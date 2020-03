Les technologies de lecture et de contrôle de l’esprit arrivent

La capacité de détecter l’activité électrique dans le cerveau à travers le cuir chevelu et de la contrôler transformera bientôt la médecine et changera la société de manière profonde. Les schémas d’activité électrique dans le cerveau peuvent révéler la cognition d’une personne – normale et anormale. De nouvelles méthodes pour stimuler des circuits cérébraux spécifiques peuvent traiter les maladies neurologiques et mentales et contrôler le comportement. En franchissant ce seuil de grande promesse, des dilemmes éthiques difficiles nous confrontent.

TÉLÉPATHIE

La capacité d’interroger et de manipuler l’activité électrique dans le cerveau humain promet de faire pour le cerveau ce que la biochimie a fait pour le corps. Lorsque vous allez chez le médecin, une analyse chimique de votre sang est utilisée pour détecter la santé de votre corps et les maladies potentielles. Prévenu que votre taux de cholestérol est élevé et que vous risquez d’avoir un accident vasculaire cérébral, vous pouvez prendre des mesures pour éviter d’en souffrir. De même, dans la recherche expérimentale destinée à bientôt entrer dans la pratique médicale, quelques minutes seulement de surveillance de l’activité électrique dans votre cerveau à l’aide d’EEG et d’autres méthodes peuvent révéler non seulement des maladies neurologiques mais aussi des troubles mentaux comme le TDAH et la schizophrénie. De plus, cinq minutes de surveillance de l’activité électrique circulant dans votre cerveau, tandis que vous ne faites que laisser votre esprit vagabonder, peuvent révéler comment votre cerveau individuel est câblé.

Puiser dans votre esprit errant peut mesurer votre QI, identifier vos forces et vos faiblesses cognitives, percevoir votre personnalité et déterminer votre aptitude à apprendre des types spécifiques d’informations. L’activité électrique dans le cerveau d’un enfant d’âge préscolaire peut être utilisée pour prédire, par exemple, dans quelle mesure cet enfant sera capable de lire quand il ira à l’école. Comme je le raconte dans mon nouveau livre, Electric Brain (BenBella, 2020), après avoir enregistré des ondes cérébrales dans mon esprit au ralenti pendant cinq minutes seulement, le neuropsychologue Chantel Prat de l’Université de Washington, à Seattle, a déclaré que l’apprentissage d’une langue étrangère serait être difficile pour moi à cause des faibles ondes bêta dans une partie particulière de mon langage de traitement du cortex cérébral. (Ne me demandez pas de parler l’allemand ou l’espagnol, langues que j’ai étudiées mais jamais maîtrisées.) Comment cette capacité à connaître l’esprit d’une personne changera-t-elle les choix d’éducation et de carrière?

Le neuroscientifique Marcel Just et ses collègues de l’Université Carnegie Mellon utilisent l’imagerie cérébrale IRMf pour déchiffrer ce qu’une personne pense. En utilisant l’apprentissage automatique pour analyser des schémas d’activité complexes dans le cerveau d’une personne lorsqu’elle pense à un nombre ou à un objet spécifique, lit une phrase, éprouve une émotion particulière ou apprend un nouveau type d’informations, les chercheurs peuvent lire dans les esprits et connaître les spécificités de la personne. pensées et émotions. «Rien n’est plus privé qu’une pensée», dit simplement Just, mais cette vie privée n’est plus sacro-sainte.

Armés de la capacité de savoir ce que pense une personne, les scientifiques peuvent faire encore plus. Ils peuvent prédire ce qu’une personne pourrait faire. Just et son équipe sont en mesure de dire si une personne envisage de se suicider, simplement en observant comment son cerveau réagit en entendant des mots comme «mort» ou «bonheur». Comme le montrent les décès tragiques du comédien Robin Williams et du célèbre chef Anthony Bourdain, le suicide est souvent un choc parce que les gens ont tendance à cacher leurs pensées suicidaires, même à leurs proches et à leurs thérapeutes.

Un tel «piratage cérébral» pour découvrir que quelqu’un songe au suicide pourrait sauver des vies. La technique appliquée aux meurtriers de masse du lycée de Columbine aurait pu empêcher l’horreur de deux adolescents en difficulté massacrant leurs camarades de classe et leurs enseignants, ainsi que leurs propres suicides. Mais cet aperçu des idées suicidaires est glané en jugeant que le modèle d’activité cérébrale dans le cerveau d’un individu s’écarte de ce qui est considéré comme «normal», défini comme la réponse moyenne d’une grande population. À quel moment retirons-nous une personne de la société parce que son activité cérébrale s’écarte de ce qui est considéré comme normal?

CONTRÔLE DE LA PENSÉE

La capacité de contrôler l’activité électrique dans les circuits cérébraux a le potentiel de faire pour les troubles cérébraux ce que la stimulation électrique a accompli dans le traitement des troubles cardiaques. En diffusant des impulsions électriques ou magnétiques à travers le cuir chevelu et en implantant des électrodes dans le cerveau, les chercheurs et les médecins peuvent traiter un large éventail de troubles neurologiques et psychiatriques, de la maladie de Parkinson à la dépression chronique.

Mais la perspective d’un «contrôle mental» effraie beaucoup et la stimulation cérébrale pour modifier le comportement et traiter la maladie mentale a une histoire sordide. Dans les années 1970, le neuropsychologue Robert Heath de l’université de Tulane a inséré des électrodes dans le cerveau d’un homme homosexuel pour le «guérir» de sa nature homosexuelle en stimulant le centre de plaisir de son cerveau. Le neuroscientifique espagnol José Delgado a utilisé la stimulation cérébrale chez des singes, des personnes et même un taureau en charge pour comprendre comment, au niveau d’un circuit neuronal, des comportements et des fonctions spécifiques sont contrôlés – et pour les contrôler à volonté en appuyant sur les boutons de son appareil radiocommandé, électrodes énergisantes implanté dans le cerveau. Contrôler les mouvements, modifier les pensées, évoquer les souvenirs, la rage et la passion étaient tous à portée de main de Delgado. L’objectif de Delgado était de soulager le monde des comportements déviants grâce à la stimulation cérébrale et de produire une société «psychocivilisée».

La perspective de contrôler le cerveau d’une personne par stimulation électrique est inquiétante pour beaucoup, mais les méthodes actuelles de traitement des troubles mentaux et neurologiques sont terriblement inadéquates et beaucoup trop brutales. Les médicaments neurologiques et psychoactifs affectent de nombreux circuits neuronaux différents en plus de celui ciblé, provoquant des effets secondaires de grande envergure. Non seulement le cerveau, mais toutes les cellules du corps qui interagissent avec les médicaments, comme les ISRS pour traiter la dépression chronique, seront affectés.

À l’heure actuelle, les médicaments disponibles pour traiter les maladies mentales et les troubles neurologiques ne sont pas toujours efficaces, et ils sont souvent prescrits par essais et erreurs. La psychochirurgie, notoirement la lobotomie préfrontale, a également une histoire tragique d’abus. De plus, alors que tout chirurgien fait face à la perspective de perdre le patient sur la table d’opération, les neurochirurgiens courent le risque unique de sauver la vie d’un patient mais de perdre la personne. L’ablation chirurgicale des tissus cérébraux peut laisser des patients présentant des dysfonctionnements physiques, cognitifs, de la personnalité ou de l’humeur en endommageant les tissus sains ou en omettant de retirer tous les tissus dysfonctionnels. La stimulation électroconvulsive (ECT), pour traiter la dépression chronique et d’autres maladies mentales, secoue tout le cerveau avec une crise; à la suite de la tempête de feu électrique, le cerveau se réinitialise d’une manière ou d’une autre, et de nombreux patients sont aidés, mais pas tous, et parfois il y a des effets secondaires débilitants ou la méthode ne fonctionne pas.

Plutôt que de faire exploser le cerveau entier avec des boulons d’électricité ou de le saturer de médicaments, il est beaucoup plus logique de stimuler le circuit neuronal précis qui fonctionne mal. Suite au succès de la stimulation cérébrale profonde dans le traitement du trouble de Parkinson, les médecins appliquent désormais la même méthode pour traiter un large éventail de maladies neurologiques et psychiatriques, de la dystonie à l’OCD. Mais ils le font souvent sans la compréhension scientifique requise du trouble au niveau du circuit neuronal. Cela est particulièrement vrai pour les maladies mentales, qui sont mal représentées chez les animaux non humains utilisés dans la recherche. Le fonctionnement de la stimulation électrique pour aider ces conditions, y compris la maladie de Parkinson, n’est pas entièrement compris. La connaissance nécessaire de l’endroit où placer les électrodes ou de la force et du schéma de stimulation électrique à utiliser n’est pas toujours disponible. Ces médecins font en fait des expériences sur leurs patients, mais ils le font parce que cela aide.

Les moyens non invasifs de modifier les ondes cérébrales et les modèles d’activité électrique dans des circuits cérébraux spécifiques, tels que le neurofeedback, le son rythmique ou la lumière clignotante, la stimulation ultrasonique et magnétique à travers le cuir chevelu, peuvent modifier l’activité neuronale sans implanter d’électrodes dans le cerveau pour traiter les maladies neurologiques et mentales et améliorer l’humeur et la cognition. La FDA a approuvé le traitement de la dépression par stimulation magnétique transcrânienne en 2008, puis a élargi l’approbation pour le traitement de la douleur et de la migraine. Le courant électrique peut être appliqué par une électrode sur le cuir chevelu pour stimuler ou empêcher les neurones de se déclencher dans les régions cérébrales appropriées.

Les militaires utilisent cette méthode pour accélérer l’apprentissage et améliorer les performances cognitives des pilotes. La méthode est si simple, les appareils de stimulation cérébrale peuvent être achetés sur Internet ou vous pouvez en fabriquer un vous-même à partir de batteries de neuf volts. Mais l’approche DIY fait de l’utilisateur un cobaye expérimental.

De nouvelles méthodes de stimulation cérébrale de précision sont en cours de développement. La stimulation électrique est notoirement imprécise, suivant le chemin de moindre résistance à travers le tissu cérébral et stimulant les neurones des régions distantes du cerveau qui prolongent les axones au-delà de l’électrode. Chez les animaux de laboratoire, une stimulation ou une inhibition très précise de la mise à feu neuronale peut être obtenue par optogénétique. Cette méthode utilise le génie génétique pour insérer des canaux ioniques sensibles à la lumière dans des neurones spécifiques afin de contrôler leur tir très précisément en utilisant la lumière laser acheminée dans le cerveau via un câble à fibres optiques. Appliquée à l’homme, la stimulation optogénétique pourrait soulager de nombreux troubles neurologiques et psychiatriques en contrôlant avec précision des circuits neuronaux spécifiques, mais l’utilisation de cette approche chez l’homme n’est pas considérée comme éthique.

TRAVERSER LE SEUIL

Dans le contexte historique des lacunes éthiques et des préoccupations qui ont restreint la recherche sur la stimulation cérébrale pour les maladies mentales il y a des décennies, nous atteignons un point où il deviendra contraire à l’éthique de refuser aux personnes souffrant de traitements graves de maladies mentales ou neurologiques une stimulation optogénétique ou électrique de leur cerveau, ou de ne pas diagnostiquer objectivement leurs conditions en lisant l’activité électrique de leur cerveau. Les nouvelles capacités de pouvoir surveiller et manipuler directement l’activité électrique du cerveau soulèvent des questions éthiques décourageantes par rapport à une technologie qui n’existait pas auparavant. Mais le génie est sorti de la bouteille. Nous ferions mieux de la connaître.