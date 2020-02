Les souvenirs de Christian Bach et Manuel Zuritas se dévoilent

Un an après sa mort, Mundo Show rappelle les moments les plus mémorables de la vie de Christian Bach et de son mari Humberto Zurita.Les modérateurs du World Show commentent comment Humberto Zurita a demandé à Christian Bach de se marier. Ce 26 février 2020 marque une année de disparition de la physique de Christian Bach.

Spectacle du monde Souvenirs de Christian-Bach. Quelques épisodes curieux et Souvenirs de Christian Bach et Humberto Zurita, dévoilés par les chauffeurs de Mundo Show, une émission diffusée sur la plateforme numérique Mundo Hispánico.

Après avoir souligné la brillante carrière artistique de l’actrice argentine toujours mémorable pour le premier anniversaire de sa mort le 26 février 2019, les pilotes de Mundo Show, Jorge López «El Vampiro» et Ale Zapata, ont révélé Souvenirs de Christian Bach et son éternel mari Humberto Zurita, laissant tout le monde choqué.

Entre Souvenirs de Christian Bach, Les modérateurs se démarquent lorsque l’acteur et producteur mexicain, Humberto Zurita, exprime à l’actrice qui veut sceller des liens d’amour devant Dieu.

Photo / Capture du monde hispanique

Ce qui est curieux dans ce véritable épisode, déconnecté de la fiction, c’est que Humberto Zurita lui a crié dessus, au milieu de la route et de l’intérieur de sa voiture à qui serait son amour éternel: “Tu veux m’épouser”, une phrase qui s’est répétée pour la seconde fois.

L’actrice déjà établie, Christian Bach, royal, mais le cœur battant mille heures, il répond à Humberto Zuritas d’une manière franche; “Il me demande un héritage comme il se doit.”

Humberto Zurita a donc dû activer son «plan B», sortir de la voiture et demander à Christian Bach de se marier en tant que prince se comporte avec une princesse.

De cette façon particulière, les acteurs de renom Christian Bach et Humberto Zurita a juré de s’aimer et de s’aimer pendant toute une vie aux yeux de Dieu.

Un autre des Souvenirs de Christian Bach et Humberto Zurita sortent le cadeau de mariage de rien de plus et moins du président de Televisa dans les années 80; Don Emilio Azcárraga, connu dans le monde artistique comme “El Tigre”.

Don Emilio Azcárraga Il était l’un des invités à la fête de mariage de Christian Bach et Humberto Zurita, ainsi que des acteurs, producteurs et amis.

Même si Don Emilio Azcárraga n’a pas pu assister à la célébration, il a offert aux mariés un voyage pour leur lune de miel dans les endroits qu’ils voulaient, le Japon était l’un des pays où ils ont passé beaucoup de temps.

Photo / Capture du monde hispanique

«C’est l’un des souvenirs de Christian Bach qu’il a emporté dans la tombe et quelque chose dont il se souvient encore avec une grande affection Manuel Zuritas », a déclaré Jorge López« El Vampiro ».

Comme vous vous en souviendrez, la lumière réussie de Christian Bach s’est éteinte le 26 février 2019, laissant un héritage artistique impressionnant et le Mexique et l’Argentine applaudissent déjà sa position.

