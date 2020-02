Les taches de rousseur de bikini de Camila Sodi enseignent à l’ex grand corps de Diego Luna

Camila Sodia se vante d’un corps en photos qu’elle diffuse sur les réseaux sociaux L’ex-femme de Diego Luna «aspire» à ses fans sont un détail énorme dans son abdomen L’actrice porte un bikini blanc sexy et audacieux et un fan la met même chez elle

L’actrice mexicaine Camila Sodi a pratiquement “imploré” son public sur les réseaux sociaux avec quelques photos où elle montre son corps enveloppé dans un bikini sexy, mais ses followers ont remarqué quelque chose de surprenant dans son corps et n’ont pas pu s’empêcher de commenter. C’est ainsi que l’ex-femme de l’histrion Diego Luna est devenue la cible des compliments de ses fans, qui même l’un d’entre eux “l’a mis à la maison”.

C’est grâce à son compte Instagram personnel que l’artiste de cinéma et de télévision a montré sa silhouette sculpturale et son excellente humeur à travers une photo et une vidéo dans lesquelles elle a captivé ses followers et beaucoup d’entre eux n’ont pas pu s’arrêter de commenter un détail très frappant dans la plupart de son corps, en particulier dans son abdomen.

L’ex-femme de l’acteur Diego Luna apparaît également sur une carte postale à l’intérieur d’une maison dans un bikini blanc sexy, avec des lunettes noires tenant une base d’eau et jetant un baiser sensuel. Cependant, Camila Sodi a osé découvrir une partie de sa vie privée en montrant sur sa peau des détails très spéciaux que les gens ont rapidement détectés.

Et c’est que l’actrice a surpris son public en enseignant les armes secrètes qu’elle utilise probablement pour «fondre» pratiquement n’importe qui, c’est que sans honte et fierté Camila Sodi a découvert son corps plein de taches de rousseur, alors elle a reçu des dizaines d’éloges de ses followers via son compte Instagram, @camilasodi.

La publication de l’ex-femme de Diego Luna a dépassé 171 mille 420 réactions de likes et jusqu’au matin de ce dimanche 23 février 2020 était sur le point d’atteindre mille commentaires.

Le message que l’actrice mexicaine a accroché dans son matériel où elle apparaît avec un bikini sexy démontre de manière textuelle l’ambiance qu’elle a en ce moment: «La vie est belle».

Un des premiers commentaires que Camila Sodi a reçu pour ses taches de rousseur était le suivant: «Ay Camila, tu ressembles à une tortilla à la farine», «J’aime tes grains de beauté, tu ressembles à une tortilla à la farine» et «cette tortilla à la farine ventre uf» , ils lui ont parlé de son abdomen.

D’autres commentaires lui ont été adressés: “Cuerpazo et ces taupes près du nombril”, “chez la mère ce qu’elle a lâché @diegoluna”, “vous avez du mal à avaler et vous êtes très maigre”.

Encore un autre est tombé amoureux de l’ex de Diego Luna à tel point qu’il a même laissé tous ses atouts: “Je quitte le notaire, j’ai déjà tout mis en ton nom.” et un autre suiveur s’est mis dans le même plan et a dit: “Vous avez déjà mes points Infonavit.”

“Sodi, je vous félicite pour votre travail à Rubí, je dois admettre que vous vous êtes beaucoup améliorée en tant qu’actrice, profitez du succès que vous méritez,” ont-ils déclaré pour leurs rôles à l’écran.

“Belle reine @camilasodi_ Je t’aime, ton rôle en tant que diabolique Ruby est spectaculaire, bon travail beau @ rubi.laserie J’adore chaque jour de plus, tu fais tes débuts de méchant à Rubí, ils devraient aussi te donner des papiers de méchant.” Ils ont commenté.