Les stingers ont atteint une ponctualité optimale, selon les physiciens

Les épines d’un cactus, la trompe d’un moustique, les piquants d’un porc-épic: les objets droits et pointus remplissent une multitude de fonctions dans la nature. Pourtant, quelle que soit leur taille, des fibres de queue à l’échelle nanométrique des bactériophages aux défenses des narvals de deux ou trois mètres de long, ces structures ont tendance à être des cônes longs et minces dont le diamètre de base est beaucoup plus petit que leur longueur. Maintenant, les chercheurs ont utilisé la physique pour expliquer pourquoi cette forme étroite est optimale pour les dardeurs et autres objets perçants, y compris les outils fabriqués par l’homme tels que les aiguilles hypodermiques.

Les dimensions d’un objet stingerlike sont limitées par deux contraintes opposées. Pour percer sa cible, il doit appliquer une force suffisamment importante pour surmonter la pression créée par le frottement. En même temps, cette force doit être inférieure à la «charge critique», la force maximale que la structure peut supporter sans se plier ni se casser. Une large gamme de géométries, de longue et étroite à courte et large, satisfont les deux contraintes. Pourtant, les organismes vivants ne présentent pas toute la variabilité possible. Au lieu de cela, la nature semble préférer les conceptions étroites avec un rapport diamètre de base / longueur d’environ 0,06.

Cette prédilection apparente se pose parce qu’un autre facteur est en jeu: la nature a tendance à «vivre bon marché», explique Kaare Jensen, physicien à l’Université technique du Danemark. Les organismes subissent une pression évolutive pour économiser en utilisant le moins de matière biologique possible pour accomplir une tâche donnée. Les dards plus larges sont plus stables mais nécessitent plus de matière. Cette considération suggère que l’évolution sélectionnerait les modèles les plus étroits possibles: ceux qui sont à peine assez robustes pour percer leur cible sans se plier. Dans un article publié en juin dans Nature Physics, l’équipe de Jensen a montré que ce principe de conception prédit avec précision les formes des stingers et des structures similaires.

Jensen et son étudiante diplômée Anneline Christensen ont conçu un modèle théorique simple pour un dard conique solide au bord de la stabilité. Leurs calculs ont prédit que le diamètre de base optimal ne dépendait que de trois facteurs: la longueur de l’objet, la rigidité de son matériau et le frottement dû à la pression du tissu cible. La dépendance vis-à-vis de la rigidité et de la pression était faible: doubler la rigidité ne permettrait au diamètre de base de diminuer que de 21%, par exemple. C’est principalement la relation entre diamètre et longueur qui a intrigué le duo.

Dans une étude majeure sur des structures similaires au début des années 1980, des chercheurs utilisant un modèle de friction différent ont proposé que le diamètre de base du cône s’échelonne avec sa longueur à la puissance de thus: ainsi, si la longueur doublait, le diamètre de base devrait augmenter de 59 pour cent. L’équation de Jensen et Christensen, en revanche, prédit que les deux devraient être directement proportionnels. Dans ce cas, doubler l’un nécessiterait également de doubler l’autre.

Pour voir s’il existait une relation linéaire dans le monde naturel, l’équipe de Jensen a compilé les dimensions de près de 140 dardeurs, pointes et épines dans les organismes vivants. Les vertébrés et les invertébrés, les créatures terrestres et marines, les plantes, les algues et les virus avaient tous des structures qui correspondaient au nouveau modèle. Près de 100 «stingers» créés par l’homme tels que des aiguilles, des clous et des flèches sont également alignés sur les prévisions des chercheurs. « C’est toujours agréable quand vous faites une sorte de travail théorique, et ensuite vous voyez que cela s’applique à quelque chose dans la vraie vie », dit Christensen. « Ce n’est pas seulement une équation sur un morceau de papier. »

L’équipe a fait «un très bon travail pour s’attaquer à un problème de conception assez courant d’un point de vue mécanique très simple», explique Douglas Holmes, ingénieur à l’Université de Boston, qui a évalué l’étude par les pairs mais n’a pas été directement impliqué dans la recherche. «C’était une approche vraiment créative du problème.» Holmes, qui étudie la stabilité des structures minces, note que le résultat a des applications au-delà de la nature. Comprendre la physique de ce type d’objet « vous donne un bon principe de conception pour concevoir quoi que ce soit de tranchant », y compris les aiguilles hypodermiques, dit-il. En fait, Jensen utilise déjà ce qu’il a appris pour développer des aiguilles plus résistantes à la rupture pour des recherches indépendantes sur les cellules végétales.

Bien que l’équation de Jensen et Christensen décrive la forme d’une multitude de structures semblables à des dards, d’autres ont des complexités non prises en compte dans le modèle. Certains «stingers» végétaux sont creux ou contiennent des liquides, et certaines guêpes plient intentionnellement leur dard lors de l’insertion. Dans les deux cas, l’équation surestime le diamètre de base. Jensen espère s’appuyer sur ses recherches pour comprendre la physique régissant les dents incurvées, les griffes et d’autres objets tranchants dans le monde naturel. Ce travail pourrait, à son tour, inspirer une nouvelle vague d’innovations en ingénierie, dit-il: « Il y a un potentiel assez important pour apprendre de la nature sur la façon de concevoir ces choses. »