Les temps des verbes expliqués en une minute

Compte tenu de la suspension des cours dans tout le pays, Infobae a assumé le rôle de diffuser du contenu éducatif pour les garçons qui restent en quarantaine. Des vidéos de la plateforme éducative Ticmas qui accompagne les étudiants, les enseignants et les institutions avec du contenu et des outils d’apprentissage, accessibles à toutes les écoles et rapidement mis en œuvre, seront utilisées. Les publications porteront sur trois principaux domaines de connaissances: les sciences humaines, les sciences et les mathématiques.

Cette fois, c’est une vidéo sur les temps verbaux, l’un des contenus nodaux de la première année de lycée. Les différents prétérites, le présent et l’avenir, et à quels moments chacun d’eux est utilisé, sont révélés de manière didactique.