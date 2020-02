Les subventions aux combustibles fossiles doivent cesser – Scientific American Blog Network

En ce qui concerne la lutte contre la crise climatique, la suppression de 400 milliards de dollars de subventions annuelles à l’industrie des combustibles fossiles dans le monde semble une évidence. Au cours de la dernière décennie, les dirigeants mondiaux ont résolu et réaffirmé la nécessité de les éliminer progressivement. Tous les candidats démocrates à la présidentielle de 2020 se sont engagés à éliminer les subventions aux combustibles fossiles, et la grande majorité du public américain soutient cette décision. Les institutions financières internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont rejoint le chœur, soulignant les avantages de la réforme.

En 2018, cependant, un groupe de chercheurs a remis en question l’ampleur des avantages climatiques de la réforme des subventions, signalant que leurs simulations ont montré que son effet serait «limité» et «faible». Des articles dans la presse ont commencé à se demander si ces subventions étaient si importantes après tout.

Nous pensons que c’est faux. Dans un nouvel article de la revue Nature, nous affirmons qu’ils importent beaucoup. Dans l’étude de 2018, les réductions d’émissions provenant de la suppression des subventions ont été calculées par les chercheurs comme étant de cinq cent millions à deux milliards de tonnes métriques de dioxyde de carbone par an d’ici 2030. Ce chiffre n’est en aucun cas «petit». Il représente environ un quart des réductions d’émissions liées à l’énergie annoncées par tous les pays participant à l’Accord de Paris (quatre à huit milliards de tonnes). Des centaines de millions de tonnes métriques de réductions de CO2 ne sont pas un éternuement, en particulier lorsqu’elles peuvent être atteintes par une approche politique unique qui apporte également de solides avantages fiscaux, environnementaux et sanitaires.

Dans notre analyse de la question, nous prenons l’exemple d’une subvention spécifique: un allégement fiscal fédéral qui permet aux producteurs de pétrole américains de déduire immédiatement de leurs impôts la plupart des coûts de construction et de forage de nouveaux puits. Les modèles conventionnels supposent que des subventions comme celle-ci sont uniformément réparties dans tous les champs pétroliers, alors qu’en réalité, les gouvernements ciblent souvent préférentiellement les nouveaux investissements en capital plutôt que les investissements existants. Le résultat est une baisse des besoins de trésorerie initiaux des producteurs, les amenant à forer plus de nouveaux puits qu’ils ne le feraient autrement. Ce processus bloque et accélère la production de combustibles fossiles et, à son tour, les émissions de gaz à effet de serre. Nous estimons que les réductions d’émissions réelles résultant de l’élimination de cette subvention d’allégement fiscal pourraient être supérieures d’un ordre de grandeur à ce qui était prévu à l’aide de l’approche de modélisation conventionnelle.

Et cet allégement fiscal n’est qu’une subvention. Une analyse distincte et examinée par des pairs effectuée par certains d’entre nous en 2017 a démontré que sans une douzaine de subventions clés, près de la moitié de la future production de pétrole des États-Unis pourrait être non rentable à 50 $ le baril – le niveau auquel les prix peuvent osciller dans un avenir sobre en carbone.

Dans d’autres pays, les formes de subventions peuvent bien sûr varier. Mais dans le monde entier, la production et la consommation de combustibles fossiles sont soutenues de centaines de façons. En effet, l’impact et l’héritage les plus troublants des subventions aux combustibles fossiles peuvent être les barrières politiques – plutôt que financières – que les producteurs de combustibles fossiles ont érigées contre les efforts de décarbonisation sur une période de plusieurs décennies. Les revenus générés par les subventions peuvent soutenir non seulement davantage de forage, mais aussi la promotion de produits, les activités politiques et d’autres efforts qui renforcent le statut de titulaire de l’industrie. Les subventions ont également un effet symbolique, signalant que cette industrie et ses activités sont bénéfiques pour la société dans son ensemble et qu’elles devraient donc être encouragées.

Dans un autre article, publié le mois dernier, des experts étudiant les points de basculement social pour la stabilisation climatique ont conclu que «la réorientation des programmes nationaux de subventions vers les énergies renouvelables … ou la suppression des subventions pour les technologies des combustibles fossiles sont les interventions de basculement nécessaires pour et diffusion de systèmes énergétiques sans combustibles fossiles. »

Modèles économiques utiles aux décideurs politiques. Mais comme nous le montrons dans notre article, la plupart ont un angle mort, ne réussissant pas à saisir les moyens clés par lesquels les subventions envoient des signaux aux marchés et aux personnes. Une dépendance excessive à l’égard de ces modèles peut créer un faux sentiment de certitude qui fait défaut: bien sûr, les subventions sont importantes pour l’industrie des combustibles fossiles et contribuent à la soutenir. C’est pourquoi ils ont été introduits en premier lieu et pourquoi l’industrie et ses alliés continuent de les défendre. Comme le ministère de l’Énergie l’a conclu il y a 40 ans, les subventions fédérales ont eu un «effet important» sur la formation de capital et la production de pétrole aux États-Unis. Et plus d’infrastructures pétrolières et plus de production signifient plus d’émissions de gaz à effet de serre.

Le public et les décideurs politiques ne devraient pas se faire d’illusions sur les réalités fondamentales en jeu: Pour freiner le réchauffement climatique catastrophique, il faut réduire considérablement la production de combustibles fossiles. Et les subventions aux entreprises de combustibles fossiles sapent cet objectif. Il était une fois, il était logique que les pays soutiennent leur industrie des combustibles fossiles. Mais ce temps est révolu.