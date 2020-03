Les symptômes qui vous avertissent et que vous ne devez pas ignorer

Le prédiabète est un terme qui indique une glycémie supérieure à la normale sans atteindre le diabète de type 2. Le prédiabète peut être contrôlé et empêché de devenir un diabète de type 2, où il peut gravement affecter le cœur, vaisseaux sanguins et reins. Connaissez les symptômes qui indiqueront que vous pourriez contracter le diabète de type 2 et comment l’éviter.

Le terme prédiabète est utilisé pour désigner le taux de sucre dans le sang qui est plus élevé que la normale, mais pas trop pour diagnostiquer le diabète de type 2. Lorsqu’une personne est diagnostiquée comme pré-diabétique et ne change pas son mode de vie, il est très probable , plus tard sa maladie évolue vers le type 2.

Il est important de savoir que le prédiabète peut être contrôlé et éviter ainsi de contracter le diabète de type 2. Une maladie qui peut sérieusement affecter le cœur, les vaisseaux sanguins et les reins.

Les experts en santé du portail médical de la clinique Mayo expliquent les symptômes du prédiabète ainsi que la façon de prévenir le diabète de type 2.

Le prédiabète en tant que tel ne présente généralement pas de symptômes ni d’inconfort général. Ce qu’il présente, ce sont des signes de pouvoir souffrir de diabète de type 2. Le premier symptôme que le prédiabète peut évoluer est un assombrissement de la peau dans certaines zones du corps telles que le cou, les jointures, les genoux et les coudes. D’autres signes peuvent être une soif accrue, une fatigue excessive et une vision trouble.

Les experts notent toujours que bien qu’une cause exacte du prédiabète n’ait pas encore été déterminée, les antécédents familiaux et la génétique sont néanmoins considérés comme importants. D’autres facteurs importants sont l’excès de graisse et une vie trop sédentaire.

Une personne prédiabétique est une personne dans laquelle son corps ne traite pas correctement le sucre. En n’étant pas traité comme il se doit, il stagne dans les canaux sanguins et entrave ainsi la fonction normale du corps de nourrir les cellules musculaires et tissulaires.

Une grande partie du glucose consommé provient des aliments. Par conséquent, les médecins recommandent de faire attention à ce qui est consommé et d’opter pour une alimentation saine et équilibrée.

Pour que le sucre qui pénètre dans l’organisme dans les aliments voyage à travers les vaisseaux sanguins et remplisse sa fonction, il a besoin d’une hormone appelée “insuline”. Lorsque l’insuline circule, elle permet au sucre de pénétrer dans les cellules musculaires et tissulaires, réduisant ainsi la quantité de sucre dans les vaisseaux sanguins. Cependant, lorsque vous souffrez de prédiabète, ce processus n’est pas effectué comme il se doit et c’est parce que le sucre s’accumule dans les canaux sanguins.

Si vous souffrez de prédiabète, les experts recommandent de prêter attention à la réduction des facteurs de risque:

Poids: Un poids élevé est un facteur de risque de cette maladie. Tour de taille: Si votre taille a une très grande circonférence pour votre corps, cela peut être un signe de résistance à l’insuline dans votre corps. Nourriture: La consommation excessive d’aliments gras comme la viande rouge, les aliments transformés et les boissons riches en sucre est un facteur de risque important. Aucune activité physique: pour maintenir un corps sain, l’activité physique est importante. Moins il y a d’exercice ou d’activités physiques, plus il y a de risque de prédiabète.