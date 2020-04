Les syndicats demandent à Sánchez un rôle de premier plan dans les pactes de reconstruction | Économie

Les dirigeants du CCOO et de l’UGT, Unai Sordo et Pepe Álvarez, respectivement, ont demandé au Premier ministre, Pedro Sánchez, que les agents sociaux jouent un rôle de premier plan dans les pactes d’État, nécessaires à la reconstruction économique après la pandémie de COVID. 19.

Cela a été déclaré aux médias après sa rencontre avec le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, pour aborder l’accord économique et social pour la reconstruction du pays après le coronavirus, dans lequel les présidents des employeurs CEOE et Cepyme étaient également présents , Antonio Garamendi et Gerardo Cuerva, respectivement.

“Nous avons transféré la volonté du CCOO et de tous les partenaires sociaux de participer aux pactes d’État dont l’Espagne a besoin et dans lesquels le rôle des partenaires sociaux et du dialogue social doit être le protagoniste”, a déclaré Sordo, qui a demandé Les pactes continueront de faire progresser les avantages et les mesures visant à protéger l’emploi et les entreprises.

Dans le même esprit, le chef de l’UGT a jugé nécessaire de poursuivre avec l’ERTE (Temporary Employment Regulation Files), “un grand instrument qui ne peut être laissé à mi-chemin”, a-t-il dit, mais doit se poursuivre dans le processus de désescalade permettant l’incorporation de travailleurs “lorsque cela est nécessaire”, préservant ainsi les entreprises et les emplois.

De la réunion, Moncloa a souligné que les organisations professionnelles et syndicales ont soutenu “la création d’un espace de dialogue social pour la reconstruction”, ainsi que la proposition de promouvoir des accords majeurs pour elle et la position de l’Espagne que l’Europe développe une “pacte ambitieux” en matière économique.

Les syndicats ont insisté auprès du gouvernement sur la nécessité de commencer un revenu minimum vital le plus tôt possible afin que “personne ne soit laissé pour compte”, et de clarifier ce qui s’est passé dans les maisons de retraite et comment les services de santé ont fait face à cette crise.

“Nous voulons un audit qui éclaire, met fin aux interprétations intéressées que nous voyons et nous pouvons voir d’où nous venons et quelles sont les bases que nous devons avoir à l’avenir”, a ajouté Álvarez.

Sordo a également exigé une “analyse sévère” de la manière dont cette pandémie a été traitée, en particulier dans les services de santé et de soins qui, à son avis, devraient être renforcés.

Tous deux ont également fait part au Premier ministre de la nécessité de parvenir à un accord national qui s’étend également à l’Union européenne (UE), “qui devient un espace économique et social”, et ont jugé “essentiel” de conclure une alliance à cet effet. avec l’Italie et la France.

Ils ont convenu que les ressources de l’UE doivent être utilisées pour changer le modèle de production.