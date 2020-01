Les talibans font une offre de cesser le feu aux États-Unis

ISLAMABAD (AP) – Les talibans ont remis à l’envoyé américain un document avec son offre pour un cessez-le-feu temporaire en Afghanistan qui durerait entre sept et 10 jours, ont déclaré jeudi des membres des talibans familiers avec les négociations.

L’offre a été présentée comme une occasion de négocier un accord de paix pour l’Afghanistan qui permettrait à Washington de retirer ses troupes du pays et de mettre fin à la guerre de 18 ans, le plus long conflit des États-Unis.

Le document a été remis mercredi soir à Zalmay Khalilzad, envoyé de Washington pour des entretiens avec les insurgés, au Qatar, un pays du golfe Persique où les talibans maintiennent un bureau politique.

Khalilzad a fait pression pour un cessez-le-feu, mais au début, il n’était pas clair si la proposition serait suffisante pour permettre le redémarrage des négociations intermittentes entre les talibans et les États-Unis pour rechercher un accord de paix.

Khalilzad avait indiqué plus tôt que l’accord comprendrait également le début de négociations entre les Afghans des deux côtés du conflit pour tracer une feuille de route vers un Afghanistan d’après-guerre. Cette feuille de route aborderait des questions épineuses telles qu’un cessez-le-feu permanent, les droits des femmes et des minorités et l’avenir de milliers de talibans et de miliciens fidèles aux chefs de guerre liés au gouvernement de Kaboul.

Les talibans ont refusé de s’entretenir directement avec le gouvernement de Kaboul dirigé par le président Ashraf Ghani et le directeur général, Abdullah Abdullah. Les deux sont maintenant plongés dans un différend sur la victoire de l’élection présidentielle de l’an dernier. Le résultat préliminaire a donné à Ghani le vainqueur, mais Abdullah, qui était deuxième, a contesté le décompte. La commission électorale n’a pas encore annoncé le résultat final.

Washington et les talibans semblaient proches d’un accord en septembre dernier, lorsqu’un rebond dans les attaques des talibans qui a entraîné la mort d’un autre soldat américain a obligé le président américain Donald Trump à interrompre les négociations. Le président a assoupli sa position à Thanksgiving, lors de sa première visite aux troupes américaines en Afghanistan.

En décembre, les dirigeants talibans du Pakistan ont accepté de présenter une offre de cessez-le-feu.

Les insurgés contrôlent désormais environ la moitié de l’Afghanistan et continuent d’attaquer quotidiennement les forces afghanes et américaines, les responsables du gouvernement afghan ou des personnes considérées comme fidèles au gouvernement à Kaboul. Cependant, de nombreux civils meurent également dans des tirs croisés, à la fois dans des attaques d’insurgés et dans des opérations contre les talibans menées par les forces afghanes et américaines.