à stopper la transmission de matériel peuvent «soulever des préoccupations importantes concernant la libre circulation de l’information et l’exercice du pouvoir par les plateformes sur les informations que les gens voient».

Le principal problème avec ces sites, dit Nyhan, n’est pas ce qu’ils affichent, mais le risque qu’une personne au pouvoir amplifie ses mensonges. «L’une des implications de notre étude est que la plupart des informations erronées que les gens obtiennent sur la politique ne proviennent pas de ces sites Web marginaux. Cela vient du courant dominant – cela vient des médias et des personnalités politiques qui sont les principales sources d’informations politiques et de commentaires », dit-il.

Un site Web pourrait promouvoir des théories non scientifiques sur les origines du coronavirus sans changer beaucoup d’idées, dit Nyhan. Mais quand quelqu’un comme le commentateur conservateur Rush Limbaugh parle à l’antenne de ces mêmes théories, cela a un effet plus important, ajoute-t-il.

L’élection de 2020 se révélera-t-elle différente de celle de 2016 en termes de puissance de ces sites marginaux? Il est trop tôt pour le dire, dit Nyhan. “Le public est au moins potentiellement plus conscient du problème, bien que je ne connaisse aucune preuve systématique les aidant à faire de meilleurs choix”, dit-il. L’année «2020 sera le premier vrai test».