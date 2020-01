Les taux négatifs reviennent pour les épargnants et le terme fixe perd contre l’inflation

En moins d’un mois, la baisse des taux que les banques paient aux épargnants a subi une violente baisse. En conséquence, Aujourd’hui, toutes les banques du système paient des rendements inférieurs à 40% et le plus notoire est que ceux qui se distinguent pour payer moins sont des banques publiques. Exactement le contraire de ce qui s’est passé au cours des deux dernières années de gestion Mauricio Macri, où ce sont eux qui offraient les tarifs les plus juteux.

Avec ces niveaux, les taux d’intérêt des déposants sont devenus négatifs en termes réels. Cela signifie que le rendement mensuel n’est pas suffisant pour compenser l’inflation du mois. Dans le cas de la Banco Nación, par exemple, un terme fixe de 30 jours en pesos est payé 37% par an, c’est 18 points de pourcentage de moins que la performance du Leliq émis par la BCRA. Le BICE, qui était l’an dernier à proposer les tarifs les plus élevés du système, se situait désormais au pôle opposé. Il offre à peine 30% par an.

L’inflation de décembre était supérieure à 4% et l’inflation de janvier dépasserait confortablement 3,5%, tandis que les entités elles-mêmes s’attendent à un 2020 cumulé de 42%. Avec les dernières baisses, pratiquement aucune banque n’offre une rémunération supérieure à 3% par mois.

Parmi les banques privées, elles n’étaient pas en reste. Certains offrent des rendements légèrement supérieurs à 30% et d’autres dépassent légèrement 35% par an en pesos.

Cette tendance coïncide avec la ligne descendante de la Banque centrale, qui depuis le 10 décembre préside Miguel Pesce. L’entité est sortie pour réduire les rendements du Leliq, qui s’établit désormais à 55% mais continuera sur une tendance baissière, et a marqué le court.

Cependant, Dans un travail publié la semaine dernière, le BCRA lui-même indique que les épargnants doivent facturer un niveau de frais qui leur permet de maintenir leur pouvoir d’achat, c’est-à-dire qu’elle ne devrait pas être inférieure à l’inflation. Et elle suggère également qu’elle pourrait prendre des mesures spécifiques pour favoriser cette hausse des rendements. Pour l’instant, cependant, la tendance inverse se produit.

Il y a donc eu une véritable tournée de cloches sur ce qui s’était passé lors de la gestion de Guido Sandleris au sein de la BCRA. La politique consistait à augmenter les taux pour éviter une ruée vers le dollar et favoriser une baisse de l’inflation. Mais cela n’a pas donné le résultat escompté.

Maintenant, il irait à l’autre extrême, mais avec un contexte différent. Le taux de change difficile rend beaucoup plus complexe la recherche d’alternatives d’investissement en dehors du circuit financier, en particulier pour les entreprises et les investisseurs institutionnels. C’est pourquoi il ne serait plus nécessaire de leur proposer des tarifs aussi attractifs, compte tenu de l’impossibilité de retirer des pesos du système pour acheter des dollars.

Mais ce n’est qu’une partie des pesos dans les banques. Il existe également des épargnants individuels, qui pourraient être tentés de passer au dollar. L’intention du gouvernement serait de répéter ce qui s’est passé pendant la majeure partie de l’administration de Cristina Kirchner: Bien que les taux aient perdu contre l’inflation, ils sont restés supérieurs au taux de dévaluation. Et cela a suffi pour empêcher une plus grande sortie de devises.

Le danger de cette stratégie est ce qui s’est produit surtout au cours des deux dernières années, entre 2013 et 2015: un fort retard de change qui a généré toutes sortes de distorsions de l’économie. Mais ce scénario est encore loin de se concrétiser.