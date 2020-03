Les sociétés gazières veulent recycler votre fumier

Les entreprises de l’industrie américaine du gaz naturel ont commencé à intensifier un programme de vente de méthane recyclé à partir de sources telles que les fermes porcines et les stations d’épuration en remplacement du gaz naturel extrait des puits.

Il offre la possibilité de réduire un puissant gaz à effet de serre tout en créant une source de revenus pour le nombre croissant d’entreprises, de villes et d’agriculteurs qui s’engagent dans le processus naissant.

Un rapport sur le «suivi du méthane» publié en janvier par l’Agence internationale de l’énergie a calculé que le pouvoir de réchauffement du gaz invisible et difficile à détecter peut être jusqu’à 87 fois plus puissant que le dioxyde de carbone au cours de ses 20 premières années de vie. La quantité de méthane circulant dans l’atmosphère est 2,5 fois plus importante qu’à l’époque préindustrielle, selon le rapport.

Étant donné que le gaz naturel, qui peut chimiquement représenter environ 98% de méthane, restera probablement une source d’énergie majeure à l’échelle internationale, la réduction des émissions de méthane est un “élément pivot” pour savoir si le monde peut éviter un réchauffement climatique plus grave, a noté l’AIE.

Le rapport est venu avec des calculs inquiétants: les émissions de méthane d’origine humaine représentent 60% du gaz circulant dans l’atmosphère. La plus grande source est l’agriculture, qui est «suivie de près» par le secteur de l’énergie, où la production de gaz naturel et les pipelines qui fuient sont de gros contributeurs.

Alors, quelle est la principale source de méthane recyclé que les sociétés gazières commencent à utiliser? Il se résume au fumier, des humains et des animaux.

«Le caca est de l’or aujourd’hui», a récemment expliqué Randy Jordan, propriétaire d’une ferme laitière du Massachusetts, à un journaliste de la télévision de Boston.

Le caca fait par ses 800 vaches Holstein a été mélangé avec des déchets alimentaires qui ont été collectés dans les supermarchés et les laiteries par Vanguard Renewables, une entreprise de Wellesley, Massachusetts. Il a chargé le gâchis dans un gros silo à dôme en caoutchouc, appelé digesteur anaérobie, qu’il a construit sur la ferme de Jordan. Les déchets ont ensuite été mélangés et chauffés pendant un mois.

“Ils fonctionnent comme l’estomac d’une vache géante”, a déclaré John Hanselman, président-directeur général de Vanguard, qui a commencé avec une chaîne de fermes productrices de méthane en Nouvelle-Angleterre.

Les enzymes et le méthane du fumier ont aidé à décomposer les aliments. Cela a libéré plus de méthane. Le résultat, après que le gaz ait été purifié et concentré selon les normes du pipeline, était suffisamment de gaz naturel pour alimenter et chauffer 1 600 maisons. Il a augmenté le revenu de la Jordanie de 15 à 25% par vache, estime Vanguard.

“Pour moi, c’est une évidence”, a déclaré Michael Bakas, résumant une autre variante de l’activité croissante de recyclage du méthane.

Il est vice-président exécutif d’Ameresco, une entreprise d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique à Framingham, dans le Massachusetts. L’une de ses spécialités est la construction d’usines pour collecter et purifier le méthane des stations d’épuration des eaux usées municipales, qui traitent du fumier humain.

Fumier humain

Pendant des années, une usine de traitement des eaux usées à Phoenix avait collecté du méthane dans un tuyau, puis l’avait torché dans l’air.

La flamme a détruit le méthane mais a envoyé un panache de CO2 dans le ciel. L’année dernière, Ameresco a construit une installation adjacente qui a purifié le méthane, l’a comprimé et l’a ensuite pompé dans un gazoduc.

Le système peut produire 600 000 pieds cubes de gaz naturel chaque année. Elle génère 1,2 million de dollars de revenus annuels, répartis entre Phoenix et les banlieues propriétaires de l’usine, et est désormais le plus grand recycleur d’eaux usées aux États-Unis.

Kate Gallego, le maire de Phoenix, a noté que le résultat a aidé l’économie de la région. Il a également poussé la ville beaucoup plus rapidement vers son objectif de réduction des gaz à effet de serre.

C’est l’argument de vente qui rend cette approche différente, a expliqué Bakas dans une interview.

Phoenix gagnait de l’argent avec du fumier, mais l’alchimie était plus riche que cela. Son processus de recyclage, mesuré en émissions réduites, revient à retirer 70 452 voitures de la route.

Pour le nombre croissant de pays, villes, États, entreprises et universités qui se fixent des objectifs en matière de gaz à effet de serre, la réduction des émissions de méthane peut être un moyen beaucoup plus rapide et plus lucratif d’y arriver, a déclaré Bakas.

Les fuites de méthane constituent une «grande ressource», mais il craint que des États occidentaux plus soucieux de l’environnement tels que la Californie et l’Oregon concluent la plupart des accords.

“La Nouvelle-Angleterre sera laissée de côté sur ce sujet”, a déclaré Bakas.

Il avait raison sur la tendance mais avait tort sur les acheteurs.

Domaine de Dominion

Dominion Energy Inc. de Richmond, en Virginie, est un champion actuel des accords sur le recyclage du fumier, un service public qui vend de l’électricité ou du gaz naturel à 7,5 millions de clients dans 18 États. Il a annoncé en février que son objectif était d’atteindre des émissions de gaz à effet de serre «zéro zéro» d’ici 2050.

Dominion, le quatrième fournisseur de gaz naturel aux États-Unis, a commencé à renoncer au forage de gaz naturel il y a 10 ans en achetant davantage de gaz à d’autres fournisseurs. Il s’est concentré sur la réparation de tuyaux plus anciens et le remplacement d’équipements tels que les vannes, les raccords et les joints, et sur la modification des pratiques d’entretien qui évacuaient le méthane.

«Cela faisait partie de la façon dont les choses ont été conçues», a rappelé Aaron Ruby, directeur des relations avec les médias de Dominion, qui a déclaré que le résultat de toutes ces corrections était jusqu’à présent une réduction des émissions de méthane de 25%. Il a déclaré que la société prévoyait de réduire de 65% ses émissions de 2010 d’ici 2030.

“Lorsque vous l’ajoutez sur 100 000 miles de pipeline, ces petites émissions s’additionnent à de grandes valeurs sur l’ensemble du système”, a déclaré Ruby.

Minimiser les pertes n’était qu’un début. L’étape suivante consistait à commencer à mettre un nouveau produit dans les pipelines réparés, un produit qui avait été discuté dans l’industrie américaine pendant des années.

Certaines entreprises l’ont appelé biométhane parce qu’il a été collecté à partir de sources extérieures de méthane, comme le fumier. L’industrie lui a donné un nom plus attrayant: le gaz naturel renouvelable, ou RNG.

Le prochain objectif de Dominion était d’obtenir du fumier. Sa première grande étape a eu lieu en novembre 2018. Elle a formé Align, une coentreprise avec Smithfield Foods Inc., le plus grand producteur de porc au monde, situé à Smithfield, en Virginie, pour explorer les possibilités de GNR dans le fumier de porc. Chaque entreprise a investi 250 millions de dollars.

En août 2019, Dominion et Smithfield ont inauguré un projet conjoint de traitement du fumier au gaz en Caroline du Nord. Deux mois plus tard, ils ont convenu de poursuivre des projets similaires à travers les États-Unis, dans l’espoir de produire suffisamment de GNR pour alimenter 70 000 foyers et entreprises. Ils ont augmenté leurs investissements à 500 millions de dollars chacun.

En décembre, Dominion a plongé plus profondément dans le fumier en signant un accord avec Vanguard, qui avait développé ce qu’il a appelé un «partenariat stratégique» avec Dairy Farmers of America Inc.

L’ambition était de promouvoir des digesteurs anaérobies pour le fumier de vache parmi les grappes de fermes laitières à travers les États-Unis. L’accord a été décrit dans un communiqué de presse comme «équivalant à retirer près de 100 000 voitures de la route ou à planter 7,5 millions de nouveaux arbres chaque année».

David Darr, vice-président principal de Dairy Farmers, a déclaré dans un communiqué de presse que les grappes de plusieurs fermes rassembleraient chacune le fumier de 20 000 à 30 000 vaches laitières. «C’est un gagnant-gagnant pour les producteurs laitiers et pour l’environnement.»

Reste à voir ce qui résultera de ces projets – se formant à une époque où l’administration Trump a tourné le dos aux solutions au changement climatique. Selon un rapport publié par l’American Gas Association, il y avait «moins d’une demi-douzaine» de projets injectant du GNR dans les pipelines en 2010. Il y en a maintenant 85.

Quelle est cette odeur?

La recherche prédit que deux méthodes de conversion du fumier et d’autres déchets en GNR, ainsi qu’un troisième processus qui convertit l’hydrogène produit à partir d’énergie renouvelable en méthane, produiront suffisamment de gaz à émissions faibles ou nulles pour couvrir la majeure partie de la consommation de gaz naturel des foyers américains. dès 2040.

Le passage au fumier a été inspiré par la guerre froide, a déclaré Hanselman de Vanguard. Homme d’affaires intéressé par les questions environnementales, il a appris que le gouvernement allemand étudiait l’idée de fabriquer du GNR à partir de fumier il y a 25 ans, sachant que sa dépendance totale à l’égard de la Russie pour le gaz naturel menaçait son indépendance énergétique.

Hanselman, qui a visité les opérations de transformation du fumier en gaz en Europe, a déclaré que les Allemands avaient développé le processus en utilisant d’importantes subventions fédérales. Cela ne fonctionnerait pas aux États-Unis, il le savait, alors il a payé un loyer aux agriculteurs pour mettre ses digesteurs anaérobies sur leurs terres en échange de leur fumier. Ils ont obtenu d’autres avantages marginaux, y compris un résidu d’engrais liquide du processus qui ne sent pas.

Aucune odeur n’était un gros argument de vente. Les producteurs laitiers se débarrassent traditionnellement de leur fumier en l’épandant sur leurs terres agricoles. Il aide les cultures à pousser, mais dans de nombreuses zones suburbaines, l’odeur a produit “beaucoup de pression sur eux pour qu’ils partent”, a déclaré Hanselman.

Il dit que la coentreprise avec Dominion se concentrera sur les digesteurs qui éliminent puis décomposent le fumier obtenu de l’agriculteur moyen.

L’entreprise de Hanselman travaille avec un autre secteur d’activité: les collèges et les entreprises qui apprécient le prestige de «passer au vert». La liste commence avec Middlebury College dans le Vermont, qui se trouve à 9,6 km de l’un des digesteurs de Vanguard. Vanguard a construit un pipeline vers le collège.

En utilisant l’énergie renouvelable ordinaire, comme l’énergie solaire et éolienne, Middlebury ne pouvait que compenser ses propres émissions. Avec son gazoduc RNG, Middlebury deviendra bientôt «carbone négatif» et commencera à réduire les impacts climatiques d’autres émetteurs.

“Ils sont des chefs de file de l’enseignement supérieur et ils veulent être aussi verts que possible”, a déclaré Hanselman.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.