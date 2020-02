Les sociétés d’électricité et de gaz attirent les investisseurs en période d’incertitude | Économie

Les sociétés d’électricité et de gaz, en particulier celles disposant d’actifs renouvelables, ont connu jusqu’à présent cette année des hausses significatives du marché boursier malgré les baisses de rémunération de la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC). activités de distribution et de transport de gaz et d’électricité.

La stabilité de ses résultats en période d’incertitude due à l’éclosion du coronavirus; l’attractivité de sa politique de dividende; Les investissements prévus dans le domaine des énergies renouvelables pendant la phase actuelle de transition énergétique et la montée des investissements durables sont quelques-unes des causes qui expliquent ce comportement positif.